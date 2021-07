L’amour de la lecture peut amener les amoureux de l’écrit à aller très loin pour les livres. Pour le résident du Kerala, P Sukumaran, c’est peut-être le plus vrai, bien qu’avec un motif altruiste derrière cela. Chaque matin, six jours par semaine, il remplit deux sacs de livres et parcourt près de 12 km pour les livrer aux habitants des zones de Karuvatta et Kumarapuram Grama Panchayats à Alappuzha.

Sukumaran travaille à la bibliothèque publique de Kumarapuram à Karuvatta South, qui relève du Kerala State Library Council. Il s’est joint en 1979 et a très vite endossé le rôle d’un « bibliothécaire ambulant » afin de pouvoir inspirer les gens à lire. Au cours des quatre dernières décennies, son dévouement à aider les autres à acquérir l’habitude de la lecture a été exemplaire.

Parlant de son passé, Sukumaran a raconté à The Hindu comment il avait l’habitude de marcher plusieurs kilomètres en tant que vendeur de journaux à l’adolescence. « Quand j’ai commencé à travailler comme bibliothécaire, peu fréquentaient la bibliothèque ou empruntaient des livres. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’atteindre les lecteurs avec du matériel de lecture. »

Sukumaran a également déclaré que de nombreuses personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont également pris l’habitude de lire les livres qu’il fournit. Sukumaran, qui habite à Karuvatta, ne sait pas faire de vélo et préfère donc se rendre à pied dans près de 30 maisons quotidiennement pour livrer les livres. Il livre près de 1 000 livres à pied chaque mois.

« Certains d’entre eux, en particulier les enfants, me donnent des critiques de livres », a déclaré Sukumaran.

Sukumaran, qui vit avec sa femme et un enfant autiste de 12 ans, vit avec une allocation de Rs 3 100 du Conseil des bibliothèques et une commission de 30 % qu’il perçoit sur les ventes de livres. Mais il dit qu’il est fier de son gagne-pain en tant que bibliothécaire.

Une inspiration similaire a été Radhamani KP, qui trimballe une trentaine de livres, parcourant son village dans les maisons pour distribuer des livres de bibliothèque aux femmes des maisons, même le dimanche. La pandémie de coronavirus n’a pas pu faire grand-chose pour tergiverser son travail, car même pendant les premiers jours de la pandémie, des personnes qui s’étaient habituées à lui obtenir des livres, ont atterri chez elle pour emprunter des livres à lire pendant le verrouillage. La bibliothèque compte 102 membres et 94 d’entre eux sont des femmes.

