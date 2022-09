Le besoin d’écoles portables du centre de l’Okanagan ne cesse de croître – Kelowna Capital News

L’année scolaire 2022-2023 pour les écoles publiques de Central Okanagan a commencé avec une statistique frustrante pour le conseil scolaire – il y a maintenant 129 portables en usage dans le district scolaire.

Depuis 2018, le district scolaire a ajouté plus de 20 portables aux sites scolaires du centre de l’Okanagan à un coût de financement maintenant supérieur à 5 millions de dollars pour répondre à la croissance des inscriptions, un coût qui est absorbé par le budget de fonctionnement du district scolaire.

Pour Moyra Baxter, présidente du Central Okanagan Board of Education, il s’agit d’un scénario auquel le ministère de l’Éducation doit s’attaquer.

Elle a porté la question à l’attention du public plus tôt cette année en avril et l’a de nouveau soulevée lors de la réunion du comité de planification et des installations mercredi (7 septembre).

Baxter a exhorté le comité à recommander au conseil scolaire d’approuver, lors de sa réunion du 14 septembre, l’envoi d’une autre lettre au ministère exprimant sa frustration face à l’accord de financement portable actuel.

“C’est tout simplement inacceptable”, a déclaré Baxter.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG des écoles publiques du centre de l’Okanagan, a reconnu que la pression actuelle sur le financement transférable est “inéquitable” pour le district scolaire, les inscriptions continuant actuellement d’augmenter d’année en année.

“C’est une difficulté (financière) que le district scolaire n’est pas en mesure de continuer à supporter”, a-t-il déclaré.

Avec le coût d’achat et d’installation d’un nouveau portable à 350 000 $, le district scolaire a pu obtenir des portables usagés des écoles Quesnel et Armstrong pour aider à reporter le coût potentiel, a déclaré Rob Drew, directeur des opérations du district scolaire.

Bien que le coût d’achat soit inférieur, Drew a déclaré que les portables plus anciens nécessitent plus de préparation de maintenance pour être transférés et prêts à être utilisés sur un site scolaire.

Des installations portables ont été réalisées cet été au gendarme Neil Bruce Middle (deux), à l’école primaire Hudson Road (trois), à l’école secondaire Mount Boucherie (deux), à l’école primaire North Glenmore (deux), à l’école primaire Shannon Lake (une), à ​​l’école primaire Watson Road (une) et Webber Road Elementary (quatre).

Outre les ajouts portables, le personnel des opérations du district scolaire a également été occupé cet été par les efforts de réorientation visant à remettre en ligne deux écoles élémentaires Webber Road et Bellevue Creek pour les cours cet automne, et à commencer la réaffectation de l’ancienne école élémentaire George Pringle à une seconde École secondaire Westside, un projet avec une projection de quatre à cinq ans à compléter.

Kaardal a noté l’effort monumental du personnel pour faire le travail et surmonter certaines adversités pour respecter en grande partie la date limite de retour des cours mardi.

«Ce fut vraiment un effort herculéen pour surmonter certains des défis auxquels notre personnel était confronté», a déclaré Kaardal, notant des problèmes tels que les approbations de permis, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la planification avec d’autres partenaires tels que BC Hydro pour faire le travail.