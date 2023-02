Le Bengaluru FC signe l’attaquant Ashish Jha pour deux ans et demi

Le club de la Super League indienne (ISL) Bengaluru FC a annoncé mercredi la signature de l’attaquant Ashish Jha, qui a rejoint le club dans le cadre d’un accord qui se poursuivra jusqu’à la fin de la campagne 2024-25.

Le joueur de 23 ans, qui s’est récemment rendu au Sporting Club Bengaluru, prêté par Sreenidi Deccan, a rejoint les Bleus pour un contrat de deux ans et demi.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre le Bengaluru FC et je pense que c’est une étape importante dans ma carrière. Tout le monde connaît l’histoire et le succès que ce club a eu au fil des ans et mon objectif sera de travailler dur et de contribuer aux succès futurs de l’équipe”, a déclaré Jha, après avoir terminé les formalités de son contrat.

L’attaquant, qui a inscrit 15 buts en 80 matchs au cours de sa carrière professionnelle, ajoutera aux options offensives de Simon Grayson.

Dans la course pour une place dans les séries éliminatoires de la Super League indienne, les Blues affronteront ensuite le Mumbai City FC au stade Kanteerava, mercredi.

