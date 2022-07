Le Bhoutan triplera les frais de visite

Les revenus du tourisme sont un contributeur clé à l’économie du Bhoutan, représentant 6% du produit intérieur brut du pays. Quelque 29 000 touristes ont visité le Bhoutan en 2020 avant la fermeture des frontières en mars de la même année et ont généré un revenu de 19 millions de dollars. En 2019, 315 599 touristes ont visité, rapportant à l’industrie du tourisme 225 millions de dollars, selon le Conseil du tourisme du Bhoutan. Le royaume a assoupli ses restrictions de voyage plus tôt cette année, autorisant les visiteurs étrangers au cas par cas et les obligeant à se mettre en quarantaine.

Les opérateurs touristiques affirment que le cadre du forfait minimum a incité les touristes en incluant tous les services essentiels.

“Tout le monde demande, ‘pourquoi réparer quelque chose qui n’est pas cassé?'”, a déclaré Lotay Rinchen, co-fondateur de la société de tourisme Bridge To Bhutan, Bespoke Mindful Journeys. Il “protégeait l’industrie du voyage et garantissait un certain niveau de qualité et d’activité”, a-t-il déclaré à propos du système précédent.

M. Rinchen a toujours été en faveur de l’augmentation du prix de l’honoraire minimum. Mais sans l’exigence de la structure de l’emballage, il dit qu’il prévoit que la marque Bhoutan sera plus difficile à vendre. Il a commencé à explorer la possibilité d’offrir des produits de luxe pour attirer les touristes prêts à payer les coûts plus élevés, comme des lodges chics, des retraites de bien-être et du glamping haut de gamme. Auparavant, les touristes pouvaient payer un supplément pour des hôtels haut de gamme comme le Taj Tashi et Le Meridien Thimphu, mais beaucoup ont choisi les options de base incluses dans le forfait journalier minimum.

“Ce n’est pas le bon moment. L’économie du Bhoutan est en mauvais état et nous nous attendions à ouvrir le tourisme et à recommencer à gagner des devises fortes, mais cette hausse des prix éloignera les touristes », a déclaré M. Dorji du Bhutan Travel Club, ajoutant que le nouveau modèle pourrait attirer un démographie de touristes touristiques plus âgés qui “se déplaceraient d’un hôtel de luxe à un autre, sans découvrir le mode de vie bhoutanais”.

Le Premier ministre a déclaré que ce n’était pas l’intention du gouvernement. “Nous voulons nous assurer que nous obtenons un ensemble de touristes intellectuellement de haut niveau, bien informés et conscients de nos besoins et de nos caractéristiques uniques”, a-t-il déclaré.