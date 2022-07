Le biathlète nie les allégations de “traître” après avoir renoncé à la nationalité russe

Lydia Zhurauskaite a renoncé à sa nationalité russe et concourra pour la Lituanie

La concurrente de biathlon Lydia Zhurauskaite a rejeté les suggestions selon lesquelles elle aurait trahi la Russie en renonçant à sa citoyenneté et en se déplaçant pour représenter la Lituanie.

Il a été confirmé plus tôt en juillet que le président russe Vladimir Poutine avait accédé à une demande de Zhurauskaite de révoquer sa citoyenneté russe afin qu’elle soit claire pour représenter l’État balte.

La joueuse de 23 ans est originaire de Mourmansk et a déjà concouru pour sa région d’origine lors d’événements, mais a des racines lituaniennes.

Malgré le fait que Zhurauskaite n’ait été appelée à aucun niveau dans l’équipe nationale russe de biathlon, certaines personnalités ont affirmé qu’elle tournait le dos à une carrière potentiellement prometteuse pour son pays natal.

Le double champion olympique de biathlon Dmitry Vasilyev a déclaré que Zhurauskaite viendrait “regret” sa décision, bien qu’il ait dit qu’elle avait le droit de choisir.

Ailleurs, il a été souligné que Zhurauskaite s’était déjà entraînée avec l’équipe lituanienne et que ses perspectives avec la Russie auraient été beaucoup plus limitées avant les Jeux olympiques d’hiver de 2026 en Italie.

© Réseaux sociaux / Lidiya Zhurauskaite





Zhurauskaite elle-même a maintenant remis les pendules à l’heure dans une interview avec Match TV en Russie.

« J’ai été invité à la [Lithuanian] équipe en mai 2020, alors que Covid faisait encore rage, et rien n’était clair sur mon avenir sportif futur », dit le biathlète.

“L’entraîneur de l’équipe m’a contacté, puis j’ai eu une conversation avec le président de la Fédération lituanienne de biathlon. Ils m’ont trouvé dans les listes des compétitions panrusses, ils ont juste vu un nom de famille lituanien.

“Ensuite, nous avons commencé à collecter des documents, et en mars 2021, on a appris que j’obtiendrais la citoyenneté, car il est très difficile de l’obtenir en Lituanie.

“Immédiatement après cela, j’ai été invité au camp d’entraînement, et depuis mai 2021, je m’entraîne déjà avec l’équipe lituanienne.”

Zhurauskaite a catégoriquement nié qu’elle était en quelque sorte coupable d’avoir trahi la Russie.

“Tous les discours disant que je suis un traître, que j’ai fui la Russie et que je suis parti uniquement parce qu’il n’y a plus de perspectives ici maintenant, c’est un non-sens complet”, a déclaré la skieuse, qui espère réaliser son rêve de participer aux Jeux d’hiver de 2026.

« Je dirai même ceci : en Lituanie, financièrement, je reçois moins que dans ma région, donc ce n’est même pas une question d’argent.

“Je voulais juste me tester [in new competitions]d’autant plus qu’ils s’intéressent vraiment à moi.

Le débat entourant le changement de citoyenneté des athlètes russes s’est intensifié au milieu des interdictions internationales radicales imposées à la suite de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Certaines personnalités, comme le député de la Douma d’État Roman Teryushkov, ont affirmé que cela s’apparente à de la trahison si des athlètes russes changent d’allégeance pour représenter d’autres pays.

Le Kremlin, cependant, a laissé entendre qu’il ne soutenait pas ce genre de pensée.

L’ancienne championne olympique de danse sur glace Tatiana Navka a également soutenu que chacun devrait avoir la liberté de choix et que les circonstances diffèrent.

L’Union internationale de biathlon (IBU) fait partie des fédérations à imposer une interdiction générale à tous les concurrents russes et biélorusses, annonçant la décision en mars. L’organisation a ensuite suspendu l’adhésion des fédérations de biathlon des deux pays.

L’Union russe de biathlon a déposé un recours contre les interdictions auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse.