Le bien-aimé morse Freya qui prend un bain de soleil en Norvège a été euthanasié par les autorités, voici la raison

La bien-aimée « morse célèbre », qui a été nommée Freya d’après la déesse nordique de la beauté et de l’amour, a été euthanasiée par les autorités norvégiennes le dimanche 14 août. La décision d’abattre la jeune femelle morse de 600 kg a été prise parce qu’elle était considérée comme une menace persistante pour la sécurité humaine puisque les gens n’arrêtaient pas de s’approcher d’elle. L’animal de 5 ans a été aperçu pour la première fois en train de se prélasser au soleil d’Oslofjord, le 17 juillet de cette année. Depuis lors, elle était devenue une favorite de la foule et ses photos de bains de soleil et de naufrages sur des bateaux sont devenues virales.

Frank Bakke-Jensen, le chef de la direction norvégienne des pêches, a déclaré dans un communiqué : « La décision d’euthanasier a été prise sur la base d’une évaluation globale de la menace persistante pour la sécurité humaine. Nous avons soigneusement examiné toutes les solutions possibles. Nous avons conclu que nous ne pouvions garantir le bien-être de l’animal par aucun des moyens disponibles », a rapporté The Guardian.

Même après des avertissements répétés, les gens ont refusé de suivre les signaux et ont continué à s’approcher trop près de l’énorme animal sauvage, mettant sa vie et celle-ci en danger. Les fans nageaient souvent à ses côtés, la prenaient en photo et parfois même emmenaient dangereusement leurs enfants près d’elle.

Selon les médias locaux, la police a dû bloquer une zone de baignade après que Freya ait chassé une femme dans l’eau. Le ministère norvégien de la pêche avait publié une photo d’un grand rassemblement de personnes, y compris des enfants, se tenant à une distance proche de l’animal.

Bakke-Jensen a déclaré que ces observations sur place au cours de la semaine dernière leur avaient montré clairement que le public avait ignoré leur recommandation de se tenir à bonne distance du morse. Par conséquent, le préjudice potentiel pour les personnes était élevé et le bien-être des animaux n’était pas non plus maintenu.

Les responsables ont déclaré que l’opération d’euthanasie du morse avait été menée de manière humaine et que son corps avait été emmené par les vétérinaires pour un examen plus approfondi.

Jonas Gahr Støre, le Premier ministre norvégien, a déclaré lundi à la chaîne publique NRK qu’il soutenait la décision de renverser Freya. “C’était la bonne décision. Je ne suis pas surpris que cela ait suscité de nombreuses réactions internationales. Parfois, nous devons prendre des décisions impopulaires », a-t-il déclaré, a rapporté The Guardian.

Les morses sont une espèce protégée qui vit plus au nord dans l’Arctique, leur habitat naturel étant les calottes glaciaires et les eaux glacées de l’Arctique. Ce ne sont pas des animaux agressifs et n’attaquent généralement pas les humains, qui sont toujours avertis de se tenir à une distance de 150 mètres des morses. Il y a eu quelques rares incidents d’attaques de morses contre des humains. Dans un parc animalier en Chine en 2016, un touriste a été tué par un morse alors qu’il prenait des selfies avec la créature.

