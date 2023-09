Le bétail brout dans des réservoirs secs alors que la sécheresse s’empare d’Istanbul

Omer Urer/Agence Anadolu via Getty Images

Au cours des 11 mois précédant septembre, le nord-ouest de la Turquie a reçu 23 % de précipitations en moins que la moyenne.

Au barrage de Terkos, l’un des plus pleins des dix réservoirs d’Istanbul, le niveau d’eau est d’environ 9 %.

Les faibles niveaux d’eau risquent de rationner et de mettre en péril une partie de l’agriculture pour environ 16 millions de personnes.

Le bétail paît désormais et les tournesols poussent dans le lit asséché du lac du barrage de Terkos, à l’extérieur d’Istanbul, où une sécheresse cette année a réduit les niveaux d’eau des réservoirs de la plus grande ville de Turquie à leur plus bas niveau depuis près d’une décennie.

Au cours des 11 mois précédant septembre, le nord-ouest de la Turquie a reçu 23 % de précipitations en moins que la moyenne, selon le service météorologique de l’État turc. Rien qu’en août, il était inférieur de 74 % à la moyenne et de 90 % par rapport à l’année dernière.

Au barrage de Terkos, l’un des plus pleins des dix réservoirs d’Istanbul, le niveau d’eau est d’environ 9 %. Les niveaux globaux sont inférieurs à 25 %, le plus bas depuis 2014, ce qui risque de rationner l’eau et de mettre en péril une partie de l’agriculture pour ses 16 millions d’habitants.

Les bateaux de pêche sont échoués le long de l’ancienne ligne de flottaison du barrage. À proximité, les villageois ont planté des champs de tournesols pour cultiver les terres laissées là où se trouvait autrefois le lac.

Mehmet Emin Gergili, un berger de 45 ans, a déclaré que l’eau avait considérablement diminué depuis qu’il est venu pour la première fois au barrage de Terkos pour faire paître son bétail il y a trois mois.

« Il n’y avait pas d’herbe, il n’y avait que de l’eau. Mais maintenant le bétail peut aller jusqu’à l’autre bout. L’eau recule chaque jour », dit-il, debout dans le lit du lac et désignant la nouvelle ligne d’eau au loin. .

Les villageois d’Ormanli, à proximité, qui dépendent de l’eau du barrage de Terkos, n’ont pas pu ensemencer la plupart de leurs champs de riz cette année en raison du manque de pluie. Les villageois du salon de thé local se sont plaints des rendements médiocres en 2023 qui avaient réduit leurs revenus.

L’agriculteur Cavit Gurbuz, 68 ans, a déclaré que les habitants plantaient des rizières ici depuis 1958. Ils ont essayé de semer différentes cultures cette année, mais le sol n’était pas adapté.

« Si vous pouviez voir le champ, il est tellement fissuré que vous pourriez y entrer le pied. Il n’a pas plu depuis un an. Il n’y a pas eu de pluie torrentielle depuis un an », a-t-il déclaré.

Gurbuz, debout à côté d’une ancienne rizière sèche qui n’a pas été laissée en jachère, a déclaré que 25 000 acres de terre se transformeraient normalement en lac lorsque des inondations arrivaient chaque année.

« Nous n’avons pas planté partout (cette année) – seulement le long de la rivière où nous pourrions les arroser si nécessaire. Mais nous ne pouvions même pas les arroser parce qu’il n’y a pas d’eau et que la rivière ne coule pas », a-t-il déclaré. « Nous sommes très pessimistes (pour les années à venir). La sécheresse fait rage partout. »

Consommation estivale chaude

Tugba Olmez Hanci, chef du département de développement stratégique de l’Administration de l’eau et de l’assainissement d’Istanbul (ISKI), a déclaré qu’il n’y avait pas encore lieu de s’inquiéter d’une pénurie d’eau, car il existe des sources en dehors de la ville qui pourraient l’approvisionner.

« Les changements climatiques que nous connaissons, la sécheresse ou les très fortes précipitations que nous observons au cours des différentes années, constituent un problème qui se pose partout dans le monde », a déclaré Hanci, également professeur d’ingénierie environnementale à l’Université technique d’Istanbul.

Elle a déclaré que les autorités ne s’attendaient pas à de la pluie en septembre mais que certains modèles prévoyaient des précipitations en octobre. ISKI a réduit l’approvisionnement en arrosage des jardins et en aménagement paysager depuis fin août, mais Olmez a déclaré qu’il n’était pas encore prévu de rationnement supplémentaire.

Aux inquiétudes d’Istanbul s’ajoute une forte augmentation de la consommation d’eau en été, qui a atteint en moyenne 3,25 millions de mètres cubes par jour cette année, contre 3 millions en 2022. Certains jours de juillet, elle a atteint 3,5 millions de mètres cubes, a déclaré Hanci.

Elle a attribué cette augmentation à l’augmentation de la population d’Istanbul et a déclaré que le nombre réel de personnes vivant dans la ville est bien supérieur aux 16 millions officiels, compte tenu de la présence de migrants non enregistrés.

« À mesure que la population augmente, la consommation d’eau va augmenter. Mais parallèlement à cela, nous pouvons également observer certaines tendances à la hausse de la consommation d’eau qui s’accompagnent de chaleurs extrêmes. »