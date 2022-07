Le bien-être animal fait face à un “danger clair et présent” des accords commerciaux post-Brexit, prévient une étude

Les normes élevées de bien-être animal du Royaume-Uni sont confrontées à un “danger clair et présent” des accords commerciaux post-Brexit sans règles gouvernementales plus strictes, a averti une étude.

L’agriculture nationale sera sapée si l’approche «douce» des négociations entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande se poursuit dans les pourparlers avec des pays ayant «moins de scrupules» sur la qualité, fait-il valoir.

L’alarme a été tirée sur un accord espéré avec l’Inde – dont Boris Johnson a promis qu’il serait conclu en octobre – car il “a de nombreuses pratiques de défense des droits des animaux interdites chez lui”.

Le gouvernement est invité à insister sur des «normes fondamentales» qui garantiraient la fabrication d’un produit – ainsi que la sécurité de ce produit – dans le rapport du ResPublica groupe de réflexion.

“Le danger clair et actuel ici est que les normes élevées que le Royaume-Uni s’impose seront sapées une fois que la viande et d’autres produits d’origine animale commenceront à être expédiés en masse de l’étranger”, a déclaré son directeur, Phillip Blond.

“Le problème ne fera que s’aggraver à mesure que nous engageons des pays qui ont encore moins de scrupules à exporter des produits bon marché et non éthiques vers le Royaume-Uni.”

L’étude est soutenue à la fois par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) et la National Farmers Union (NFU), qui ont toutes deux critiqué les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

David Bowles, responsable des affaires publiques à la RSPCA, a déclaré: “Nous n’avons pas encore de réelles assurances que les normes de production – qui nous placeraient en tant que leaders mondiaux du bien-être animal – ne seront pas compromises au nom d’un accord rapide.”

Et Nick von Westenholz, directeur de la stratégie commerciale et commerciale de la NFU, a déclaré que les futurs accords doivent aller « au-delà de simples mots chaleureux ».

“Personne ne veut voir des aliments locaux de haute qualité et produits de manière durable sapés par des accords commerciaux qui ne respectent pas nos propres exigences légales en matière de bien-être animal et de protection de l’environnement”, a-t-il déclaré.

Le rapport de ResPublica, intitulé “UK Trade Policy and Animal Welfare”, note que, bien que l’Inde interdise de tuer des animaux à des fins alimentaires sans les étourdir au préalable, “dans la pratique, cette règle est souvent ignorée”.

L’indépendant a révélé comment la viande de vaches élevées dans des conditions difficiles interdites au Royaume-Uni peut être importée d’Australie, où le bétail est transporté jusqu’à 48 heures sans repos.

Les temps de trajet sont plus de trois fois supérieurs à la limite de 14 heures dans ce pays, un chiffre qui devrait être ramené à 10,5 heures dans le cadre des changements post-Brexit.

La controverse sur l’accord – qui punira les secteurs agricole et alimentaire sur les propres chiffres du gouvernement – ​​s’est intensifiée après la promesse de donner aux députés le dernier mot avant que l’approbation ne soit annulée.

M. Johnson a fixé deux échéances commerciales à son successeur, pour conclure l’accord commercial avec l’Inde par Diwali et rejoindre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) d’ici la fin de l’année.

Mais les espoirs d’un accord avec les États-Unis – autrefois considérés comme le plus gros prix du Brexit – se sont estompés en raison du manque d’intérêt de Joe Biden et des querelles sur le protocole d’Irlande du Nord.