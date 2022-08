Le besoin d’introspection de l’heure alors que l’Inde se prélasse sous la gloire d’accueillir la 44e Olympiade d’échecs

La 44e Olympiade d’échecs s’est terminée sur une note positive, deux équipes indiennes – une équipe dans la section masculine (ouverte) et une dans la section féminine – ont obtenu des médailles de bronze, un exploit jamais réalisé par les équipes indiennes dans le passé. La All India Chess Federation et le gouvernement du Tamil Nadu sont félicités pour la brillante performance des équipes indiennes et la superbe conduite de l’événement ; les joueurs sont félicités de tous les horizons de la société. Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a même déclaré une récompense de roupies d’un crore chacune aux deux équipes médaillées. Il semble en effet que la période dorée de la Indian Chess Fraternity ait commencé. Malheureusement, les meilleures équipes indiennes ne semblent pas si heureuses. De toute évidence, le “facteur de bien-être” manque parmi les organisateurs d’échecs et les joueurs d’élite de la fraternité indienne des échecs.

Examinons d’abord les circonstances extraordinaires dans lesquelles l’Inde s’est vu attribuer ce plus grand événement d’échecs, quelque chose qui s’est produit d’une manière des plus inhabituelles. L’Olympiade d’échecs est généralement attribuée quatre ans à l’avance, pour permettre à la fédération nationale hôte de trouver des fonds et de faire tous les préparatifs. La 44e Olympiade devait se tenir à Moscou mais malheureusement, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine le 24 février, créant une crise politique et sociale internationale. Le lendemain, la FIDE a annoncé que l’Olympiade serait déplacée dans un autre pays. Cependant, ce fut un moment gênant pour la FIDE, dont le président est un Russe vivant en Russie. Reporter l’événement à une date ultérieure aurait été la ligne de conduite normale dans des circonstances aussi extraordinaires, mais le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, a décidé de lancer un appel à toutes les fédérations nationales pour qu’elles envisagent la possibilité d’organiser le méga événement selon le calendrier. , juillet-août 2022. En raison du budget élevé (à hauteur de 80 crore roupies), la plupart des fédérations nationales n’étaient pas enclines à proposer d’accueillir l’événement mais, le dynamique secrétaire général de la All India Chess Federation, Bharat Singh Chauhan, a décidé de faire un essai. Étant donné qu’il serait impossible d’organiser un tel événement sans le parrainage du gouvernement en Inde, Chauhan a parcouru État après État en appelant les ministres en chef à organiser l’événement dans leurs États respectifs. À sa grande surprise, le CM du Tamil Nadu a accepté de parrainer pleinement l’événement lors de la toute première réunion et l’événement a donc été attribué à l’AICF par la FIDE.

Bien que la garantie financière ait été donnée par le gouvernement du Tamil Nadu, la plupart des autres aspects ont dû être traités par l’AICF, qui a ouvert un bureau temporaire à Mahabalipuram, la belle ville ancienne choisie par le gouvernement du Tamil Nadu pour accueillir l’événement. Les choses ont commencé à bouger rapidement et nous voyons maintenant que l’Inde a réussi ce qui semblait impossible au reste du monde.

Le gouvernement de l’Union et le Premier ministre lui-même se sont beaucoup intéressés à l’événement et un relais de la flamme a été organisé dans 75 villes pour célébrer le « Azadi ka Amrit Mahotsav ». La prise de conscience du grand public a ainsi été créée et le méga événement est finalement devenu une véritable fête sportive.

Bien que chaque pays ne soit autorisé à aligner qu’une seule équipe chacun dans les sections ouvertes (hommes) et féminines des Olympiades, l’Inde a été autorisée à aligner jusqu’à trois équipes chacune dans les deux sections, un droit étendu uniquement aux pays hôtes des Olympiades. Le budget plus important pour le tournoi a permis à l’AICF d’organiser jusqu’à trois “camps d’entraînement de 10 jours” pour les équipes au cours des trois derniers mois (la première fois dans l’histoire de l’Inde), créant ainsi une situation optimale pour les équipes indiennes. .

La fraternité indienne des échecs a été ravie de voir l’équipe “India 1” se classer première dans la section féminine et deuxième à l’air libre. [The strongest Chess playing nation – Russia – were not permitted to take part and the defending champions (winners of the previous Olympiad) China had chosen to opt out without assigning any reason]. En tant que chef de la délégation indienne, j’étais optimiste quant au fait que nos équipes remportent l’or dans les deux sections, comme ce que la Chine avait fait lors de la précédente Olympiade tenue en 2018 à Batumi en Géorgie. Il n’y a pas eu d’Olympiade d’échecs en 2020 en raison de la pandémie.

Dans ces circonstances, la première tête de série féminine indienne (équipe 1) remportant le bronze et la deuxième tête de série indienne (équipe 1) terminant quatrième en open (section masculine) a laissé la fraternité indienne des échecs sous le choc plutôt que d’humeur à célébrer.

Certes, l’AICF avait choisi la voie habituelle de sélection des équipes, bien rodée depuis une décennie, laissant les choses entièrement au comité de sélection. Les joueurs étaient beaucoup mieux entraînés cette fois-ci, les deux nations les plus fortes ne participaient pas aux échecs et pourtant, l’équipe India 1 a sous-performé. La seule consolation est que l’équipe de l’Inde 2 – tête de série 11e – a pu remporter le bronze, avec deux joueurs remportant l’or individuel et un le bronze individuel.

Examinons les positions individuelles des joueurs lors de la 44e Olympiade d’échecs.

Hommes

Plateau supérieur : Or D.Gukesh India Team 2, Argent Abdusattorov, Ouzbékistan, Bronze Magnus Carlsen, Norvège.

Planche II : Or Nihal Sarin, équipe indienne 2.

Planche III : Or David Howell Angleterre, Argent Arjun Erigaisi, équipe indienne 1, Bronze R. Praggnananda Inde Equipe 2.

Planche IV : 5ème position SL Narayanan, Inde Equipe 1.

Planche V : 4ème position Raunak Sadhwani, équipe indienne 2.

Femmes

Plateau supérieur : Or Pia Cramling, Suède.

Planche II : 5ème position PV Nandhidha, Équipe Inde 3.

Planche III : Bronze R. Vaishali, équipe Inde 1.

Planche IV : Bronze Tania Sachdev, équipe Inde 1.

Planche V : Bronze Divya Deshmukh, équipe Inde 2.

Ayant moi-même disputé sept Olympiades d’échecs et ayant connu les expériences de Bhagyashree Thipsay (qui a disputé neuf Olympiades), je pense qu’il est grand temps pour moi de faire quelques suggestions au comité de sélection de l’AICF concernant une révision de leurs méthodes de sélection et de introspectez les performances des équipes d’Inde 1. La performance des équipes indiennes lors de la 44e Olympiade d’échecs devrait en effet être une révélation pour nous tous. Il convient de noter que les deux meilleurs performeurs de l’Olympiade, D. Gukesh, médaillé d’or individuel sur l’échiquier supérieur et Nihal Sarin, médaillé d’or individuel sur l’échiquier deux, appartenaient tous deux à l’équipe indienne 2, car le comité de sélection l’avait Je ne les ai pas trouvés assez forts pour faire partie de l’équipe indienne 1. La pensée la plus effrayante qui me vient à l’esprit est que si les 44e Olympiades avaient eu lieu à Moscou, les équipes indiennes 2 n’auraient pas été éligibles pour jouer du tout et nous nous serions réconciliés se laisser aller à la pensée ‘voici où nous en sommes’ sans jamais comprendre les lacunes des méthodes de sélection des équipes et l’énorme potentiel de certains des plus grands talents du pays, notamment D. Gukesh, Nihal Sarin et R. Praggnananda.

Le comité de sélection de l’AICF dispose des méthodes de sélection les plus transparentes. Les critères de sélection sont annoncés longtemps à l’avance, ils sont strictement respectés, éliminant ainsi toute possibilité de favoritisme ou de victimisation. Il y a des décennies également, il existait un ensemble fixe de règles de sélection rigides qui ont maintenant été remplacées par un autre ensemble de règles similaires (tout aussi rigides). Moi, je crois davantage aux méthodes souples comme celles choisies par l’ex-URSS. Il y a quelque chose d’unique dans le domaine du sport, il y a toujours un élément d’incertitude, quelque chose qui ne peut pas être couvert par des règles fixes. Le processus de sélection doit être innovant, il ne suffit pas d’être transparent et juste. Voyons maintenant les facteurs qui affectent la performance.

Le premier et le plus important facteur est “une évaluation et une évaluation appropriées de la force de jeu relative des jeunes”. Après avoir examiné la composition des équipes Inde 1 et Inde 2 dans la section masculine, le champion du monde Magnus Carlsen a estimé que la (11e tête de série) Inde 2 était plus forte que la (2e tête de série) Inde 1 équipe. Maintenant que les résultats ont montré à quel point il était correct dans son évaluation, nous devons essayer de développer une vision similaire dans nos esprits, ce qui ne peut être réalisé sans éliminer nos préjugés et nos modes de pensée dogmatiques. Les jeunes champions, contrairement aux plus établis, ont une capacité à s’améliorer chaque jour, ce qui tend à les rendre sous-estimés en termes de classement ou de notation. Par conséquent, nous devons changer notre mentalité d’évaluer les joueurs par des enregistrements papier, ce qui ne laisse aucune disposition pour évaluer sur la base du potentiel. Un autre facteur important est que les jeunes sont souvent plus motivés à jouer pour le pays, ce qui peut jouer un rôle positif dans leur performance.

Venons-en au deuxième facteur tout aussi important qui s’applique spécifiquement aux échecs. Aux échecs, il existe deux principaux types de tournois, les tournois Round Robin (tous jouent tous) et les tournois de la Ligue suisse. Il y a une grande différence dans la nature de ces types; les qualités requises pour exceller dans chacun de ces types de tournois sont complètement différentes. Dans les tournois Round Robin, le calendrier des matchs est connu dès le premier jour. Les tournois de la Swiss League sont toujours plus exigeants car ils demandent plus de courage, de combativité, de vivacité d’esprit et de présence d’esprit. Les joueurs qui se limitent aux tournois Round Robin trouvent souvent qu’ils ont perdu leur capacité à prendre des risques. Les joueurs qui jouent à la Swiss League, en revanche, n’hésitent jamais à jouer au Round Robin ou à tout autre type de tournoi. L’Olympiade étant une épreuve de la Ligue suisse, il aurait été souhaitable d’avoir un critère de sélection différent.

Le troisième point important est la « différence entre les tournois individuels et les tournois par équipe ». La plupart des nations les plus fortes qui jouent aux échecs organisent de nombreux tournois par équipes solides pour leurs joueurs, alors que ce facteur semble avoir été complètement négligé par la plupart des autres pays, y compris l’Inde. Le tempérament d’un joueur pendant les tournois par équipe doit être différent de celui d’un tournoi individuel. Il est assez important pour les joueurs de pouvoir s’adapter aux tournois selon le type de tournoi. Pia Cramling, vétéran de 59 ans, de Suède, remportant la médaille d’or individuelle sur le plateau supérieur à Mahabalipuram n’est pas un facteur de chance mais une réussite d’un esprit bien entraîné. Je vois que très peu d’Indiens ont maîtrisé la technique des tournois par équipe avec le bon état d’esprit et la bonne stratégie.

Le quatrième facteur est la « sélection des entraîneurs pour les équipes ». C’est une question extrêmement sensible car la plupart des joueurs ont leurs entraîneurs individuels qui les accompagnent depuis des années. De nos jours, il existe des incitations et des récompenses lucratives pour les entraîneurs d’équipes médaillées et, par conséquent, de nombreuses personnes aspirent à devenir entraîneurs d’équipes indiennes lors de tournois importants. Il est important de savoir à quel point les joueurs sont à l’aise avec ces entraîneurs à court terme.

J’ai essayé de couvrir quelques points à méditer pour les lecteurs. Il y a d’autres angles qui doivent également être examinés, mais ils sont trop techniques et ne pourraient trouver une place que dans un magazine d’échecs. Je laisse aux lecteurs le soin de juger de la performance.

Pravin Thipsay, Arjuna Awardee et récipiendaire des plus hauts titres d’échecs de la FIDE – International Chess Grandmaster (pour les joueurs) et FIDE Senior Trainer (pour les entraîneurs).

