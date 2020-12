HONG KONG – Le royaume du Bhoutan se targue de maximiser « Bonheur national brut», Mais ce n’est pas toujours le cas pour les membres de la communauté LGBT du pays.

La stigmatisation et la discrimination sont monnaie courante, disent les militants, et il est courant que les homosexuels soient victimes de chantage. «Ce sont des problèmes dont on ne parle pas, mais c’est la réalité», a déclaré Tashi Tsheten, membre fondateur du groupe de défense local Arc-en-ciel du Bhoutan.

Cette semaine, cependant, les législateurs du pays himalayen ont voté pour modifier une ligne du code pénal du Bhoutan qui criminalise «la sodomie ou tout autre comportement sexuel contraire à l’ordre de la nature», auparavant traité comme une référence au sexe gay.

Cette décision, qui a encore besoin de l’approbation du roi pour devenir loi, était le dernier exemple d’un gouvernement asiatique assouplissant les lois restrictives régissant la vie privée des personnes LGBT.