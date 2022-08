Le biathlète souffre d’une « masse de haine » à cause du changement de citoyenneté

L’ancienne star junior Ekaterina Bekh est de retour en Russie après avoir quitté l’équipe ukrainienne

L’ancienne double championne du monde junior de biathlon Ekaterina Bekh a fait face à du ressentiment à propos de son retour pour concourir en Russie après avoir précédemment représenté l’Ukraine, selon un responsable.

Né à Khabarovsk, Bekh, 23 ans, a d’abord concouru pour la Russie avant de passer à l’Ukraine en 2018.

Elle a ensuite remporté une double médaille d’or au Championnat du monde junior IBU 2019 et a fait ses débuts en Coupe du monde senior pour l’Ukraine lors de la saison 2020/21.

Cependant, après le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine en février, Bekh s’est retrouvée expulsée de l’équipe ukrainienne dans un scandale qui a finalement vu le départ du patron de longue date de la Fédération ukrainienne de biathlon, Vladimir Brynzak.

Bekh est maintenant de retour en Russie et concourra initialement pour l’équipe de la région de Moscou, notamment à la Coupe du Commonwealth plus tard cette année.

Lire la suite Le biathlète nie les allégations de “traître” après avoir renoncé à la nationalité russe

L’épreuve, cependant, a conduit à des critiques pour Bekh de la part de certains, selon le patron du biathlon de la région de Moscou, Aleksey Nuzhdov.

Nuzhdov a également déclaré que Bekh devrait racheter un passeport russe, après l’avoir abandonné pour concourir pour l’Ukraine.

«Elle demande la citoyenneté, elle n’avait pas de passeport russe, et avant de terminer la question de son obtention, elle doit terminer la question de l’acquisition de la citoyenneté. C’est une procédure assez longue, mais elle touche à sa fin », Nuzhdov, qui est également vice-président de l’Union russe de biathlon, a déclaré à Match TV.

«Bien sûr, Ekaterina reçoit une masse de haine. Nous communiquons assez souvent avec elle, l’équipe est très sympathique. a ajouté le fonctionnaire.

« Nous sommes prêts à apporter notre soutien à tout moment. Maintenant, elle se prépare calmement et en toute confiance pour la Coupe du Commonwealth.

S’exprimant également sur Match TV, le double champion olympique de biathlon Dmitry Vasilyev a appelé à la compassion pour le cas de Bekh et ceux dans une situation similaire.

“La transition [of athletes] de la Russie à l’Ukraine, en passant par la Biélorussie, la Moldavie et la Roumanie était un phénomène courant. Personne n’a jamais dessiné un aspect politique à cela. a déclaré Vasilyev, qui a remporté l’or pour l’Union soviétique aux Jeux d’hiver de 1984 et 1988.

“Je pense, même si c’est presque impossible, mais nous devons sortir le sport du contexte politique. Peut-être que cette hypothèse fera sourire, mais que se passera-t-il si des athlètes fous commencent à se tirer dessus sur la piste ?

Lire la suite Les chefs des fédérations sportives publient des conditions de réadmission en Russie

Vasilyev a poursuivi en accusant le président actuel du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, d’avoir alimenté les flammes du ressentiment après que son organisation ait recommandé l’interdiction des athlètes russes et biélorusses.

“Plusieurs fois, j’ai appliqué des définitions à M. Bach qui, à mon avis, est le principal ravageur et destructeur du mouvement olympique, qui appelle à l’exclusion des Russes des compétitions dans tous les sports”, Vasilyev a déclaré à Match TV.

Ailleurs mardi, l’Union internationale de biathlon (IBU) a annoncé que son conseil d’administration avait recommandé le maintien de l’interdiction générale des athlètes russes et biélorusses et la suspension des adhésions des deux pays.

La question sera débattue lors du Congrès de l’IBU en Autriche en septembre.