Le célèbre journaliste new-yorkais Arnold Diaz, qui a couvert l’actualité pendant 50 ans, a perdu son combat contre un cancer du sang à l’âge de 74 ans, a annoncé son ancienne chaîne PIX11.

Diaz, ayant travaillé pour un certain nombre de médias, était surtout connu pour ses segments d’enquête sur les consommateurs “Shame on You” diffusés sur CBS2.

« L’incontournable de New York », comme l’appelle le New York Post, a remporté près de 50 Emmy Awards tout au long de sa carrière. Il a également fait des reportages pour le programme “20/20” de FOX 5, PIX11, ABC7 et ABC News.

“L’un de ses derniers rapports pour PIX11 impliquait des fils Spectrum suspendus à un complexe immobilier de la NYCHA à Long Island City, provoquant des problèmes de sécurité tels que le vent soufflant les fils contre les fenêtres des résidents et les brisant”, a rapporté le Post.

“J’ai eu la chance d’avoir un travail de rêve, défendre les petits gars, m’en tenir aux méchants”, a déclaré Diaz lorsqu’il a pris sa retraite de PIX11 l’année dernière. “Mais le plus satisfaisant, ce sont les téléspectateurs qui m’ont remercié d’avoir prêté attention à leurs problèmes. Merci d’avoir regardé.”

Son ancien collègue, le météorologue de PIX 11 « M. G », l’a qualifié de « un acte de classe » qui était le même à l’antenne qu’à la télévision.

Diaz, originaire de Brooklyn, a obtenu une licence en communication et études médiatiques de la Florida State University avant d’obtenir sa maîtrise en journalisme de la Northwestern University de Chicago. Il laisse derrière lui une épouse, trois enfants et deux petits-enfants.

Le myélome multiple, le type de cancer dont Diaz souffrait, serait plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Selon la clinique Mayo, « dans le myélome, les cellules cancéreuses s’accumulent dans la moelle osseuse et évincent les cellules sanguines saines. Cela entraîne de la fatigue et l’incapacité de combattre les infections ».