Le Big Bash féminin revient sur Sky Sports avec un certain nombre de joueuses anglaises impliquées | Actualités sur le cricket

Alors que les meilleurs joueurs de balle blanche du cricket masculin participent à la Coupe du monde des 50 over, bon nombre des meilleurs du football féminin sont sur le point de se lancer dans le plaisir du T20 dans la Big Bash League.

Les champions en titre, les Adelaide Strikers, entament la défense de leur titre contre les Melbourne Stars samedi, le tournoi commençant jeudi alors que les Stars affronteront les Sydney Sixers, en direct sur Sky.

Un certain nombre de matchs seront retransmis en direct sur Sky Sports, notamment les derbies de Sydney entre Stars et Thunder respectivement les 22 octobre et 26 novembre, puis la finale le 2 décembre.

Treize joueuses anglaises devraient être impliquées, avec Alice Capsey, Sophia Dunkley et Maia Bouchier dans l’équipe des Stars qui cherchera à remporter le titre pour la première fois.

Capsey était le deuxième meilleur buteur des Stars la saison dernière, avec 259 en 12 coups avec un cinquante, et a également empoché neuf guichets.

Bouchier a joué pour Southern Brave et l’Angleterre cet été, accumulant 268 points pour le premier alors qu’ils remportaient The Hundred, puis marquant son premier demi-siècle international pour le second avec un 95 de 65 balles lors d’un match international d’une journée contre le Sri Lanka.

Dunkle a connu un été maigre pour l’Angleterre, mais a impressionné dans The Hundred for Welsh Fire avec 262 courses à travers le tournoi et espère prendre cette forme dans sa première WBBL.

Georgia Adams, la principale preneur de guichet de The Hundred cet été, jouera pour les Adelaide Strikers dans la WBBL





Les Strikers, détenteurs du titre, comptent une autre star Cent dans leurs rangs. Géorgie Adams.

Le joueur polyvalent hors rotation est en tête du classement des guichets avec 16 pour Brave cet été, 11 de plus que tout autre joueur, et est également un frappeur pratique. Le joueur polyvalent de l’Angleterre Danielle Gibson est également avec les Strikers.

Tammy Beaumont aura une autre chance de faire valoir ses prétentions au T20 en Angleterre alors qu’elle joue pour les Renegades de Melbourne. L’ouvreur, qui n’a pas participé à un match international T20 depuis janvier 2022, a fracassé 118 balles sur 61 pour Fire in The Hundred, frappant 20 quatre et deux six.

Tammy Beaumont a atteint le premier siècle en tant que joueuse féminine dans The Hundred, avec 118 sur 61 balles pour Welsh Fire contre Trent Rockets



Lanning « déçu » et « frustré » par le transfert des Scorchers de Sciver-Brunt

Les Perth Scorchers sont sur le point d’avoir trois joueurs anglais, avec un gardien de guichet Amy Jones un frappeur constant et ouvrant Lauren Winfield-Hill prêt pour un passage en début de saison et polyvalent Nat Sciver-Brunt devrait arriver pour une période de huit matchs par la suite – dans un mouvement qui a irrité la capitaine des Stars Meg Lanning.

Sciver-Brunt n’a pas été incluse dans le repêchage de la WBBL, au cours duquel elle aurait été un choix de rétention pour les Stars, le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles ne l’ayant apparemment pas rendue disponible en raison de ses problèmes au genou.

Cependant, la forme physique de la joueuse de 31 ans s’est considérablement améliorée et elle remplacera désormais son coéquipier anglais Danni Wyatt aux Scorchers, Wyatt se retirant en raison de la fatigue.

Le transfert de Nat Sciver-Brunt aux Perth Scorchers n’a pas été très bien accueilli par la capitaine des Melbourne Stars, Meg Lanning.





Lanning a déclaré à propos de la situation Sciver-Brunt : «[We’re] assez déçu en fait. Elle est évidemment l’une des meilleures joueuses du monde et vous voulez que les meilleures joueuses jouent dans la compétition.

« Mais elle s’est en quelque sorte rendue indisponible au début et j’ai certainement l’impression que nous n’avons pas eu la chance d’exercer nos droits de rétention que nous aurions eu pour elle.

« Non seulement cela nous impacte cette année, mais aussi pour aller de l’avant maintenant parce que Perth a des droits de rétention sur elle. C’est frustrant parce que je pense que les objectifs semblent bouger un peu. »

Lauren Bell jouera aux côtés de la capitaine anglaise Heather Knight au Sydney Thunder





Ailleurs, le lanceur de new-ball anglais Lauren Bell et capitaine Chevalier de bruyère jouera pour Sydney Thunder, tout en étant polyvalent Bryony Smith pour les ouragans de Hobart.

Brisbane Heat aura un puissant gardien-batteur Bess Heath pour la durée du tournoi et du leg-spinner Sarah Glenn pour le début puisqu’elle fait office de couverture avant l’arrivée de la Néo-Zélandaise Amelia Kerr.

Matchs en direct de la Big Bash League féminine sur Sky Sports

19 octobre -Sydney Sixers contre Melbourne Stars

-Sydney Sixers contre Melbourne Stars 22 octobre – Perth Scorchers contre Brisbane Heat

– Perth Scorchers contre Brisbane Heat 22 octobre – Sydney Thunder contre Sydney Sixers

– Sydney Thunder contre Sydney Sixers 27 octobre – Adelaide Strikers contre Hobart Hurricanes

– Adelaide Strikers contre Hobart Hurricanes 27 octobre – Brisbane Heat contre Melbourne Stars

– Brisbane Heat contre Melbourne Stars 3 novembre – Adelaide Strikers contre Sydney Sixers

– Adelaide Strikers contre Sydney Sixers 3 novembre – Perth Scorchers contre Melbourne Renegades

– Perth Scorchers contre Melbourne Renegades 5 novembre -Sydney Sixers contre Melbourne Renegades

-Sydney Sixers contre Melbourne Renegades 5 novembre – Perth Scorchers contre Adélaïde Strikers

– Perth Scorchers contre Adélaïde Strikers 10 novembre – Sydney Thunder contre Melbourne Stars

– Sydney Thunder contre Melbourne Stars 10 novembre -Sydney Sixers contre Hobart Hurricanes

-Sydney Sixers contre Hobart Hurricanes 12 novembre – Perth Scorchers contre Sydney Thunder

– Perth Scorchers contre Sydney Thunder 12 novembre – Melbourne Renegades contre Melbourne Stars

– Melbourne Renegades contre Melbourne Stars 17 novembre – Étoiles de Melbourne contre Hurricanes de Hobart

– Étoiles de Melbourne contre Hurricanes de Hobart 17 novembre – Brisbane Heat contre Melbourne Renegades

– Brisbane Heat contre Melbourne Renegades 19 novembre – Renegades de Melbourne contre Hurricanes de Hobart

– Renegades de Melbourne contre Hurricanes de Hobart 19 novembre -Melbourne Stars contre Brisbane Heat

-Melbourne Stars contre Brisbane Heat 24 novembre – Brisbane Heat contre Sydney Thunder

– Brisbane Heat contre Sydney Thunder 24 novembre – Adelaide Strikers contre Perth Scorchers

– Adelaide Strikers contre Perth Scorchers 26 novembre – Hobart Hurricanes contre Adelaide Strikers

– Hobart Hurricanes contre Adelaide Strikers 26 novembre -Sydney Sixers contre Sydney Thunder

-Sydney Sixers contre Sydney Thunder 2 décembre – Finale

