Le bestiaire de Tim Burton, la figuration baroque et mode de Vivienne Westwood – la semaine de l’art | Art et conception

Exposition de la semaine

Le monde de Tim Burton

Visite agréable à travers l’imaginaire du cinéaste gothique, mais peu de surprises.

Design Museum, Londres, jusqu’au 21 avril

Montrant également

Encadrement de la mode : Vivienne Westwood

La fascination de la couture non-conformiste pour l’art rococo est explorée dans cette exposition célébrant son imagination unique.

Musée Bowes, Barnard Castle, jusqu’au 2 mars

Femmes médiévales : dans leurs propres mots

La vie des femmes européennes il y a plus de 600 ans, révélée par des manuscrits enluminés et d’autres objets.

British Library, Londres, jusqu’au 2 mars

Georges Rouy

Des peintures charnues, fragmentaires et dans l’air du temps de cet artiste britannique.

Hauser and Wirth, Londres, jusqu’au 21 décembre

Salon d’images fixes

Les photographes d’Édimbourg qui utilisent les installations analogiques et numériques de cette galerie exposent leurs œuvres.

Stills Gallery, Édimbourg, jusqu’au 30 novembre

Image de la semaine

Photographie : Andy Johnson/© Fondation Ray et Diana Harryhausen

Le baron Munchausen se tient dans un paysage lunaire et regarde une silhouette de la Terre, dans l’adaptation proposée par Ray Harryhausen du roman classique de Rudolf Erich Raspe. Il s’agit d’une peinture à l’huile rare de Harryhausen, présentée dans une nouvelle exposition à Galerie Lauriston de Waterside à Sale, dans le Grand Manchester, examinant le travail de l’un des plus grands animateurs de l’histoire du cinéma. Voir plus d’images de l’exposition, qui s’ouvre le 26 octobre, ici.

Ce que nous avons appris

Les familles roms remplissent avec défi la Roumanie rurale du bling de Las Vegas

Les archives de David Bowie attireront beaucoup les archives V&A l’année prochaine

La photographe Alejandra Carles-Tolra a vécu une période difficile avec une équipe féminine de rugby

Les collages de tissus de Małgorzata Mirga-Tas rendent un tendre hommage à ses racines roms

La commande de 14 millions de dollars de la National Gallery of Australia à Lindy Lee s’est avérée controversée

Le peintre Jack Coulter a expliqué comment sa synesthésie a fait de la musique une inspiration clé

Michael Blebo a résisté aux pressions pour rejoindre l’armée ghanéenne et est devenu une « armée créative »

Le travail de l’artiste afro-brésilienne Rosana Paulino est reconnu dans le monde entier

Chef d’oeuvre de la semaine

Aurora enlevant Céphale par Peter Paul Rubens, vers 1636-7

Photographie : Album/Alay

Le génie baroque de Rubens brille dans cette peinture sommaire et spontanée, tout comme son admiration pour les femmes. Aurora n’est pas seulement un personnage féminin fort mais une véritable divinité, la déesse gréco-romaine de l’aube. Le char qu’elle doit monter dans le ciel attend en arrière-plan, ses chevaux blancs se cabrant et impatients de suivre leur chemin céleste. Mais elle court, puissante et musclée dans ses robes tourbillonnantes, pour embrasser Céphale dont elle est soudainement tombée amoureuse. C’est une image du coup de tonnerre du désir, perturbant la nature elle-même alors que l’aube est retardée par la passion obsessionnelle d’Aurora. Rubens vous fait ressentir et voir l’histoire avec son œil pour un monde en mouvement suralimenté.

Galerie nationale, Londres

N’oublie pas

