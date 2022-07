Le Bengaluru FC signe le défenseur australien Aleksandar Jovanovic

Le Bengaluru FC a annoncé vendredi la signature du défenseur central australien Aleksandar Jovanovic pour un contrat d’un an, avant la saison 2022-23. Le joueur de 32 ans, qui a représenté des clubs dans six pays différents, devient la septième signature des Bleus sous Simon Grayson et remplit les critères de l’AFC en tant qu’étranger asiatique du club dans l’équipe.

Né à Sydney, Jovanovic a commencé sa carrière de jeune avec APIA Leichhardt et a signé son premier contrat professionnel avec les Parramatta Eagles en 2006. En 2008, il a déménagé pour la première fois à l’étranger, signant pour le club serbe de SuperLiga Vojvodina. Entre 2008 et 2011, Jovanovic a eu trois périodes de prêt dans les divisions serbes, tournant pour le FK Palic, le FK Veternik et le RFK Novi Sad au cours de cette période.

“Je suis ravi de représenter le Bengaluru FC et j’ai vraiment hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters. J’ai été approché avec l’idée de déménager en Inde et de rejoindre BFC et cela a immédiatement attiré mon attention. J’ai beaucoup entendu parler du club car j’ai des amis qui ont joué ici, et ils n’avaient que des choses positives à dire sur le club et la Ligue. J’ai hâte de commencer », a déclaré Jovanovic, après avoir terminé les formalités de son contrat.

Il mesure six pieds cinq et est arrivé ! 🇦🇺 Les Blues ont renforcé leur défense avec la signature du défenseur australien Aleksandar Jovanovic. 💥#WeAreBFC #BienvenueAleksandar pic.twitter.com/xkwd3WG4Ld – Bengaluru FC (@bengalurufc) 22 juillet 2022

Après un bref passage chez Hajduk Kola en 2011, Jovanovic a de nouveau traversé les frontières pour rejoindre le BEC Tero Sasana (aujourd’hui Police Tero FC) en Thaïlande. Entre 2013 et 2015, Jovanovic a joué pour les équipes sud-coréennes Suwon FC et Jeju United, avant de déménager en Chine avec Tianjin TEDA en 2016. Un deuxième passage à Jeju United serait suivi d’un autre déménagement à l’étranger, cette fois du côté de la Premier League bosniaque. Zeljeznicar Sarajevo.

“Nous sommes vraiment heureux d’avoir Aleksandar à bord et nous pensons qu’il apportera beaucoup à notre défense. Après avoir signé Roy (Krishna), il était important que nous amenions quelqu’un pour solidifier notre défense et nous pensons avoir trouvé notre joueur en Alex. Il est très présent sur et en dehors du terrain, et je suis certain qu’il guidera bien nos jeunes », a déclaré le PDG du club, Mandar Tamhane.

Jovanovic, qui mesure 196 cm, fait partie des exportations australiennes les plus réussies vers la K-League, ayant enregistré plus d’un siècle d’apparitions sur deux séjours distincts avec Jeju United. Il a récemment joué pour les nouveaux venus de la A-League Macarthur FC, terminant à la sixième place lors de leur première campagne dans la Ligue.

“Alex a joué dans la A-League et dans le monde entier pendant plusieurs années, il apporte donc cette expérience avec lui. C’est un défenseur central agressif et je suis heureux de pouvoir l’ajouter à notre équipe. J’ai parlé à quelques joueurs qui ont joué à ses côtés, et ils ont tous fait l’éloge de ses capacités. C’est un bon professionnel, sur et en dehors du terrain, avec de bonnes qualités de leadership et la positivité qu’il a montrée pour faire partie de ce que nous essayons de construire dans ce club est très encourageante », a déclaré l’entraîneur-chef des Blues, Simon Grayson.

Jovanovic devrait rejoindre les autres nouvelles recrues Javi Hernandez, Roy Krishna, Faisal Ali, Amrit Gope, Hira Mondal et Prabir Das alors que les Blues se regroupent pour les préparatifs de pré-saison plus tard ce mois-ci.

