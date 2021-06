Le « Bharat Ratna » de l’athlétisme n’a pas obtenu son dû

Lorsque j’ai appelé Milkha Singh, qui était bien plus qu’une légende de l’athlétisme, sur le téléphone fixe de sa maison de Chandigarh au cours de la première semaine d’août 2001 pour obtenir sa réaction après avoir été choisi tardivement pour le prix Arjuna, il a versé tout son cœur, sans être un brin diplomate.

« Je m’attendais à une récompense plus élevée que l’Arjuna depuis que j’ai remporté le Padma Shri en 1959 pour avoir remporté l’or aux Jeux du Commonwealth sur 440 mètres la même année », a-t-il déclaré, se référant à Padma Bhushan. Et il l’a dit avec une raison solide et valable. .

Milkha Singh, décédé vendredi soir à l’âge de 91 ans, a déclaré qu’il aurait été plus heureux avec le Padma Bhushan pour « l’accomplissement d’une vie ». D’ailleurs, la plupart des gens à sa place auraient réfléchi plusieurs fois avant d’accepter un prix inférieur à celui déjà reçu.

Pour ceux qui ne connaissent pas les prix décernés par le gouvernement indien, Padma Shri est la quatrième plus haute distinction civile et Padma Bhushan la troisième.

« Au départ, j’étais ennuyé par le gouvernement car de nos jours, les prix Arjuna sont décernés à presque tout le monde, et non au mérite. Ils sont distribués comme du ‘prasad’ alors que les performances de certains très bons athlètes n’ont pas été reconnues », avait-il affirmé.

Puis, après une pause, il avait dit : « Depuis que le prix Arjuna a été annoncé, je suis reconnaissant. »

Vous pouvez interpréter et décortiquer ces commentaires de différentes manières. Soit les gens appelleraient la réaction de Milkha Singh la tête haute, soit ils transmettaient simplement ses vrais sentiments, sans utiliser l’esprit.

Je pense que sa réaction était parfaitement justifiée. Il y a plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, il était un pionnier de l’athlétisme indien et un modèle pour les athlètes. Il a fixé les normes étonnamment haut en terminant quatrième du 400 m aux Jeux olympiques de Rome en 1960, manquant le bronze lors d’une photo-finish.

Il avait logiquement et légitimement raison de refuser le prix Arjuna : comment pouvait-il accepter de recevoir un prix qui était considéré comme inférieur au Padma Shri ? Sa stature était trop grande pour se plier aux diktats des autorités sportives ou à la politique du sport.

Deuxièmement, Milkha Singh aurait pu répondre avec tact à ma question, mais il ne l’a pas fait parce qu’il n’était pas diplomate. Il a choisi de parler avec tout son coeur. Non seulement sa réponse illustrait son honnêteté et sa bonne conscience, mais elle révélait également ses sentiments réels face aux récompenses sportives qu’il aurait pu supprimer longtemps.

Pour quelqu’un qui a remporté quatre médailles d’or aux Jeux asiatiques, une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth, détenu le record national du 400 m pendant 38 ans et le record asiatique du 400 m pendant 26 ans, il a été injustement ignoré pour les plus grands honneurs du pays.

Par conséquent, sa frustration était parfaitement légitime dans l’attente de Padma Bhushan ou d’un autre grand honneur. Ce qui est le plus regrettable, c’est que les gouvernements nationaux successifs l’ont ignoré.

De plus, Milkha Singh n’a probablement jamais été pris en considération pour le Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games, lancé en 2002. Il s’est qualifié pour ce prix, mais peut-être que les comités de sélection successifs ont estimé que s’il était nominé, il pourrait également refuser ce prix. Mais on ne sait jamais, il l’aurait peut-être accepté, s’il avait été choisi.

Il a remporté l’or dans la course de 440 verges aux Jeux du Commonwealth de 1958 à Cardiff. Et puis il a couru cette course de rêve de 400 m aux Jeux olympiques de Rome. Si les personnes qui avaient choisi les gagnants des Arjuna Awards, lancés en 1961, avaient été honnêtes, il aurait été un gagnant automatique dès sa première année, uniquement sur la base de ses réalisations et de ses performances.

Mais quelqu’un, quelque part, a joué à des jeux avec le simple et terre-à-terre Armyman, et ne lui a pas rendu ce qu’il méritait tant.

Un coup d’œil à ceux qui ont remporté le prix Arjuna en 1961 vous donnerait peut-être une idée de la raison pour laquelle Milkha Singh n’a pas obtenu le prix, car ses réalisations n’étaient pas inférieures à celles de n’importe lequel de ces 20.

Ce n’est pas non plus qu’il avait soif du gros prix que le prix Arjuna portait à l’époque. En 1961, il ne portait qu’une allocation mensuelle de Rs 200 pendant 24 mois, une statuette en bronze d’Arjuna et un parchemin. Pour le dire autrement, certains des 20 sportifs qui ont reçu l’Arjuna au cours de sa première année n’avaient pas vraiment besoin de cet argent, comme le tireur et prince Karni Singh.

Fait intéressant, six des gagnants de 1961 représentaient le sport d’équipe. Milkha Singh, en revanche, représentait un sport individuel qui nécessitait certainement beaucoup plus d’efforts et de poids que le sport d’équipe.

De plus, il avait placé la barre si haut à Rome que son nom aurait dû être le premier à figurer sur la liste des Arjuna Awards.

Au lieu de cela, le décathlète / coureur de haies Gurbachan Singh Randhawa a été choisi comme seul athlète à recevoir l’Arjuna en 1961. Fait intéressant, ses plus grandes réalisations sont survenues dans les années qui ont suivi le prix. Aux Jeux asiatiques de 1962, il a remporté la célèbre médaille d’or du décathlon. Et aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, il a terminé cinquième au 110 m haies avec un temps de 14,0 secondes.

Cela ne veut pas dire que Milkha Singh aurait dû être choisi et Randhawa ignoré. Le fait est que si 20 avaient pu être choisis, il n’y aurait eu aucun mal à choisir 21. Les deux auraient pu être honorés la même année. Cela aurait été justice. Peut-être que Milkha Singh n’avait personne pour le soutenir quand et où cela importait.

Cependant, lorsque des années plus tard, Milkha Singh a déclaré qu’il n’accepterait pas le prix Arjuna, il a reçu le soutien instantané de certains athlètes de premier plan, et quelques-uns d’entre eux ont déclaré qu’eux aussi rendraient leurs prix en signe de protestation.

L’ancien capitaine de hockey indien Balkishen Singh, qui en tant qu’entraîneur a guidé l’équipe masculine indienne vers l’or aux Jeux olympiques de 1980, et le boxeur Gurcharan Singh, qui a raté de peu le bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, ont été les principaux à soutenir avec force Milkha Singh et ont déclaré eux aussi étaient prêts à rendre leurs récompenses.

Gurcharan avait reçu le prix Arjuna en 1999 et Balkishen en 2000, encore une fois trop tard comme Milkha Singh.

Il y a peut-être eu beaucoup plus d’athlètes qui, au fond de leur cœur, ont dû soutenir Milkha, mais ne sont pas sortis ouvertement. Une des raisons pourrait être que Milkha Singh, en plus d’avoir écrit une lettre à la ministre des Sports de l’époque, Uma Bharti, refusant l’Arjuna, avait également allégué que le bureau du Premier ministre (PMO), Atal Bihari Vajpayee était alors au pouvoir, avait « interféré » et influencé les sports. Le PMO avait nié l’accusation.

À l’exception de l’épisode du prix Arjuna, Milkha Singh a vécu une vie plutôt tranquille. C’était une personne simple, qui n’était ni éloquente ni diplomate. À bien des égards, lui et la légende du cricket Bishan Singh Bedi partagent certaines caractéristiques, n’accepter aucun acte répréhensible et élever la voix contre l’injustice. Les deux ont appelé un chat un chat.

Milkha Singh connaissait bien le sport qu’il pratiquait. En dehors de cela, il a passé du temps dans l’administration sportive et a joué au golf – grâce à son fils golfeur Jeev. Sa faiblesse était son point fort – trop direct et brutal.

Des gens comme Milkha Singh et Bedi sont inadaptés aux sports indiens, pour ainsi dire, parce qu’ils s’expriment sans crainte ni souci des répercussions. Et il y a des gens qui gardent rancune et se vengent à leur manière. Milkha Singh, aussi, aurait pu souffrir comme Bedi, qui n’a jamais été le garçon aux yeux bleus du cricket indien.

Par coïncidence, comme Milkha Singh, Bedi n’a pas non plus été sélectionné pour un prix gouvernemental plus élevé que Padma Shri, bien qu’il ait reçu de nombreux autres prix de cricket, comme son intronisation au Temple de la renommée du Conseil international de cricket en 2009.

Bien qu’ils aient pu être privés de distinctions bien méritées, au fond d’eux-mêmes, ils seraient sûrement très satisfaits de ne pas aller contre leur conscience. Et c’est ce qui compte vraiment.

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, Milkha Singh et Bedi restent les « Bharat Ratnas » du sport qu’ils ont choisi d’exceller.

