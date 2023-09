Le béton en ruine ferme plus de 100 écoles britanniques avant le nouveau semestre

Au Royaume-Uni, des milliers d’enfants ne retourneront pas dans leurs salles de classe cette semaine car leurs écoles risquent de s’effondrer à cause du béton qui s’effondre.

Plus de 100 écoles ont été sommées la semaine dernière – quelques jours avant le début de la nouvelle année scolaire – de fermer tout ou partie de leurs bâtiments parce qu’ils contiennent un type de béton léger rempli d’air largement utilisé dans la construction entre les années 1950 et 1990.

La secrétaire britannique à l’Éducation, Gillian Keegan, a ajouté lundi que des centaines d’autres bâtiments scolaires pourraient également être dangereux en raison de la faiblesse du béton.

Les responsables des écoles se démènent pour trouver des salles de classe dans les établissements à proximité ou ont recours à l’enseignement en ligne après la directive de dernière minute du gouvernement, déclenchée lorsque trois écoles auparavant considérées comme sûres se sont effondrées au cours de l’été.

Le gouvernement affirme que la « grande majorité » des écoles ne sont pas concernées par les problèmes liés au béton cellulaire armé autoclavé (RAAC). Le matériau est plus léger et moins cher que le béton armé standard, mais il est également plus résistant, avec une durée de vie utile d’environ 30 ans.

« Je veux rassurer les familles sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un retour aux jours sombres du confinement des écoles », a déclaré Keegan dans un communiqué dimanche. Sur les 156 écoles et collèges qui ont été confirmés jusqu’à présent comme étant structurellement dangereux, a-t-elle déclaré, 52 ont « fait l’objet de travaux d’atténuation ».

Le gouvernement affirme que le nombre total d’écoles touchées se compte probablement en centaines, mais pas en milliers.

La nouvelle est un casse-tête de début de mandat pour le Premier ministre Rishi Sunak, alors qu’il s’efforce de consolider un soutien en déclin au Parti conservateur au pouvoir avant les élections nationales de l’année prochaine.

« Je sais que le moment est frustrant, mais je veux donner aux gens une idée de l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés ici », a déclaré Sunak aux chaînes de télévision. « Il y a environ 22 000 écoles en Angleterre, et ce qu’il est important de savoir, c’est que nous prévoyons que 95 pour cent de ces écoles ne seront pas touchées par cette mesure. »

Un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation, Jonathan Slater, a déclaré lundi qu’en 2021, Sunak, qui était alors chef du Trésor britannique, avait réduit de moitié le nombre d’écoles à rénover chaque année, passant de 100 à 50, soit bien moins que les 300 à 300. Selon Slater, 400 personnes seraient nécessaires.

Sunak a déclaré que cette allégation était « complètement et totalement fausse ». Il a déclaré que la rénovation d’environ 50 écoles par an était conforme à ce que les gouvernements précédents avaient fait.

L’utilisation du RAAC ne se limitait pas aux écoles. Les tribunaux, les hôpitaux et autres bâtiments publics du Royaume-Uni ont également été construits en béton cellulaire, souvent pour les toits.

La porte-parole du Parti travailliste en matière d’éducation, Bridget Phillipson, a déclaré que le gouvernement « n’était toujours pas franc sur l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés » et que « les ministres doivent prendre le contrôle de la situation ».