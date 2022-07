Le Bengaluru FC signe quatre jeunes et ajoute de la profondeur à son équipe

Le club indien de Super League, le Bengaluru FC, a annoncé samedi la signature de quatre jeunes, dans le but de renforcer le noyau de l’équipe avant la prochaine saison 2022-23.

Les garçons locaux Sudheer Kotikala et Ankith Padmanabhan, qui ont représenté le Karnataka lors de leur course aux demi-finales du trophée Santosh, ont signé respectivement des contrats de deux et trois ans. D’autre part, Clarence Fernandes et Felixson Conny Fernandes, qui ont été repérés de la JSW Youth Cup, ont signé des contrats de trois ans.

Né à Bengaluru, Ankith, qui a représenté le Young Challengers FC, l’Ozone FC Bengaluru et plus récemment le Kickstart FC dans la BDFA Super Division League, a déjà fait partie du programme de développement des Blues pour les jeunes.

Attaquant, les six buts d’Ankith en huit matchs dans la BDFA Super Division League ont été un facteur décisif dans l’acquisition de ses services par les Blues.

Pendant ce temps, Kotikala est originaire de Hubli et a marqué neuf buts pour le Kickstart FC dans la BDFA Super Division League 2020-21, et huit autres dans le trophée Santosh, un de moins que l’éventuel meilleur buteur Jesin TK.

Grâce à leur Coupe de la jeunesse récemment conclue, qui s’est déroulée dans trois groupes d’âge différents à Bellary, les Bleus ont repéré deux autres jeunes chez les défenseurs Clarence Fernandes et Felixson Fernandes.

Alors que Clarence a joué pour les U18 du Dempo SC, Felixson, 19 ans, était en action pour RF Young Champs et a également joué dans la RF Development League, aidant son équipe à terminer cinquième. Il a précédemment représenté les équipes de jeunes de Churchill Brothers et du FC Goa.

Alors que les Blue Colts se rendent en Angleterre pour participer à la Premier League Next Gen Cup en remportant la RF Development League plus tôt cette année, la première équipe du Bengaluru FC devrait se regrouper pour la pré-saison plus tard ce mois-ci, avant le 131e édition de la Coupe Durand.

