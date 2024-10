Le Beyblade compétitif s’est frayé un chemin dans le cœur des joueurs, anciens et nouveaux.

Les concurrents tirent les cordons de lancement de leurs toupies lors d’un tournoi communautaire Beyblade de l’Ontario à Toronto. Le jeu, inventé au Japon dans les années 1990, oppose les meilleurs duels, avec un système de notation pour déterminer le vainqueur général.

Photographie et vidéo de Sammy Kogan/The Globe and Mail







Les derniers duellistes de la journée ont fait une pause avant de tirer fort sur les cordes de lancement de leurs Beyblades, tirant les toupies depuis leurs lanceurs dans le stade un pied en contrebas. Les jouets portatifs – constitués de pièces interchangeables en métal brillant et en plastique, avec des pointes le long des bords extérieurs – ont atterri brusquement les uns à côté des autres, mais ont continué à tourner sans être dérangés.

Il ne leur fallut pas longtemps pour commencer à tourner en rond, se rapprochant l’un de l’autre. Lorsqu’ils sont entrés en collision, l’un a envoyé l’autre en fusée dans un coin du stade, l’arrêtant, suscitant des acclamations bruyantes de la part des spectateurs captivés.

C’était l’ambiance le mois dernier au Waterfront Neighbourhood Centre, au centre-ville de Toronto, où les passionnés de Beyblade locaux ont concouru dans un tournoi à l’échelle de la province pour couronner un champion du jeu.

Ouvrez cette photo dans la galerie : ‘BeastBoyGT’ célèbre une victoire lors des pré-qualifications pour d’autres compétitions plus tard dans la journée.

Inspiré du japonais traditionnel beigoma toupies, les versions Beyblade ont connu un succès immédiat sur les cours de récréation des écoles peu après leur lancement initial. libérer en 1999.

En collaboration avec le distributeur et fabricant nord-américain Hasbro, leur créateur Takara Tomy a vendu des millions dès le début, ce qui leur a rapidement valu une place parmi les jouets les plus vendus (sans jeu de mots) de tous les temps.

Vingt ans plus tard, les sommets connaissent un réapparition en popularité avec la sortie d’une nouvelle émission de télévision Beyblade Xla dernière itération d’une longue lignée de manga Beyblade.

Cependant, selon les participants au tournoi, la scène Beyblade a toujours été florissante grâce à une communauté en ligne active et enthousiasmée par les aspects compétitifs du Beyblading, ou « blade ».

Ouvrez cette photo dans la galerie : Les passionnés de Beyblade n’ont pas souvent de grandes rencontres comme celle-ci, alors ils profitent de l’occasion pour socialiser.

Scott Williamson, 32 ans, mieux connu sous son nom de blader Keïa interagi pour la première fois avec les Beyblades en 2002 alors qu’il était enfant pendant la récréation. Captivé par la nature ludique et compétitive du jeu, Williamson a participé à son premier tournoi l’année suivante, lors d’une émission animée par YTV. Bizarre sur roues événement à l’Exposition nationale canadienne. « Après cela, j’avais toujours envie de jouer, mais il n’y avait pas de soutien officiel pour les tournois au Canada à l’époque, en dehors des événements sporadiques comme l’événement CNE », a déclaré Williamson.

En se tournant vers Internet, il s’est connecté avec une communauté d’amateurs active sur des forums comme BeyWikiqu’il attribue au maintien de l’intérêt des passionnés entre les générations de Beyblade. BeyWiki finirait par devenir la World Beyblade Organization (WBO), l’organisme de sanction non officiel autoproclamé pour Beyblade, dont Williamson fait partie du personnel.

Aujourd’hui, l’organisation gérée par les fans aide à organiser et à annoncer des dizaines de rencontres hebdomadaires de blading dans des villes du monde entier pour plus de 100 000 membres. Après avoir participé à des centaines de tournois, Williamson a fondé le Communauté Beyblade de l’Ontario (OBBC) en janvier 2024, pour organiser plus efficacement des tournois locaux. En moins d’un an, leur groupe revendique désormais 350 membres, de quoi organiser des événements mensuels et instaurer son propre système de classement. Dan Dosch, organisateur de l’OBBC et membre du personnel de la WBO qui a aidé à organiser les événements de la journée, a déclaré que même s’il existe bel et bien des communautés Beyblade en dehors de l’Ontario, aucune d’entre elles n’a encore consolidé sa propre subdivision.

Ouvrez cette photo dans la galerie : ‘Apollyon’ fête sa victoire lors des pré-qualifications. Des joueurs de tous âges sont venus dans ce centre communautaire de Toronto pour tenter leur chance dans les « stades », des enceintes en plastique dans lesquelles les Beyblades peuvent combattre.

Lors du tournoi du mois dernier, les organisateurs ont organisé des confrontations en succession rapide, selon un calendrier serré s’ils voulaient conclure l’événement du Grand Prix à temps. Les concurrents s’affrontent dans des « stades » spéciaux : des arènes rondes en plastique conçues sur mesure pour contenir des Beyblades avec des composants métalliques qui peuvent « éclater » pendant les duels. Les concurrents représentaient plusieurs générations, depuis les lycéens accompagnés de frères et sœurs plus âgés jusqu’aux adultes ayant une carrière à temps plein. « Nous avons ici des gens qui travaillent sur des moteurs d’avion, qui sont parodontistes, qui sont scolarisés ou qui ont peut-être cinq ans », a déclaré Dosch. Il considère le patinage comme un formidable égaliseur, un moyen facile pour les gens de tous horizons de se rassembler et de sortir de leur coquille.

Son observation s’inscrit dans l’ambiance du tournoi. Entre les matchs, les concurrents riaient et plaisantaient en attendant leur tour de jouer. Références à des anime japonais tels que Naruto, Yu-Gi-Oh et Beyblade étaient nombreux : plusieurs concurrents au cours de la journée ont invoqué haut et fort « le pouvoir de l’amitié » avant d’entrer dans leur stade, un trope de manga important dans lequel un personnage se souvient de compter sur ses amis pour sauver la situation.

Pour Brian M. Alurralde – du nom de coffee4closers – c’est la communauté soudée qui le fait revenir, une communauté dans laquelle les adversaires partagent des conseils et des rôles, notamment avec de jeunes nouveaux arrivants.

Utilisateur de fauteuil roulant, Alurralde apprécie que la communauté ait pris au sérieux ses besoins en matière d’accessibilité : « J’ai une portée limitée, donc ils vont me proposer des aménagements, comme rapprocher le stade de mon côté. À l’origine, les stades étaient au sol, mais ils disposent désormais de plates-formes surélevées.

Ouvrez cette photo dans la galerie :

Ouvrez cette photo dans la galerie : Les boîtes à outils aident les concurrents à organiser leurs toupies et les lanceurs de nouvelle génération, dont certains disposent de capteurs électriques qui alimentent les smartphones en données.

Pourtant, malgré toute la camaraderie qui règne dans la salle, les bladers compétitifs prennent les tournois classés au sérieux avec des règles strictes. Avant les confrontations OBBC, les Beyblades individuelles sont soigneusement démontées et inspectées pour garantir l’absence de modifications illégales. Williamson enregistre le match final du tournoi, examinant attentivement les images entre les courses pour garantir ses jugements.

Williamson, dont le travail quotidien est chef de produit dans une société de conception Web et de développement d’applications, estime que le blading pourrait être considéré comme un sportcar les joueurs ont la possibilité d’affiner leur Beyblade en essayant différentes combinaisons de pièces pour trouver la meilleure version. Il admet cependant que la perception du public n’est pas encore tout à fait là, malgré la discipline avec laquelle de nombreux membres de la communauté abordent Beyblade. Dosch n’est pas d’accord, estimant qu’il est tout simplement impossible de surpasser un adversaire doté de meilleures pièces.

Ce sur quoi ils peuvent s’entendre, cependant, c’est pourquoi les gens reviennent toujours à leurs événements. « Beyblade est primordial. Vous n’avez pas besoin de comprendre grand-chose pour comprendre », a déclaré Dosch. « Une Beyblade arrête de tourner et l’autre est vivante. Vous vous sentez bien lorsque votre Beyblade fait sortir l’autre du stade ou commence à tourner en rond autour du cadavre.