Le Better Business Bureau donne des conseils d’achat pour le Black Friday – Shaw Local

Le Better Business Bureau a quelques conseils pour les acheteurs du Black Friday.

Le trafic de détail devrait être important à la fois dans les magasins et en ligne, a noté le Better Business Bureau dans un communiqué de presse.

Le Black Friday, le lendemain de Thanksgiving, est généralement le jour de magasinage en ligne et en personne le plus fréquenté de l’année.

La National Retail Association prévoit une augmentation des ventes de vacances entre 6% et 8%, ce qui conduirait à des sommets historiques, selon le communiqué.

“C’est toujours un moment où les émotions sont vives et, pour prendre beaucoup de gens, les gens précipitent souvent leurs décisions”, a déclaré le président et chef de la direction du Better Business Bureau, Steve J. Bernas, dans le communiqué. “Cela peut conduire au remords de l’acheteur si une décision rapide conduit à se faire arnaquer en ligne, ou à acheter un article dont les acheteurs finissent par décider qu’ils ne veulent pas ou à traiter avec une entreprise qui s’avère être de qualité inférieure.”

Le Better Business Bureau a offert les conseils suivants aux acheteurs.

• Tirez le meilleur parti des offres du Black Friday en commençant par une liste d’articles et en utilisant des dépliants de vente et des prop=motions pour déterminer quels magasins ont les meilleurs prix. Établissez un budget avant de commencer à magasiner et respectez-le.

• Lisez les petits caractères. Certains détaillants peuvent offrir un pourcentage supplémentaire de réduction sur les achats, mais peuvent exclure des articles spécifiques tels que les “porte-fenêtres”. Attention aux remises élevées. Le prix d’origine peut être gonflé avant qu’un article ne soit marqué à 75 %. Vérifiez les étiquettes de prix, les termes et conditions.

• Planifiez votre virée shopping. Faites une carte des magasins à visiter et des articles que vous voulez. Certaines ventes ne concernent que des moments précis de la journée. Certains détaillants limitent la quantité d’articles à prix très réduits disponibles.

• Connaître la politique de retour et les informations de garantie et fournir ces informations au destinataire du cadeau. Les règles changent d’un magasin à l’autre.