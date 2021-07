Le Bengaluru FC recrute le défenseur Sarthak Golui

L’équipe de la Super League indienne (ISL) du Bengaluru FC a engagé le jeune défenseur indien Sarthak Golui pour un contrat de deux ans, a annoncé l’équipe. Le joueur de 23 ans devient la quatrième recrue du club de l’été, après Yrondu Musavu-King, Alan Costa et Rohit Kumar, et rejoindra l’équipe avant le prochain match des éliminatoires de la Coupe AFC contre les Maldives, le Club Eagles.

Né à Kolkata, Golui a gravi les échelons avec l’AIFF Elite Academy et a représenté des clubs de la I-League et de la Super League indienne. Après des passages au FC Pune City, au Mumbai City FC et au SC East Bengal, Golui a amassé 49 sélections dans l’ISL avant son déménagement à Bengaluru.

« Je suis très heureux de rejoindre le Bengaluru FC. Faire partie d’un club qui a connu un tel succès implique une énorme responsabilité, et j’espère pouvoir répondre à toutes les attentes que le club et ses fans ont de moi », a déclaré Sarthak après la signature de son contrat.

« Le déménagement est un grand défi pour moi et je vais tout donner chaque jour. La direction et l’entraîneur ont fait preuve de confiance en m’amenant dans ce club et je veux le remercier. Ce déménagement me donnera également la chance d’apprendre de joueurs expérimentés comme Sunil (Chhetri) bhai et Gurpreet (Sandhu) bhai, et j’ai hâte de rencontrer tous mes coéquipiers bientôt. »

S’exprimant sur la dernière acquisition du club, l’entraîneur-chef Marco Pezzaiuoli a déclaré : « C’est un joueur polyvalent qui peut remplacer à la fois l’arrière droit et le défenseur central. Surtout, sa vision correspond à la nôtre au club, ce qui en fait un début positif. Il a joué dans de nombreux clubs au cours des cinq dernières saisons et ne gagnera de l’expérience qu’à Bengaluru. »

Golui, qui a représenté l’Inde aux niveaux U-16 et U-19, a fait ses débuts en équipe nationale senior contre le Sri Lanka lors du championnat SAFF 2018 au Bangladesh. Avec son rythme et sa capacité à porter le ballon vers l’avant en attaque, Pezzaiuoli a déclaré que Golui serait un ajout précieux à son équipe.

