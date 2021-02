«  Le besoin est réel  »: les maires du GOP adoptent le plan de secours COVID-19 de Biden alors même que les législateurs républicains le paniquent

WASHINGTON – Bryan Barnett prêche le petit gouvernement, vante la responsabilité financière et a soutenu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre.

Mais Barnett, le maire républicain de Rochester Hills, au Michigan, fait également pression pour l’approbation du projet de loi de redressement COVID-19 du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars, tandis que les républicains du Congrès se tiennent fermement contre la proposition.

Alors que le plan de secours de Biden se dirige vers un vote vendredi à la Chambre contrôlée par les démocrates – où il devrait passer sans peut-être aucun soutien républicain – les mairies à court d’argent sont parmi les plus gros stimulants de la législation.

Cela inclut les maires républicains qui recherchent une aide fédérale pour combler les pénuries de recettes fiscales.

« Le besoin est réel et ce n’est pas seulement dans les communautés du noyau démocrate », a déclaré Barnett, dont la ville, une banlieue au nord de Detroit, a voté de justesse pour Biden en 2020 après des années de soutien aux républicains.

En tout, 32 maires républicains – des villes de taille moyenne telles que Oklahoma City et Mesa, en Arizona, aux plus petites comme Carmel, Ind., Et Mooresville, Caroline du Nord – font partie des 425 maires à l’échelle nationale qui ont exhorté le passage de l’aide COVID-19 de Biden paquet dans une lettre par la Conférence des maires des États-Unis au Congrès. Malgré leurs efforts, aucun républicain à la Chambre ou au Sénat n’a publiquement soutenu le projet de loi.

À Rochester Hills, comme d’autres villes, les restaurants et autres petites entreprises ont fermé ou réduit pour suivre les directives de distanciation sociale au milieu de la pandémie.

Barnett a déclaré que sa ville avait encaissé « des millions et des millions » de moins en recettes fiscales, car les recettes fiscales foncières et commerciales diminuaient. Même l’annulation du football pour les jeunes a coûté des centaines de milliers de dollars à la ville. En conséquence, la ville a licencié l’an dernier plus de 40 employés, annulé des projets routiers et reporté l’amélioration des bâtiments publics.

Message de Barnett aux critiques républicains: « Parlez à certains des maires républicains. »

« Ce n’est pas à cause d’une mauvaise gestion flagrante ou de mauvais contrats signés ou de déficits historiques. Il s’agit de répondre aux besoins d’une pandémie mondiale qui sont vraiment (pour) les mêmes électeurs qu’ils servent à Washington que nous servons ici. au niveau local. «

« Je ne fais que me gratter la tête », a déclaré un maire républicain alors que les législateurs critiquaient le « sauvetage »

Les maires convoitent les 350 milliards de dollars d’aide directe que la législation de Biden, surnommée le plan de sauvetage américain, injecterait dans les gouvernements des États et locaux et les 130 milliards de dollars supplémentaires pour la réouverture des écoles publiques. Un paquet de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars qui a été adopté en décembre, lorsque les républicains contrôlaient le Sénat et occupaient la Maison Blanche, ne contenait aucune aide financière pour les gouvernements des États et locaux.

Les républicains du Congrès se sont opposés au prix élevé du projet de loi de Biden et ont critiqué l’aide de la ville et de l’État comme un plan de sauvetage inutile pour les villes contrôlées par les libéraux et les États qui ont mal géré les finances. Ils ont également noté que la croissance des revenus dans tous les États et les gouvernements locaux n’a diminué que marginalement depuis le déclenchement de la pandémie – loin des projections plus draconiennes du printemps dernier.

« Ce que je vois est un renflouement pour les (villes et États) mal gérés », a déclaré le représentant Trent Kelly, R-Miss., Lors d’une réunion du comité de la Chambre cette semaine, « pas de l’argent qui est réservé à ceux qui ont découvert des pertes sur la base de COVID. »

Mais même à Mesa, en Arizona, où les collectes de revenus ont légèrement augmenté – grâce à des collectes de taxe de vente plus saines que celles attendues des achats en ligne – le maire républicain John Giles a déclaré que cela n’avait pas été suffisant pour couvrir les services élargis de la ville pendant la pandémie.

« Je me gratte juste la tête en essayant de comprendre pourquoi ce serait une question partisane », a déclaré Giles, « parce que ce dont nous parlons est le soulagement du COVID, qui devrait être une question non partisane. »

Il a déclaré que Mesa avait vu le financement fédéral s’épuiser pour organiser des événements de distribution de nourriture deux fois par semaine au centre des congrès de la ville, qui attire chaque fois environ 1500 familles. Sa ville a également besoin de fonds pour maintenir la location et l’aide aux services publics afin d’aider les familles à éviter l’itinérance.

« Ce ne sont pas des cloches et des sifflets dont nous parlons. Ce sont les éléments essentiels de la vie et les éléments essentiels pour garder les familles ensemble et les garder logées et nourries. »

Biden se tourne vers les maires du GOP pour plaider en faveur du bipartisme

Faute de soutien républicain pour son projet de loi à la Chambre ou au Sénat, Biden s’est tourné vers la coalition bipartite des maires pour faire valoir que sa proposition bénéficie du soutien des deux partis. Biden a également souligné les sondages qui montrent un large soutien du public.

Un sondage Morning Consult cette semaine a révélé que 76% des Américains soutiennent l’adoption de la législation, dont 60% des électeurs républicains, 71% des indépendants et 89% des démocrates.

Plusieurs des maires républicains qui soutiennent le passage mènent des villes qui ont suivi une tendance démocrate ces dernières années dans des États par ailleurs fortement conservateurs. La plupart sont des modérés et certains étaient des critiques de Trump. Beaucoup occupent des postes non partisans malgré leurs propres allégeances partisanes.

« Je suis un électeur à une seule question », a déclaré David Holt, maire républicain d’Oklahoma City et critique de Trump. « Si c’est bon pour les villes, et en particulier pour Oklahoma City, je vais être favorable. Les 350 milliards de dollars pour les villes et les États sont une évidence pour moi, quel que soit votre parti politique. »

La perception de la taxe de vente, principale source de revenus d’Oklahoma City, est en baisse de 5% au cours de l’exercice en cours, selon Holt. La ville a institué des réductions de 11% dans tous les services de sécurité non publics et un gel de l’embauche des nouveaux policiers et pompiers.

La loi fédérale CARES, que Trump a promulguée en mars dernier, a fourni 150 milliards de dollars via le Fonds de secours contre le coronavirus à tous les États ainsi qu’aux 38 villes de plus de 500000 habitants. Mais les fonds étaient limités aux dépenses «directement liées» au COVID-19 – ne remplaçant pas les revenus perdus comme le ferait la facture de Biden.

«Nous avons fait pour tout le monde la seule chose que le projet de loi ne pouvait pas faire pour nous-mêmes», a déclaré Holt, se référant à la loi CARES. « Nous avons aidé les gens à rester en affaires. Nous avons aidé les gens à payer leurs employés. Nous ne pouvions pas faire cela pour nos propres employés. C’est pourquoi cette deuxième tranche est si importante. »

Les deux sénateurs républicains de l’Oklahoma s’opposent cependant à la législation. Le sénateur américain Jim Inhofe, R-Okla., L’a qualifié de «bourré d’une liste de souhaits libérale». Et tout en reconnaissant les difficultés d’une pandémie, le sénateur James Lankford, R-Okla., A déclaré, « ajouter de plus en plus de dettes sans plan aggrave une mauvaise situation. »

Holt a déclaré qu’il respectait leurs positions. « Ils savent ce que nous ressentons », a-t-il dit, « et je comprends qu’ils doivent avoir une perspective plus large au-delà de cette partie du paquet. »

« La pandémie nous a tous blessés »

Alors que les démocrates vantent la popularité globale du projet de loi, les républicains du Congrès croient qu’ils peuvent l’emporter politiquement en attaquant la législation comme le produit de libéraux avides de dépenses qui ont accédé au pouvoir.

Les républicains se sont emparés d’une récente étude de JP Morgan selon laquelle la croissance des revenus des gouvernements des États n’a diminué que de 0,12% collectivement depuis que la pandémie a frappé, comme preuve que l’aide fédérale de 350 milliards de dollars n’est pas nécessaire. Alors que 26 États ont connu une baisse de leurs revenus, le rapport a révélé que 21 États ont enregistré une croissance positive des revenus en 2020 par rapport à 2019.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré que 350 milliards de dollars pour l’aide publique et locale «n’a aucun sens». Dans un éditorial du Wall Street Journal mardi, il l’a qualifié de « gaspillage et nuisible » et a déclaré que cela « créerait des incitations à la mauvaise gestion qui a provoqué des problèmes budgétaires dans certains États ».

Mais la ligne d’attaque ignore que les États avaient anticipé en moyenne une croissance de 3% en 2020 avant la pandémie, selon l’Association nationale des agents du budget. Au lieu de cela, la baisse des revenus des fonds généraux est la première depuis la Grande Récession.

«Cette pandémie nous a tous blessés», a déclaré Mike Vandersteen, maire de Sheboygan, Wisconsin, une ville manufacturière le long du lac Michigan avec des attractions aquatiques qui attirent normalement les touristes. Il a déclaré que la pandémie avait «dévasté» l’industrie hôtelière de la ville. Les recettes fiscales des hôtels-motels sont en baisse, de même que la vente d’eau par la ville aux industries, créant une perte de revenus de 1,75 million de dollars.

Vandersteen a déclaré que le plan de sauvetage américain pourrait fournir «plus (d’argent) que ce dont nous avons besoin», mais il a également souligné les 40 millions de dollars de projets d’infrastructure d’eau en retard de sa ville, qu’il a transmis au représentant Glenn Grothman, R-Wisc., Le membre du Congrès de la région. .

«Nous espérons qu’une partie de l’argent de ce projet de loi pourra être utilisée pour ce genre de projets», a déclaré Vandersteen. «Nous devons remettre les gens au travail. Nous étions dans une situation idéale avant la pandémie. »

Arlington, Texas, le maire Jeff Williams, républicain et haut responsable de la Conférence des maires des États-Unis pour faire pression pour le projet de loi de secours, a comparé la pandémie à une inondation qui entraînerait une aide fédérale pour les services d’urgence.

« Personne ne dirait que c’était un plan de sauvetage », a déclaré Williams. « Eh bien, c’est une catastrophe naturelle que nous avons dans la pandémie. Contrairement à une inondation qui survient et se termine dans quelques jours, cette pandémie a continué et nous ne savons pas quand elle se terminera. »

Williams et le maire de Miami, Francis Suarez, également républicain, faisaient partie des quatre maires qui ont rencontré Biden à la Maison Blanche le 12 février pour discuter du projet de loi de secours. Deux démocrates, le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms et le maire de Detroit Mike Duggan, étaient également présents.

Parce que Miami, avec une population de 468000 habitants, n’a pas atteint le seuil pour recevoir des fonds directs via la loi CARES, Suarez a déclaré que la ville avait reçu 15 millions de dollars, tous livrés via le comté de Miami-Dade, et en manquait des millions d’autres.

« Nous sommes sur le terrain et nous voyons les choses d’un point de vue très intime », a déclaré Suarez. « Certains des élus fédéraux considèrent cela plus d’un point de vue de 500 000 pieds, ce qui est compréhensible. Certains d’entre eux veulent voir un peu plus de responsabilité quant à la façon dont une partie de l’argent est dépensée. »

Giles, de Mesa, a déclaré que les maires seraient bien si des « garde-corps » étaient ajoutés au projet de loi dictant comment les fonds peuvent être utilisés.

« Je pense que cette inquiétude des républicains – que cet argent soit d’une manière ou d’une autre mal orientée – peut être traitée dans la législation », a-t-il déclaré.

Barnett a déclaré que les citoyens de Rochester Hills ne sont pas intéressés par « les jeux joués à Washington » – ils veulent juste de l’aide pour les petites entreprises de la ville.

«Les gens de ma communauté ne rapportent pas cela à McConnell contre Schumer. Ils le rapportent au restaurant Ram’s Horn et à la propriété qu’ils connaissent personnellement et aux serveurs qu’ils connaissent personnellement. C’est au nettoyeur à sec qu’ils s’adressent. tous les lundis matin. C’est comme ça que ça se passe sur le front en Amérique. «

