Le bien-être mental se construit dans votre intestin – FIT Talk With Tania

En octobre, mois de sensibilisation au bien-être mental, c’est le moment idéal pour réfléchir aux défis croissants en matière de santé mentale auxquels sont confrontés les individus du monde entier.

Les conversations autour de la science derrière le bien-être mental évoluent. Au cours des 200 dernières années, la majeure partie du monde pensait que le bien-être mental était quelque chose de contrôlé par le cerveau et traité comme tel. Ce que les scientifiques ont appris au cours des cinq à dix dernières années, c’est que ce n’est pas une question de tête, c’est une question d’instinct.

Les données sur la santé mentale peuvent être surprenantes. Aujourd’hui, un adulte sur cinq et un enfant sur six reçoivent un diagnostic de maladie mentale. Cette statistique à elle seule montre comment les premiers problèmes de santé mentale commencent, affectant la vie de nombreuses personnes avant même qu’elles n’atteignent l’âge adulte – et ce ne sont que celles diagnostiquées. L’ampleur et la portée de ce segment de cette crise du bien-être mental sont probablement beaucoup plus vastes que beaucoup ne le pensent.

De nombreux adultes et enfants continuent de vivre avec de l’anxiété, de la dépression, une incapacité à réguler leur humeur, des déséquilibres hormonaux, un taux de cortisol élevé, un mauvais sommeil, une fatigue persistante, etc., ainsi que d’autres problèmes de bien-être mental sans jamais être reconnus ou pris en compte. Malheureusement, certains acceptent ces symptômes comme un élément « normal » de la vie, comme le vieillissement, ou les imputent à des emplois, des relations et des situations stressants pour lesquels ils estiment ne pouvoir rien faire.

La bonne nouvelle est qu’ils peuvent faire quelque chose et vous aussi.

Votre intestin est responsable de bien plus que la digestion. C’est également profondément lié au fonctionnement du cerveau. Cette connexion, connue sous le nom d’axe intestin-cerveau, fait référence à la signalisation biochimique qui se produit entre le système nerveux et le système gastro-intestinal. L’intestin produit plusieurs neurotransmetteurs et hormones essentiels, tels que la sérotonine, la dopamine, le GABA et la mélatonine, qui contrôlent divers états mentaux et émotionnels.

• GABA : Aide à calmer le cerveau et à réduire l’anxiété.

• Dopamine : Favorise les sentiments de plaisir et de motivation.

• Sérotonine : Régule l’humeur, contribuant au bonheur et à la stabilité émotionnelle.

• Mélatonine : Contrôle le cycle veille-sommeil, assurant un sommeil réparateur.

Il y a 100 000 milliards de bactéries dans l’intestin. Un intestin bien nourri contient plus de bonnes bactéries que les mauvaises, ce qui donne un microbiome sain et la capacité de produire naturellement ces hormones cruciales. Cependant, lorsque les mauvaises bactéries sont plus nombreuses que les bonnes, cela provoque des phénomènes tels que des fuites intestinales, où le corps a du mal à générer ces hormones, ce qui entraîne des problèmes de santé mentale potentiels comme l’anxiété, la dépression, le déséquilibre hormonal, la fatigue, la prise de poids, les maladies auto-immunes. troubles, insomnie et troubles métaboliques.

Les fuites intestinales se produisent lorsque la muqueuse intestinale devient perméable, permettant aux toxines, aux bactéries et aux particules alimentaires non digérées de s’échapper dans la circulation sanguine. Cela déclenche une inflammation qui peut altérer la production de neurotransmetteurs et perturber la communication entre l’intestin et le cerveau. En conséquence, les individus peuvent ressentir des symptômes de santé mentale persistants qui sont difficiles à gérer sans d’abord s’attaquer aux problèmes intestinaux sous-jacents.

Certains éléments courants connus pour perturber le microbiome sont les aliments ultra-transformés, le sucre, l’alcool, les boissons énergisantes, les édulcorants artificiels, les huiles de graines, les conservateurs, les analgésiques, les antibiotiques, le stress, le manque de sommeil et la déshydratation. Il ne s’agit pas d’une liste finie, mais réduire et/ou éviter autant d’entre eux que possible, tout en augmentant simultanément les aliments riches en nutriments et en comblant les carences nutritionnelles, contribue grandement à optimiser la santé intestinale et le bien-être mental.

Guérir l’intestin est une étape importante vers l’amélioration du bien-être mental. La recherche suggère que la consommation des bonnes souches de probiotiques, de prébiotiques, de phytobiotiques et une alimentation équilibrée, riche en fibres et en aliments complets, peuvent restaurer la santé intestinale et, par conséquent, favoriser un meilleur bien-être mental. Ce que vous nourrissez grandit. Ainsi, à mesure que vous continuez à consommer des aliments entiers et riches en nutriments, vous continuerez à nourrir les bonnes bactéries et finirez par faire pencher la balance en votre faveur afin que les bonnes soient plus nombreuses que les mauvaises.

Un régime alimentaire comprenant des aliments fermentés, comme le yaourt naturel, le kéfir, le kimchi et le kombucha, ainsi que des aliments entiers non transformés et riches en fibres, aide à nourrir ces bonnes bactéries et à maintenir un microbiome sain. D’un autre côté, un régime alimentaire nord-américain typique, dans lequel les aliments transformés, comme le pain, les céréales, les sodas, l’alcool, les pâtes, les barres granola et les aliments emballés, sont quotidiennement ou fréquemment au menu, prive de faim ces bonnes bactéries et nourrit les méchants.

À mesure que ces mauvaises bactéries se développent, elles ont besoin de plus de nourriture, ce qui provoque des envies de consommer davantage de ces aliments transformés. Ce que vous nourrissez grandit. Sachant cela, vous pouvez faire les choix appropriés pour obtenir les résultats que vous recherchez.

En utilisant une approche axée sur la santé et en nourrissant le microbiome, vous améliorez la santé du corps, lui donnez les moyens de produire naturellement les hormones nécessaires au bien-être mental et soutenez l’axe intestin-cerveau, cette autoroute de communication si cruciale pour la santé mentale et le bien-être. Corps sain, intestin sain, esprit heureux. C’est une belle chose.

