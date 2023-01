Le besoin urgent de recherche

Une théorie est que cela est dû à une mutation dans ACKR1. Environ 70% des Américains d’ascendance ouest-africaine sont porteurs d’une mutation du gène ACKR1, qui les protège contre le paludisme. Mais cela peut également rendre les femmes noires de cette ascendance plus susceptibles d’avoir des changements cellulaires qui peuvent provoquer un cancer du sein triple négatif agressif, dit Fairley.

Une étude de 2022 a prélevé des cellules cancéreuses du sein triple négatives sur des femmes noires et blanches, puis les a cultivées en laboratoire. Ils ont découvert que les cellules des femmes noires se développaient plus rapidement et, lorsqu’elles étaient placées dans des souris, elles se développaient plus rapidement en de nouvelles tumeurs et se propageaient plus rapidement.

«Lorsque nous avons analysé ces cellules, nous avons découvert que deux gènes, GLI1 et Notch1, étaient plus actifs dans les cellules provenant de femmes afro-américaines», explique l’auteur de l’étude Dipali Sharma, PhD, professeur d’oncologie à la Johns Hopkins University School of Medicine. à Baltimore.

Elle étudie actuellement l’utilisation de plusieurs inhibiteurs expérimentaux pour chacun de ces deux gènes avec diverses chimiothérapies.