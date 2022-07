Le besoin de rapidité stimule la demande de bâtiments prêts à emménager

Le besoin de rapidité rend les bâtiments de plus en plus attrayants pour les promoteurs et les responsables économiques, qui affirment que la tendance s’accélère.

“Nous avons commencé à voir une grande poussée il y a cinq ans, et les gens à qui nous parlons disent que c’est simplement que ces entreprises se développent à un tel rythme qu’elles n’auront ni le temps ni l’expertise pour construire un bâtiment à partir de rien”, a déclaré M. dit Fehr.

Auparavant, une ville ouvrait un parc industriel en grande pompe, faisant la promotion de ses services publics et de ses routes, et les entreprises faisaient le reste. Mais ce processus, connu sous le nom de construction sur mesure, est trop lent pour de nombreuses entreprises dans l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement de plus en plus instable.

Ce ne sont pas seulement les grands marchés qui participent au boom de la construction sur mesure. Même les petites villes mettent leurs muscles derrière de telles constructions.