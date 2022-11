Le besoin de produits de première nécessité dans le comté de Will ne disparaît tout simplement pas – Shaw Local

En 2020, United Way of Will County a déclaré avoir constaté un «besoin sans précédent» d’assistance – et un besoin qui n’avait vraiment pas diminué d’ici 2021.

Nous sommes maintenant en 2022 et le besoin de produits de première nécessité ne disparaît tout simplement pas, selon Kamala Martinez, présidente et chef de la direction de United Way of Will County. Dans de nombreux cas, les personnes dans le besoin sont des personnes qui travaillent dur et qui n’ont pas les ressources suffisantes pour payer leurs factures.

C’est la raison de la campagne annuelle Herald-Angels de The Herald-News. Depuis sa création en 1997, Herald-Angels a collecté des milliers de dollars pour aider des centaines de résidents du comté de Will.

Chaque dollar donné à Herald-Angels va directement à United Way of Will County, qui s’associe à 40 organisations et finance 78 programmes pour aider les résidents locaux à rester en bonne santé, indépendants, en sécurité et à réussir.

Chaque dollar donné à Herald-Angels va directement à United Way of Will County, qui s’associe à 40 organisations et finance 78 programmes pour aider les résidents locaux à rester en bonne santé, indépendants, en sécurité et à réussir. Sur la photo, de gauche à droite, le personnel et les membres du conseil d’administration de Centraide Diana Sorescu, Mike Paone, Kamala Martinez, Sarah Oprzedek et Billy Hearth. (Photo gracieuseté de United Way of Will County)

En 2021, Herald-Angels comptait 212 donateurs et a recueilli 14 695 $. Les dons allaient de 5 $ à 500 $. Certains dons ont été faits en l’honneur d’êtres chers décédés; 22 sont restés anonymes. Un individu anonyme a fait un don de 3 500 $ en 2020 et à nouveau en 2021.

Quelle est l’ampleur des besoins dans le comté de Will ?

La ligne d’assistance 211, que United Way of Will County a lancée en juin, a donné un aperçu des besoins d’assistance dans le comté de Will.

Il s’agit d’un «service d’information et d’orientation gratuit, multilingue, confidentiel, 24 heures sur 24, qui fournit un point d’accès central aux services de santé et sociaux dans le comté de Will», selon United Way. Sa base de données compte 2 500 services et 646 services humains, a déclaré Martinez.

[ Another casualty of 2020: Crisis Line of Will and Grundy Counties is shutting down ]

Depuis juin, United Way of Will County a effectué 650 références au deuxième trimestre et 2 078 au troisième, a déclaré Martinez.

Néanmoins, 89 personnes avaient leurs besoins non satisfaits au troisième trimestre, a déclaré Martinez. Parfois, la personne n’était pas admissible en raison de son revenu ou parce que le service nécessaire n’était pas disponible dans sa région. D’autres fois, l’appel était abandonné.

Mais au bout du compte, 89 personnes qui ont appelé la ligne d’assistance 211 n’ont pas vu leurs besoins satisfaits.

“Cela me brise le cœur lorsque nous suivons le nombre de personnes qui appellent la ligne d’assistance et que nous ne pouvons pas leur apporter d’aide car elles ne sont pas éligibles à l’aide que nous essayons de leur apporter”, a déclaré Martinez.

Mais United Way n’abandonne pas. Martinez a déclaré que cela met ces personnes en contact avec des travailleurs sociaux qui peuvent les aider à trouver des moyens de devenir éligibles.

“Et, parfois, ils sont capables de les aider”, a déclaré Martinez.

De quoi les résidents du comté de Will ont-ils le plus besoin ?

La nourriture est un besoin énorme, mais ce n’est pas le besoin le plus important. Le logement était en fait le besoin le plus élevé, suivi de la santé comportementale et de la toxicomanie, de l’aide financière (en particulier pour la nourriture, les services publics et les vêtements) et de l’assistance juridique. Au troisième trimestre, 34,8% des appels à la ligne d’assistance 211 concernaient une aide au paiement du loyer et 14,6% concernaient une aide au paiement des services publics, a déclaré Martinez.

[ What’s driving the cost of housing in Will County? ]

Les appels liés au COVID-19 ont plus que doublé du deuxième au troisième trimestre, passant de 15 appels à 34, a déclaré Martinez. Les gens ont dit qu’ils étaient malades et qu’ils avaient perdu leur emploi; ils avaient besoin d’un médecin mais n’avaient ni voiture ni moyen de transport pour s’y rendre; et ils avaient besoin d’aller chercher des médicaments mais n’avaient pas de voiture ni d’argent.

“Ils avaient besoin d’une aide financière ou d’une aide d’assurance”, a déclaré Martinez. «Nous avons beaucoup de personnes sous-assurées dans le comté de Will ou non assurées dans le comté de Will. Et ils avaient besoin d’aide pour payer leurs factures médicales parce qu’ils étaient malades à cause de [COVID-19].”

La douceur du foyer

Le 1er janvier, United Way s’est associé à une «entreprise à grande surface» anonyme Cadence Premier Logistics à Joliet pour aider à fournir aux gens des articles ménagers de base, tels que des téléviseurs, des meubles et des lits de bébé, des poussettes et des sièges d’auto – tous les articles ménagers un grand détaillant vendrait, a déclaré Martinez.

Le 1er janvier 2022, United Way of Will County s’est associé à une «entreprise à grande surface» anonyme, Cadence Premier Logistics à Joliet, pour aider à fournir aux gens des articles ménagers de base, tels que des téléviseurs, des meubles et des lits de bébé, des poussettes et sièges d’auto – tous les articles ménagers qu’un grand détaillant vendrait. (Photo gracieuseté de United Way of Will County)

Au 17 novembre, United Way avait distribué 1 989 articles aux personnes qui en avaient besoin, ce qui valait près de 329 000 $, a déclaré Martinez. Il s’agit d’une augmentation de 209 % par rapport à « ce que United Way a donné l’année dernière aux familles dans le besoin ».

“Le besoin est là-bas”, a déclaré Martinez. “Nous continuons à voir l’augmentation.”

[ A look at why prices are up in Will County – and how you can cope ]

Impact

L’impact total de United Way sur la communauté en 2022 était de 5,1 millions de dollars, soit une augmentation de 68,1% de l’impact total de United Way en 2021, a déclaré Martinez.

De plus, la campagne d’entreprise de United Way of Will County a augmenté de 32,5 % et les dons en nature ont augmenté de 209 % – parce que le besoin de répondre aux besoins de base est si élevé dans le comté de Will en ce moment.

United Way of Will County a également donné 2 183 heures de service communautaire. Cela inclut la participation à des événements communautaires, tels que des foires aux ressources pour fournir des informations et/ou des articles physiques – kits alimentaires, kits d’hygiène et vêtements – aux personnes qui en ont besoin, a déclaré Martinez.

Des dépôts de couches sont actuellement disponibles à l’église luthérienne New Life à Bolingbrook, à Child Care Resource & Referral à Joliet et au bureau du canton de Lockport. United Way prévoit d’ajouter des dépôts de couches à Braidwood et dans la région de Crète / Monee / University Park, ainsi qu’un deuxième dépôt de couches à Bolingbrook, a déclaré Martinez.

United Way a distribué plus de 30 000 couches en 2021, a déclaré Martinez.

“Et nous ne voyons que cela augmenter”, a déclaré Martinez.

Les employés de Zenith regroupent des couches pour un United Way of Will County Diaper Depot lors d’un événement bénévole en septembre 2022. (Photo gracieuseté de United Way of Will County)

Au cours de la dernière année, United Way a servi plus de 110 000 résidents dans trois domaines d’impact : la santé et le bien-être (y compris la santé comportementale), la mobilité économique ou la viabilité financière, et l’éducation et la réussite des jeunes, a déclaré Martinez.

“Je dois être honnête : nous ne sommes pas toujours en mesure d’aider tout le monde”, a déclaré Martinez. “Mais nous essayons.”

Martinez a déclaré que la volonté d’aider n’est pas unique à United Way of Will County. Elle en a été témoin tout au long du comté de Will : au niveau du comté, de l’agence et de la base.

“Les gens veulent juste aider”, a déclaré Martinez. “Et ils sont prêts à retrousser leurs manches et à comprendre.”

Surveillez les annonces Herald-Angels dans le journal au cours du mois prochain. Découpez le formulaire et envoyez-le avec votre don au 1100 Essington Road, Suite 4, Joliet, IL 60435, ou faites un don en ligne uwwill.org/#donate.