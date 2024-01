Le bienfaiteur de Hunter Biden allègue que le représentant James Comer a mal interprété son témoignage

Un avocat de Kevin Morris, un avocat de Hunter Biden qui lui a prêté des millions de dollars pour payer ses impôts, accuse le représentant James Comer, R-Ky., d’avoir dénaturé le témoignage de Morris lors d’une audience à huis clos jeudi.

“Pas deux heures après avoir quitté l’interview transcrite de M. Morris, vous avez publié un communiqué de presse contenant des descriptions triées sur le volet, hors contexte et totalement trompeuses, de ce que M. Morris a dit”, a écrit l’avocat de Morris, Bryan Sullivan, dans une lettre. à Comer obtenu par NBC News. ” Voilà pour la promesse de votre personnel que M. Morris serait traité équitablement. “

La lettre exige que la transcription complète de l’interview de Morris soit publiée immédiatement. L’entretien a duré environ cinq heures et a réuni le personnel et les membres des comités de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens de la Chambre.

Un porte-parole du comité de surveillance de la Chambre a déclaré que la transcription confirmerait la description de l’entretien par Comer. “Le comité a l’intention de publier la transcription prochainement, mais nous ne l’avons pas reçu du sténographe judiciaire pour le moment”, a ajouté le porte-parole.

Avocat basé à Hollywood, Morris s’est lié d’amitié avec Hunter Biden en 2019. NBC News a précédemment rapporté que Morris avait commencé à conseiller le jeune Biden en 2020 et s’était arrangé pour payer environ 2 millions de dollars d’obligations fiscales impayées à l’IRS pour lui en 2020 et 2021.

Kevin Morris arrive jeudi pour un entretien avec les comités de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens de la Chambre. Actualités NBC

Après la déposition de Morris, Comer, qui est président du comité de surveillance et de responsabilité, a publié une déclaration selon laquelle « le soutien financier massif de Morris à Hunter Biden soulève des problèmes d’éthique et de financement de campagne pour le président Joe Biden ».

“Peu de temps après avoir rencontré Hunter Biden lors d’un événement de campagne de Joe Biden en 2019, Kevin Morris a commencé à payer l’impôt à payer de Hunter Biden pour protéger Joe Biden, alors candidat à la présidentielle, de toute responsabilité politique”, ajoute le communiqué. “Kevin Morris a admis avoir “prêté” au moins 5 millions de dollars au fils du président.”

Dans sa lettre à Comer, Sullivan a déclaré que les prêts avaient été examinés par des avocats pour s’assurer qu’ils étaient appropriés et qu’il s’attend à ce que Hunter les rembourse. Sullivan a également repoussé l’affirmation de Comer selon laquelle Morris avait prêté de l’argent à Hunter pour protéger son père de toute responsabilité politique.

“Cela déforme le témoignage de M. Morris”, a écrit Sullivan. “Au contraire, M. Morris se souciait uniquement que des gens comme vous ne l’entraînent pas dans des choses comme la destitution de l’ancien président Trump, et ont commencé à aider M. Hunter Biden pour cette raison, et M. Morris a témoigné qu’il n’avait jamais pensé à la campagne du président Biden, qu’il était uniquement concentré sur l’aide à son client, M. Hunter Biden. »

“Nous n’avons pas besoin de cette interprétation contradictoire de ce que M. Morris a réellement dit. Il suffit de publier la transcription complète”, a ajouté Sullivan dans sa lettre. “Pourquoi seriez-vous réticent ou effrayé à faire cela, à part que cela réfuterait votre vision ? Laissez le public voir la vérité.”

Dans une déclaration à NBC News, Morris a dressé un bilan sévère des républicains cherchant à destituer Joe Biden.

“Ils évoquent quelque chose de totalement inoffensif et légal, cela n’aboutit à rien, et ils courent vers les caméras et font des bruits effrayants”, a-t-il déclaré. “Ce qu’ils font a une qualité d’école primaire.”

Jeudi, Comer et Jim Jordan, R-Ohio, président du comité judiciaire de la Chambre, ont annoncé que Hunter Biden comparaîtrait pour une déposition à huis clos le 28 février dans le cadre de leur enquête de destitution contre son père.