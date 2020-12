Super Ligue indienne (ISL) tenue Bengaluru FC possède l’une des bases de fans les plus solides de toute l’Inde. Cette année en raison de Covid-19 restrictions comme toutes les autres équipes, les Bleus sont obligés de jouer dans une Bio-bulle à Goa et sans fans. Sinon, leurs fans bruyants les suivaient partout à travers le pays.

Pour maintenir leur lien fort avec les fans, les lauréats de l’ISL 2018-19 se sont inscrits sur la plateforme d’engagement des célébrités myFanPark, qui permet aux fans de se rapprocher de leurs stars préférées du Bengaluru Football Club, y compris le skipper légendaire. Sunil Chhetri, L’Espagnol Juanan Gonzalez et le gardien n ° 1 de l’Inde Gurpreet Singh Sandhu.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Les fans pourront vivre des expériences personnalisées, notamment des cris et des produits signés par les joueurs du Bengaluru FC du 22 au 28 décembre.

« Nous n’avons pas joué devant nos fans, mais cela veut seulement que nous fassions plus pour renforcer notre lien avec eux. Grâce à myFanPark, les fans ont l’opportunité unique de rester en contact d’une manière spéciale avec leurs stars du club. », a déclaré Mandar Tamhane, PDG de JSW Bengaluru FC

Alors que les fans ont raté toute l’action dans les stades, même les joueurs ont dit avoir manqué l’atmosphère que les fans créent. «Cela a été une année difficile pour nous tous – joueurs et fans. C’est agréable de voir tout le monde chercher à aller au-delà des attentes pour combler cet écart à travers différentes plates-formes, et c’est l’une d’entre elles », a déclaré Chhetri.

S’exprimant sur la présence du Bengaluru FC sur la plate-forme, Juanan – le défenseur espagnol du club – a déclaré: « Nous faisons toujours de notre mieux pour rester en contact avec les fans et ce que myFanPark offre est une nouvelle façon de le faire. Espérons que nous pourrons rendre décembre plus heureux. pour tout le monde via la plateforme. «

LIRE AUSSI | ISL 2020-21: Jamshedpur FC veut prolonger sa course invaincue contre le FC Goa

L’expérience est un effort pour rapprocher les fans du jeu et de leurs héros dans des moments très difficiles pour le sport. « Nous nous efforçons de rapprocher les fans de football de leurs icônes de plus d’une manière, donc ce mois de décembre sera spécial », a déclaré Shailendra Singh, l’entrepreneur en série qui a amené la start-up sud-africaine myFanPark en Inde.

Ce fut une saison d’arrêt pour l’équipe entraînée par Carles Cuadrat. Ils occupent actuellement la troisième position avec 12 points après sept matchs (trois victoires, une défaite et trois nuls). Ils a perdu son dernier match contre l’ATK Mohun Bagan par un but solitaire.

Le Bengaluru FC affrontera le Jamshedpur FC d’Owen Coyle le lundi 28 décembre dans le match numéro 41 de la saison 7 de la Super League indienne au Fatorda Stadium de Goa.