Le besoin de notoriété du tueur de BTK a conduit à sa capture il y a dix ans. Il est désormais le « principal suspect » d’au moins deux autres meurtres.

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

ÔAu cours d’un règne de terreur de deux décennies, Dennis Rader a traqué, violé et assassiné ses victimes avant de se vanter de ses meurtres dans des messages cryptés adressés à la police et aux médias.

Le besoin de notoriété de Rader a finalement conduit à son arrestation et à sa condamnation pour 10 meurtres dans la région de Wichita lorsque les enquêteurs ont retracé une disquette qu’il avait envoyée à une chaîne de télévision du Kansas jusqu’à un ordinateur de son église en 2005.

Près d’une décennie après son incarcération, l’appétit tordu de Rader pour accumuler les « trophées » de ses victimes a conduit les autorités à le désigner comme « principal suspect » dans plusieurs affaires de meurtres et de personnes disparues non résolues dans au moins deux États.

Le département du shérif du comté d’Osage a découvert plusieurs objets d’intérêt lors d’une perquisition dans l’ancien domicile de Rader à Park City cette semaine, notamment des « ligatures de collants » qui, selon les autorités, ont été utilisées pour étrangler l’une de ses victimes.

Le tueur en série prolifique – connu sous le nom de tueur BTK – est désormais fermement dans la ligne de mire des enquêteurs pour l’enlèvement non résolu de Cythia « Cyndi » Dawn Kinney en 1976 et le meurtre de Shawna Garber en 1990 dans le Missouri.

Rader, aujourd’hui âgé de 78 ans, a refusé de coopérer avec les autorités en échange d’une amnistie. Il purge actuellement 10 peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives dans la prison à sécurité maximale du centre correctionnel d’El Dorado, au Kansas.

Ce développement explosif a remis l’un des tueurs les plus notoires d’Amérique sous les projecteurs dont il rêve clairement.

‘Principal suspect’

Le mardi 22 août, des députés du bureau du shérif du comté d’Osage en Oklahoma ont déterré l’ancienne maison de Rader à Park City, une banlieue de Wichita, où il a vécu tout au long de sa folie meurtrière.

« Grâce à l’enquête, nous avons développé des informations sur certains trophées possibles de Dennis Rader, et nous avons suivi ces pistes et travaillé avec Park City », a déclaré le shérif Eddie Virden. Fox News numérique.

« L’un des objets que nous avons récupérés à ce moment-là était ce qui semble être une ligature de collants », a-t-il ajouté. Les objets ont été remis aux enquêteurs du Kansas Bureau of Investigation pour une analyse plus approfondie.

Le lendemain, le sous-shérif du comté d’Osage, Gary Upton, a publié une déclaration désignant Rader comme le principal suspect d’au moins deux meurtres non résolus, dont la disparition de Cynthia Kinney, qui est toujours officiellement désignée comme une affaire de personne disparue.

La pom-pom girl de 16 ans a été vue pour la dernière fois sortant d’une laverie automatique à Pawhuska, Oklahoma, en 1976, lorsqu’elle est montée dans une Plymouth beige délavée de 1965 avec deux femmes, selon le système national des personnes disparues et non identifiées.

Le shérif Virden a dit KAKE-TV que Rader était peut-être en train d’installer des alarmes dans une banque en face de la laverie automatique où Kinney a été vu pour la dernière fois. Rader travaillait à l’époque comme installateur régional pour ADT et était également impliqué auprès des Boy Scouts de la région.

Cynthia Dawn Kinney a disparu d’une laverie automatique en Oklahoma en 1976. (Système national des personnes disparues et non identifiées)

Le shérif Virden a déclaré avoir lancé une enquête après avoir appris que Rader avait écrit « une mauvaise journée de lessive » dans son journal.

« Il se rendait dans une laverie automatique à Wichita et surveillait les victimes et les jeunes femmes », a déclaré le shérif.

« Elle a été emmenée en milieu de matinée dans la semaine », a déclaré le shérif à KSN. « Beaucoup de ses crimes ont eu lieu entre huit heures et midi la semaine où il travaillait pour ADT. »

Il a interviewé le tueur notoire plus tôt cette année et Rader a nié toute implication dans l’enlèvement.

Dans un communiqué publié cette semaine, le bureau du shérif du comté d’Osage a déclaré que le cas de la personne disparue de Kinney était « l’objectif principal des recherches ».

« A ce stade, Dennis Rader est considéré comme l’un des principaux suspects dans ces affaires non résolues, notamment l’affaire Cynthia Dawn Kinney de Pawhuska. »

Le site où se trouvait autrefois l’ancienne propriété de Dennis Rader après les fouilles des enquêteurs à Park City, Kansas, le 22 août (PA)

Rader est également soupçonné du viol et du meurtre de Shawna Beth Garber, 22 ans, dont le corps a été découvert derrière une ferme abandonnée dans le comté de McDonald, Missouri en 1990. Pendant plus de trois décennies, elle n’était connue que sous le nom de Grace Doe, avant que ses restes ne soient identifiés en 2021.

Le shérif du comté de McDonald, Rob Evenson, a déclaré à KSNF-TV que Rader avait précédemment nié toute implication dans la mort de Garber. Avant les découvertes de cette semaine, ils n’avaient trouvé aucune preuve directe liant Rader à l’affaire, a-t-il déclaré.

L’aigle de Wichita a rapporté que l’ancienne maison de Rader à Park City était maintenant un champ vide. Plusieurs blocs de béton ont été déplacés pour permettre aux enquêteurs de creuser dans la zone.

La fille du tueur aide les autorités

La fille de Rader, Kerri Rawson, a déclaré dans un communiqué publié sur X cette semaine qu’elle avait commencé à aider les forces de l’ordre dans la disparition de Kinney et plusieurs autres meurtres non résolus.

La véritable auteure du crime a contacté les forces de l’ordre du Missouri après avoir appris que les affaires non résolues étaient liées à son père et a proposé de se porter volontaire dans les deux cas.

Dans le cadre de ce travail, elle a demandé la levée d’une « ordonnance de non-contact » interdisant tout contact avec son père et lui a rendu visite à deux reprises au centre correctionnel d’El Dorado.

Kerri Rawson aide les autorités à imputer plusieurs meurtres à son père (Harper Collins)

Mme Rawson a déclaré mercredi que les autorités enquêtaient sur les crimes violents qu’il aurait pu commettre entre le début des années 1960 et son arrestation en 2005.

Dans une interview avec NewsNation, Mme Rawson a déclaré que Rader était « bouillonnant » d’être lié aux affaires de meurtre.

« Il est très mécontent de ce qui se passe », a déclaré Mme Rawson.

Elle a ajouté que son père avait refusé un accord d’immunité pour admettre sa culpabilité dans les affaires non résolues et qu’il « pourrissait » en réalité en prison.

« Il a perdu environ sept pouces et il est en fauteuil roulant », a-t-elle déclaré à l’animatrice Ashleigh Banfield. « C’était la première fois qu’il laissait tomber son masque et devenait BTK devant moi. »

Qui est le tueur de BTK ?

Rader, né au Kansas en 1945, nourrissait dès son plus jeune âge des fantasmes sadiques de torture et de meurtre de femmes. En 1974, il commet son premier meurtre connu du couple Julie et Joseph Otero et de deux de leurs cinq enfants, âgés de neuf et 11 ans.

Il a tué trois femmes entre 1974 et 1977 et a revendiqué la responsabilité de ces crimes dans une lettre envoyée à la chaîne de télévision KAKE de Wichita.

Dans une lettre distincte envoyée aux médias, Rader a attiré l’attention et suggéré des noms possibles sous lesquels il devrait être connu, notamment BTK.

Il a commis d’autres meurtres en 1985 et en 1988, lorsqu’il a tué trois membres de la famille Fager. Son dixième meurtre a eu lieu en 1991.

Rader a épousé Paula Dietz en 1971 et le couple a eu deux enfants Brian Rader, né en 1973, et Kerri Rawson, née en 1978.

Rader a joué avec les enquêteurs pendant des années en envoyant des messages énigmatiques à la police et aux médias se vantant de ses meurtres.

Extérieurement, il avait vécu une vie normale en tant que président respecté de l’Église luthérienne du Christ à Wichita et chef des louveteaux.

En 2005, Rader a finalement été arrêté après qu’une disquette qu’il avait envoyée à une chaîne de télévision du Kansas ait été reliée à un ordinateur de son église.

Il a avoué 10 meurtres et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 175 ans.

Dennis Rader, tueur reconnu coupable du BTK, écoute lors d’une procédure judiciaire en octobre 2005. (PA)

Rader a coopéré avec la célèbre experte en tueurs en série, le Dr Katherine Ramsland, pour son livre de 2016. Confession d’un tueur en série : l’histoire inédite de Dennis Rader, le tueur BTK.

Le livre documentait de manière explicite et détaillée les 10 meurtres de Rader à travers des rapports de scènes de crime, des visites en prison, des appels téléphoniques et de la correspondance écrite, et s’appuyait sur des centaines d’heures d’entretiens avec le tueur en série.

Rader a discuté de détails intimes de sa famille dans le livre, notamment de la façon dont il reviendrait d’un meurtre pour dîner avec les membres de sa famille inconscients.

Mme Rawson a dit L’indépendant dans une interview plus tôt cette année, que le livre l’avait traumatisée à nouveau.

« Voir mon père dire des choses sur ma famille et être très dur avec nous à certains endroits, cela m’a vraiment déchiré », a-t-elle déclaré..

Rader a été lié au tueur présumé Bryan Kohberger, qui attend son procès pour les meurtres de quatre étudiants à Moscou, dans l’Idaho.

M. Kohberger a obtenu une maîtrise en criminologie en 2022 à l’Université DeSales de Pennsylvanie, où il a suivi les cours du Dr Ramsland.

Mme Rawson a déclaré qu’elle pensait qu’il était possible que M. Kohberger ait été en contact, et éventuellement influencé, par son père.

Elle a ajouté que des « fans » avaient envoyé des sous-vêtements, des lunettes et des œuvres d’art inquiétantes portant des symboles BTK à son père en prison.

Mme Rawson a coupé tout contact avec son père en 2021 après avoir été harcelée par ses partisans par courrier électronique et sur les réseaux sociaux, avant de renouer les liens dans le but de résoudre plusieurs affaires.

Elle a publié La fille d’un tueur en série, qui est devenu un New York Times best-seller, en novembre.

Les crimes de Rader ont été fréquemment présentés dans la culture populaire. Stephen King a basé sa nouvelle Un bon mariage sur Rader. Un personnage du roman de Thomas Harris de 1981 Dragon Rouge a également été inspiré par le tueur notoire.