De nombreux Américains se sentent riches, mais ne le mesurent pas nécessairement en dollars et en cents. Le bien-être, et non l’argent, est devenu la principale mesure de la richesse pour la plupart des adultes aujourd’hui, selon la nouvelle enquête sur la richesse moderne de Charles Schwab. Il faut une valeur nette moyenne de 2,2 millions de dollars pour être considéré comme « riche », selon l’enquête, mais c’est l’estimation que les répondants ont donnée pour les autres personnes. Et toi? Êtes-vous riche? Combien d’argent vous faut-il pour vous considérer comme riche ? En savoir plus sur les finances personnelles :

Le «luxe tranquille» pourrait être la tendance la plus chère des Américains

3 étapes à suivre avant de commencer à investir

La sécurité sociale pourrait être un problème clé pour les rivaux présidentiels du GOP Sur les 1 000 adultes interrogés, environ 48 % déclarent se sentir déjà riches. Pourtant, leur valeur nette moyenne est de 560 000 $, soit environ le quart de ce dont ils pensent que les autres ont besoin pour être riches. Les milléniaux sont extrêmement susceptibles de dire qu’ils se sentent riches – avec 57% des personnes âgées de 26 à 41 ans déclarant qu’elles se sentent ainsi, contre seulement environ 40% des générations Z, X et des baby-boomers. Pour les milléniaux qui disent se sentir riches, leur valeur nette moyenne est d’environ 530 000 $.

La richesse est une définition « très personnelle »

« La définition de la richesse est très personnelle, et elle devrait être unique à l’expérience de chacun », a déclaré le planificateur financier agréé Preston D. Cherry, fondateur et président de Planification financière simultanée à Green Bay, Wisconsin. Il insiste sur l’importance d’avoir un plan financier basé sur vos propres désirs et besoins. « Si vous ne faites rien, rien ne se passera », a déclaré Cherry, qui est membre du Financial Advisor Council de CNBC.

Un des risques que nous courons est de penser qu’une certaine somme d’argent va nous apporter le bonheur… Brad Klontz directeur général de Your Mental Wealth Advisors

Comment la richesse et le bien-être se croisent

Lorsqu’on leur a demandé de caractériser ce que signifie être riche pour eux, les répondants ont dans l’ensemble mentionné leur bien-être (40 %) plus souvent que l’argent (32 %) et les actifs (26 %). En 2017, la principale réponse à la signification de la richesse était l’argent (27 %). « Qu’ils le sachent ou non, le bien-être est beaucoup plus important », a déclaré le CFP et psychologue financier Brad Klontz, directeur général de Vos conseillers en santé mentale à Boulder, Colorado. « L’un des risques que nous courons est de penser qu’une certaine somme d’argent va nous apporter le bonheur, nous apporter la paix, améliorer nos vies, améliorer nos relations », a déclaré Klontz, qui est également membre du Financial Advisor Council de CNBC.