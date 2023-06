Le Biélorusse Loukachenko prouve sa valeur à Poutine en négociant un accord avec Wagner

Commentez cette histoire Commentaire

Un week-end de chaos en Russie a produit peu de gagnants. Le président russe Vladimir Poutine est politiquement blessé, le chef mercenaire Yevgeniy Prigozhin est en grave difficulté et le reste du monde a été ébranlé par la vue d’une puissance nucléaire semblant au bord du gouffre. Mais s’il y a une personne qui semble avoir eu une bonne rébellion, c’est le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié de Poutine qui a soudainement pris le devant de la scène, revendiquant le mérite d’avoir négocié une trêve et sauvé la Russie d’un gâchis encore plus grand.

Alors que le monde attend de voir ce qui se passera ensuite, les questions sur le camée inhabituel de Loukachenko grandissent. Bien que beaucoup de choses soient encore incertaines – y compris l’ampleur de son rôle – ce qui est clair, selon les analystes, c’est que le dictateur utilisera ce moment pour essayer de redorer son image et de consolider son statut de loyaliste de Poutine par excellence.

« Au moment le plus dangereux de la biographie de Poutine, Loukachenko était là pour aider et servir son patron à Moscou », a déclaré Pavel Slunkin, chercheur invité au Conseil européen des relations étrangères et ancien diplomate biélorusse.

« Loukachenko obtient des points pour avoir servi son partenaire principal et montré à l’Occident qu’il est proche de Poutine afin qu’il puisse vendre ses services de médiateur », a-t-il poursuivi, ajoutant : « Ce qui est absurde car il fait partie de la guerre.

Dans le même temps, l’épisode pourrait interpeller Loukachenko. Il semble avoir accordé à Prigozhin, qui est réputé pour sa violence et sa volatilité, un passage sûr dans son pays, créant potentiellement un risque pour la sécurité intérieure, surtout si les forces de Prigozhin déménagent avec lui. Cela pourrait également signifier que la Biélorussie est ramenée dans le conflit ukrainien après avoir servi de rampe de lancement dans les premiers jours.

Et puis il y a le fait que Loukachenko a doublé son partenariat avec Poutine au moment où le dirigeant russe semble le plus faible. « Cela lie encore plus Loukachenko au navire qui coule », a déclaré Tomas Jermalavicius, responsable des études et chercheur au Centre international de défense et de sécurité d’Estonie.

Au cours d’un week-end plein de drames, Loukachenko est entré en scène à un moment particulièrement tendu, alors que les combattants de Wagner marchaient sur Moscou. Samedi soir, alors que les troupes approchaient de la capitale russe, le bureau de Loukachenko a annoncé qu’il avait négocié un accord avec Prigozhin.

« Le président de la Biélorussie a informé en détail le président de la Russie des résultats des négociations avec la direction de Wagner PMC [Private Military Company]», lit-on dans le communiqué du bureau de Loukachenko. « Le président de la Russie a soutenu et remercié son homologue biélorusse pour le travail accompli. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit plus tard un accord qui abandonnerait les charges russes et verrait Prigozhin arrêter ses troupes en échange d’un passage en Biélorussie. Prigozhin, pour sa part, n’a pas évoqué le rôle du dirigeant biélorusse.

Peskov a qualifié l’accord de quelque chose de dirigé par Loukachenko, notant que le dictateur biélorusse « connaît M. Prigozhin depuis longtemps, au moins 20 ans ».

Ceux qui suivent Loukachenko ne sont pas convaincus qu’il était si proche de Prigozhin qu’une promesse de sécurité en Biélorussie conduirait le chef mercenaire à changer complètement de cap.

« Nous ne savons toujours pas ce qu’il y avait dans l’accord », a déclaré Slunkin.

« Ce que Prigozhin a fait est très irrationnel », a-t-il poursuivi. « C’était irrationnel d’attaquer Moscou et encore plus irrationnel de s’arrêter quand on y est presque. Nous ne savons pas ce qu’il voulait vraiment.

La chef de l’opposition biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a déclaré qu’il n’était pas encore clair du tout ce que Loukachenko allait même faire de Prigozhin.

« Je pense qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Loukachenko a une fois de plus fait de la Biélorussie l’otage des jeux et des guerres des autres. Il n’est en aucun cas un artisan de la paix.

Loukachenko et Poutine ont l’habitude de se gratter le dos. Après un soulèvement populaire en Biélorussie en 2020, Poutine est venu en aide au dictateur lorsque d’autres l’ont repoussé. En retour, Loukachenko a permis à la Biélorussie d’être utilisée comme base de départ pour la guerre en Ukraine.

Cet échange était au premier plan dans l’esprit du présentateur de la télévision d’État russe et propagandiste Vladimir Soloviev dans ses louanges sur la façon dont « les excellentes relations entre nos présidents ont une fois de plus sauvé l’État de l’Union d’un terrible désastre. En 2020, nous sommes venus à votre aide et maintenant, bien sûr, le rôle d’Alexander Grigoryevich [Lukashenko]sa sagesse, son talent de négociateur ne peuvent être surestimés.

Servir de visage aux négociations pour éviter la guerre civile en Russie fera du dirigeant biélorusse un « ami très, très précieux » de Moscou, a déclaré Artyom Shraibman, expert biélorusse au Carnegie Russia Eurasia Center.

« Et cette préciosité vaut de l’argent – elle sera remboursée financièrement, car c’est ainsi que fonctionne l’amitié biélorusse-russe. » Loukachenko a peut-être également vu son intervention comme un moyen crucial d’éviter les défis à la maison.

« Dans ce cas, c’était aussi existentiel pour lui, car si le régime de Poutine devait échouer ou s’affaiblir de façon spectaculaire, ce serait un coup dur pour la stabilité du régime de Loukachenko – certains diraient un coup fatal », a déclaré Shraibman.

On ne sait pas si Prigozhin se retrouvera en Biélorussie, ou s’il y serait en sécurité. S’il atterrit là-bas – et vit – cela pourrait avoir de graves conséquences pour la Biélorussie et ses voisins.

Les responsables lituaniens ont déjà exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le chef mercenaire mutin s’installe à côté, affirmant que la présence de Prigozhin pourrait justifier un soutien supplémentaire de la part des alliés de l’OTAN.

Jermalavicius, du centre estonien, a déclaré que le fait d’inviter Prigozhin en Biélorussie pourrait blesser Loukachenko au niveau national.

« Il y a des signes que certains ne sont pas très heureux », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un groupe réputé pour sa brutalité et ses antécédents criminels – cela ne plaît pas aux Biélorusses, même à ceux qui sont passifs vis-à-vis du régime. »

« Ses structures sont-elles prêtes à vraiment gérer ce type? » a-t-il dit, notant que pour Loukachenko, « ce n’est pas une entreprise sans risque ».

Robyn Dixon à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.