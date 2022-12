Le bien-aimé ‘Hollywood Cat’ Mountain Lion euthanasié à Los Angeles

Le lion de montagne le plus célèbre de la région de Los Angeles, un félin mâle sauvage âgé aperçu autour du parc Griffith de la ville, a été euthanasié samedi, ont annoncé des responsables de la faune.

Pendant des années, il était connu pour rôder autour du panneau “Hollywood” à flanc de colline visible dans une grande partie de Los Angeles, un cadre approprié pour un chat célèbre.

Il a valu le surnom de Hollywood Cat, mais le lion des montagnes – estimé à environ 11 ans – s’appelle officiellement P-22.

Les agents de la faune de l’État et du gouvernement fédéral ont décidé plus tôt ce mois-ci de le capturer en raison de son comportement erratique, peut-être associé au fait d’avoir été heurté par un véhicule.

Les vétérinaires ont découvert un “traumatisme important” à la tête, à l’œil droit et aux organes internes, a déclaré le département californien de la pêche et de la faune dans un communiqué.

Les experts ont également découvert des problèmes de santé sous-jacents, notamment “une maladie rénale irréversible, une perte de poids chronique, une infection cutanée parasitaire étendue sur tout son corps et une arthrite localisée”.

“Le choix le plus difficile, mais le plus compatissant, a été de minimiser respectueusement sa souffrance et son stress en mettant fin à son voyage avec humanité”, indique le communiqué.

“Le lion de montagne P-22 a eu une vie extraordinaire et a conquis le cœur des habitants de Los Angeles et d’ailleurs.”

L’euthanasie du couguar était un coup de poing dans les tripes pour les experts du jeu qui avaient appris à aimer l’animal.

“Cela fait vraiment mal”, a déclaré Chuck Bonham, directeur du Département de la pêche et de la faune, lorsqu’il a annoncé la mort de P-22, selon USA Today.

“Cela a été plusieurs jours incroyablement difficiles.”

“Notre célébrité préférée”

Le membre du Congrès Adam Schiff, qui représente une partie du comté de Los Angeles, a déclaré qu’il avait le “cœur brisé” par le décès de P-22.

“Il était notre voisin célèbre préféré, un fauteur de troubles occasionnel et la mascotte bien-aimée de Los Angeles”, a tweeté Schiff.

“Mais c’était surtout une créature magnifique et sauvage, qui nous rappelait que nous faisons partie d’un monde naturel bien plus grand que nous.”

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a salué “l’incroyable voyage” du P-22 dans un communiqué.

“La survie de P-22 sur une île sauvage au cœur de Los Angeles a captivé les gens du monde entier”, a déclaré Newsom.

Griffith Park, où P-22 a vécu pendant peut-être une décennie, est entouré d’autoroutes et de l’étalement urbain. Il s’agit d’une parcelle de nature isolée de neuf milles carrés (23 kilomètres carrés).

Les experts se sont émerveillés de la façon dont le chat sauvage a traversé l’une des deux principales autoroutes de Los Angeles – la 405 et la 101 – pour se rendre à Griffith Park dès 2012.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas le conducteur qui l’a percuté.

“Cette situation n’est pas la faute de P-22, ni d’un conducteur qui l’a peut-être heurté”, a déclaré le département californien de la pêche et de la faune.

“C’est plutôt une éventualité qui découle de la perte et de la fragmentation de l’habitat, et cela souligne la nécessité d’une construction réfléchie de passages pour la faune et d’espaces bien planifiés qui offrent aux animaux sauvages de la place pour se déplacer.”

Dans un profil de P-22 fait bien avant sa mort, le National Park Service a déploré que Griffith Park soit trop petit pour un deuxième couguar, et “il est peu probable qu’il trouve un jour l’amour avec une lionne”.

La renommée du chat était due aux observations fréquentes, aux caméras de sonnette vidéo et aux rencontres physiques.

Une page Facebook en l’honneur du couguar compte plus de 20 000 abonnés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici