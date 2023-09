Le Better Business Bureau met en garde contre les escroqueries aux locations de vacances

L’été touche peut-être à sa fin, mais les gens cherchent toujours à réserver des vacances d’été de dernière minute et à voyager pour les vacances. Le Better Business Bureau veut que vous sachiez qu’il a reçu des rapports d’escrocs complotant sur Vrbo et Airbnb.

Que souhaitez-vous savoir Les personnes se faisant passer pour des hôtes sur des sites de location populaires tels que Airbnb et Vrbo convainquent les voyageurs de quitter l’application pour les payer directement.

Au lieu de réserver via un site réputé, les imposteurs vous envoient un lien vers leur site personnel contenant les mêmes informations.

Ils disent qu’ils offriront des réductions si vous payez via des applications en espèces telles que Venmo ou Zelle.

Le président-directeur général de BBB, Tom Bartholomy, affirme qu’ils deviennent plus intelligents.

« Vous allez sur Vrbo, vous allez sur Airbnb – vous êtes sur un site de confiance – et vous trouvez une annonce et elle a l’air incroyable », a-t-il déclaré. « Vous avez l’annonce que vous souhaitez à un prix avantageux et vous interagissez avec le propriétaire – et je dis » propriétaire « , car il peut sembler que vous faites affaire avec le propriétaire, mais ce n’est pas le cas. »

Bartholomy dit que cette personne se fait passer pour le propriétaire de la maison de vacances, puis se plaint de devoir payer des frais sur le site de réservation. Ensuite, ils recommandent plutôt de payer sur leur site Web.

« Ils disent : « Je vais vous offrir une réduction de 25 % sur votre location » et vous répondez : « Ouf ! OK, à quel point c’est génial ?' », a-t-il dit. « Alors, vous allez sur leur site Web et vous interagissez avec eux. Voilà la maison, mais elle a bénéficié d’une remise de 25 %.

Il dit que c’est à ce moment-là que votre scepticisme devrait se manifester et que vous devriez commencer à vous demander à qui vous avez vraiment affaire avant d’aller de l’avant. Si vous continuez, vous ne récupérerez peut-être jamais votre argent et vous n’aurez même pas de location de vacances dans laquelle séjourner lorsque vous voyagez.

Bartholomy recommande les précautions suivantes pour vous protéger de cette arnaque :