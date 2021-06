Le Bengaluru FC signe Rohit Kumar et Deepak Tangri rejoint l’ATK Mohun Bagan

L’équipe de la Super League indienne (ISL) du Bengaluru FC a signé mardi le milieu de terrain Rohit Kumar pour un contrat qui le gardera avec le club jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. D’un autre côté, Deepak Tangri est passé du Chennaiyin FC à l’ATK Mohun Bagan.

Rohit, 24 ans, qui a disputé 11 matchs pour le Kerala Blasters FC au cours de la saison 2020-21, est devenu la première recrue du club cet été et rejoindra l’équipe avant leur match des éliminatoires de la Coupe AFC contre l’Eagles FC des Maldives.

Né à Delhi, Rohit a rejoint l’académie DSK Shivajians en 2016 et a été promu dans la première équipe du club en 2016 pour la Coupe Durand. Après avoir fait ses débuts en I-League la même année, le milieu de terrain a rejoint l’ISL du FC Pune City à la fin de la saison.

« Je suis impatient de vivre toutes les bonnes choses que j’ai entendues sur BFC, et je suis impatient de jouer mon rôle dans la réussite de cette équipe et pour les fans », a déclaré Rohit après avoir terminé les formalités.

Après deux ans avec le FC Pune City et une saison avec le Hyderabad FC, disputant 30 matches de championnat au cours de la période, Rohit a rejoint le Kerala Blasters FC.

Milieu défensif, Rohit a représenté l’Inde U-19 au championnat SAFF U-19 2015 au Népal.

ATKMB SIGNE DEEPAK TANGRI

Les finalistes de l’ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan ont annoncé mardi la signature du prometteur milieu de terrain Deepak Tangri. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de deux ans avec les Mariners.

Tangri a commencé sa carrière chez les jeunes avec le système des jeunes de Mohun Bagan AC et a terminé deuxième avec leur équipe des moins de 19 ans dans l’IFA Shield. Il a signé pour Indian Arrows en 2017 et faisait partie intégrante de leur équipe en Hero I-League 2017-18. Tangri a rejoint le Chennaiyin FC avant la saison 2018-19, mais a été immédiatement renvoyé à Indian Arrows en prêt pour perfectionner ses compétences.

Après une saison impressionnante, il a été inclus dans l’équipe senior de l’ISL 2019-20 et a fait ses débuts avec le club. En tout, il a participé à cinq matchs pour les sudistes. Tangri, qui a également représenté l’Inde chez les moins de 20 ans, a joué 1007 minutes en 17 matchs pour les Marina Machans dans l’ISL 2020-21 et a impressionné tout le monde par sa passe et son contrôle.

Tangri est une autre grosse signature pour ATK Mohun Bagan ces derniers jours. La semaine dernière, le milieu de terrain central Joni Kauko a signé pour eux peu de temps après avoir terminé sa campagne avec la Finlande à l’Euro 2020.

(Avec entrées IANS)

