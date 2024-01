Le bienfaiteur de Hunter Biden, Kevin Morris, détaille 6,5 millions de dollars de prêts au fils du président

Hunter Biden a reçu plus de 6,5 millions de dollars en cinq prêts distincts sur une période de deux ans de la part de l’avocat du divertissement Kevin Morris, selon une lettre envoyée cette semaine à l’un des comités du Congrès impliqués dans l’enquête de mise en accusation du GOP contre le président Joe Biden.

Une copie de la lettre de Morris, obtenue par NBC News, détaille les dates, le montant et les conditions des prêts qu’il a accordés au fils du président à partir de 2021. Parmi les prêts répertoriés dans la lettre au comité de surveillance de la Chambre, il y en avait un émis comme récemment, le mois dernier, pour un montant de 1,2 million de dollars à payer intégralement d’ici 2028, ainsi que tous les intérêts accumulés et impayés dus l’année suivante.

Le taux d’intérêt pour les cinq prêts a été fixé à 5 % et a été négocié par des avocats distincts, indique la lettre.

Un porte-parole du comité de surveillance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi soir, pas plus qu’un avocat de Hunter Biden.

La lettre intervient une semaine après que Morris, un avocat basé à Hollywood qui a rencontré Hunter Biden en 2019, a assisté à une interview transcrite avec le comité dirigé par les républicains et a discuté du prêt de millions de dollars au fils du président pour payer ses factures d’impôts. Le personnel du comité avait demandé des copies des documents de prêt – qui n’ont pas encore été reçues par le panel.

Au cours de près de six heures de témoignage à huis clos devant le personnel et les membres des comités de surveillance, judiciaire et des voies et moyens de la Chambre la semaine dernière, Morris a fourni des détails sur la façon dont il a rencontré Hunter Biden lors d’une collecte de fonds pour la campagne présidentielle de son père en 2019. Morris a déclaré il était motivé par la lutte de Hunter Biden, et non par la candidature de son père, et a discuté des prêts qu’il a accordés sous forme de paiements directs à des tiers pour couvrir le loyer, la pension alimentaire pour enfants, les frais juridiques d’autres avocats et les dettes fiscales impayées pour les années 2016 à 2019.

Les républicains de la Chambre ont ciblé Biden dans leur enquête de destitution du président. Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., a accusé Hunter Biden et d’autres membres de la famille du président de se livrer à des « pratiques commerciales louches », mais n’a pas fourni de preuves concrètes d’actes répréhensibles ou de trafic d’influence de la part du président.

Rob Walker est le dernier associé connu du fils du président à avoir assisté vendredi matin à un entretien transcrit à huis clos avec les commissions de surveillance et de justice de la Chambre.

Walker a déclaré aux comités que ses activités commerciales avec Hunter Biden étaient « tout à fait dans les limites des activités commerciales légitimes » et que le président n’avait jamais été impliqué pendant son mandat ou en tant que citoyen privé, selon une copie de sa déclaration liminaire obtenue par NBC News.

“Pour être clair, le président Biden – qu’il soit en fonction ou en tant que simple citoyen – n’a jamais été impliqué dans aucune des activités commerciales que nous avons menées. Toute déclaration contraire est tout simplement fausse”, a déclaré Walker. “Hunter s’est assuré qu’il y avait toujours une frontière claire entre toute entreprise et son père. Toujours. Et en tant que partenaire, j’ai toujours compris et respecté cette frontière.”

Après avoir initialement défié une assignation à comparaître du Congrès qui demandait une déposition à huis clos, Hunter Biden devrait se présenter pour une déposition à huis clos devant les panels de surveillance et de justice de la Chambre des représentants le 28 février.

Il fait également face à des accusations fédérales dans deux affaires distinctes. Biden a été inculpé en Californie le mois dernier de neuf chefs d’accusation liés à la fiscalité, dont trois chefs d’accusation, et a ensuite plaidé non coupable. Il a également plaidé non coupable d’un acte d’accusation distinct concernant des accusations fédérales liées aux armes à feu.