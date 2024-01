Le bienfaiteur de Hunter Biden défend des millions de prêts et une amitié étroite

L’avocat hollywoodien et bienfaiteur de Hunter Biden, Kevin Morris, a déclaré aux enquêteurs du House GOP qu’il avait payé des millions de dollars de dépenses pour le fils du président grâce à des prêts en raison d’une amitié étroite, sans aucune suggestion ni attente qu’il recevrait des avantages spéciaux de la Maison Blanche ou Le président.

Morris – qui a aidé Hunter Biden à payer environ 5 millions de dollars en dépenses fiscales, juridiques, de logement et de relations publiques – a déclaré que même s’il n’y avait pas initialement d’accord clair de remboursement, les termes d’un accord ont ensuite été rédigés par leurs avocats. ne nécessite pas de remboursement avant 2025.

Morris s’est entretenu la semaine dernière avec les comités de surveillance, judiciaire et des voies et moyens de la Chambre des représentants lors d’un entretien à huis clos dans le cadre des enquêtes républicaines sur les relations commerciales de la famille Biden et de la gestion de l’enquête sur les délits fiscaux contre Hunter Biden, que les républicains ont soumise. le cadre d’une enquête de destitution du président. Les comités ont publié le transcription de cette interview mardi.

La publication de la transcription est intervenue après des querelles publiques sur son contenu. La semaine dernière, un avocat de Morris a accusé les républicains du comité de surveillance de la Chambre des représentants d’avoir trié sur le volet son témoignage peu après sa conclusion.

Comer, dans une déclaration après l’entretien mais avant la publication de la transcription, avait semblé laisser entendre que les paiements n’étaient pas des prêts, utilisant le mot uniquement entre guillemets et affirmant que l’avocat avait « accès » à la Maison Blanche.

Morris a déclaré qu’il n’était venu à la Maison Blanche que trois fois alors que Joe Biden était président et qu’il n’avait échangé que des plaisanteries avec le commandant en chef. Hunter Biden lui a fait visiter la Maison Blanche en 2021, au cours de laquelle Morris a déclaré que le président avait fait un signe de la main et « avait fait une fissure à propos de mes cheveux » – « Il fait toujours des blagues sur mes cheveux ». Morris a également assisté au mariage de Naomi Biden, la fille de Hunter Biden, en 2022, où il a donné au président « un petit bonjour » ; et a assisté au pique-nique du Jour de l’Indépendance en 2023.

Morris a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait obtenu aucun avantage, faveur ou considération de la Maison Blanche pour avoir payé les impôts de Biden et a systématiquement nié tout lien avec un gouvernement étranger.

Et malgré l’accord peu orthodoxe entre les deux hommes, Morris a insisté sur le fait qu’il s’attendait à ce que le prêt soit remboursé, malgré les affirmations des républicains selon lesquelles ils pourraient être pardonnés.

«J’ai prêté de l’argent. Je n’ai rien payé », a déclaré Morris à un moment donné.

Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a déclaré dans un communiqué poster sur X que la transcription de Morris était le «dernier théâtre d’échec du GOP de la Chambre», affirmant que Morris a déclaré qu’il «n’avait jamais discuté d’affaires avec le président Biden et n’avait jamais cherché ni reçu d’avantages de sa part».

L’interview donne cependant un aperçu d’une relation qui a longtemps déconcerté les Républicains.

Morris a été à la fois l’avocat et l’ami de Biden, affirmant qu’il avait ressenti un lien de fraternité avec le fils du président dès leur première rencontre.

« Dans ce que je fais, je deviens très proche de mes clients, et je ne – vous savez, et d’habitude – je deviens presque toujours ami avec eux. C’est exactement comme ça que je le fais. Vous savez, certaines personnes ne pensent pas que ce soit une bonne idée. C’est exactement comme ça que je le fais. Je suis dans leur vie. Je suis dans leur coin », a déclaré Morris aux enquêteurs.

Morris, qui a fait fortune en partie grâce à la négociation d’accords pour les créateurs de South Park, a déclaré avoir rencontré Hunter Biden pour la première fois en novembre 2019 lors d’une collecte de fonds pour la campagne présidentielle de 2020 du président Biden. Environ une semaine plus tard, il a rendu visite à Hunter Biden à son domicile pour une conversation de cinq heures à la demande d’un contact commun, Lanette Phillips. Les deux hommes ont parcouru le chemin de la sobriété et ont grandi dans la même région du pays.

« Ce fut une rencontre très profonde et, vous savez, l’une des rencontres les plus importantes de ma vie. Et, vous savez, à cette époque et jusqu’à aujourd’hui, je pensais que Hunter était extrêmement maltraité », a déclaré Morris.

Morris a commencé à agir en tant qu’avocat général pour Hunter Biden.

« Je supervise en quelque sorte l’équipe. Un peu comme un avocat général. Mais je suis impliqué dans tout », a déclaré Morris, précisant que l’un des principaux avocats de Hunter Biden, l’abbé Lowell, ne relève pas de lui.

Quelques semaines seulement après leur première rencontre, en janvier 2020, Morris a commencé à prêter de l’argent à Hunter Biden et à payer diverses dépenses via des prêts – notamment son déménagement, lui et sa femme enceinte, d’une maison envahie par les paparazzi vers une autre résidence, ses dettes fiscales, ses dépenses de sécurité et plus.

Morris a déclaré que prêter de l’argent était sa propre idée – et non celle de Hunter Biden.

« C’est impudique de parler de ce genre de choses… Je suis là depuis un moment, donc il y a beaucoup de charité. J’aide beaucoup d’amis. J’ai tendance à essayer d’aider mes amis plus que de faire un don à des œuvres caritatives », a déclaré Morris aux enquêteurs. Mais il a reconnu qu’il ne se souvenait pas d’avoir aidé d’autres amis à hauteur de 5 millions de dollars – la somme qu’il aurait envoyée à Hunter Biden.

Bien qu’il s’agisse d’une somme importante pour Hunter Biden, l’avocat hollywoodien a déclaré aux membres du Congrès que les paiements constituaient « moins de 5 % » de son actif total.

“Hunter ne m’a jamais demandé d’argent”, a déclaré Morris. «Vous savez, ce sont des choses compliquées et émotionnelles, mais je – vous savez, j’ai vu un gars, vous savez, qui venait de chez moi, qui aurait pu être mon ami. Il se faisait – à mon avis, se faire tabasser par le monde entier. J’ai trouvé qu’il y avait un danger – vous savez, à mon avis, un manque de soutien inquiétant. Et c’était un individu – et je crois, et je crois encore aujourd’hui, qu’il est une très bonne personne et un gars formidable. Et, vous savez, c’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir.

Au départ, il n’y avait aucun accord formel sur le remboursement – ​​Morris affirmant que cela n’aurait peut-être pas été documenté six mois à un an plus tard. Un accord selon lequel le remboursement du prêt commencerait en 2025 a été conclu par d’autres avocats de Morris et Hunter Biden.

“Laisse moi être clair. Vous savez, je ne suis pas un idiot. Je connais l’importance de l’indépendance de ces choses », a déclaré Morris à propos de la structure du prêt.

Et même si le calendrier du remboursement n’a pas été précisé, Morris a affirmé à plusieurs reprises qu’il s’attendait à être remboursé.

Lorsqu’un membre du personnel lui a demandé pourquoi il avait tant confiance en cela, il a répondu : « Parce que j’ai confiance en Hunter. »

Mais la générosité de Morris et ses relations étroites avec ses clients ont été examinées par les législateurs républicains, le représentant Andy Biggs (R-Arizona) le décrivant comme une rupture avec son époque en tant qu’avocat.

« Peut-être que je n’étais pas assez amical avec mes clients lorsque je pratiquais. Je ne sais pas », a déclaré Biggs.

“Mais la frontière semble si floue entre vous, en tant qu’avocat professionnel de Hunter Biden, et vous, qui avez cette formidable affinité, cette amitié, telle que vous lui parlez tous les jours.”

“Parce que je ne suis pas sûr d’avoir jamais eu une relation avocat-client telle que vous la décrivez”, a ajouté Biggs.

Morris ignora cela.

« Membre du Congrès, je fais beaucoup de choses très différemment des autres. C’est juste… c’est juste mon style », a-t-il déclaré, soulignant que dans certains cas, il travaillait gratuitement pour des personnes pendant des années.