Le Bengaluru FC présente des «  excuses inconditionnelles  » pour la violation des protocoles Covid-19 aux Maldives

Bengaluru FC a publié une déclaration s’excusant pour la violation des protocoles de coronavirus aux Maldives par deux de ses joueurs et un membre du personnel, à la suite de laquelle tous les matchs du groupe D de 2021 Coupe AFC ont été reportés indéfiniment. Le Bengaluru FC devait affronter le Club Eagles le 11 mai, mais plus tôt dans la journée, le ministre des Sports du pays, Ahmed Mahloof, s’est rendu sur Twitter pour montrer son mécontentement face au comportement du Bengaluru FC et a demandé que des dispositions soient prises pour que le club quitte le pays «immédiatement». .

Plus tard, la Confédération asiatique de football (AFC) a annoncé qu’aucun match du groupe D n’aurait lieu. Le Bengaluru FC devait affronter l’Eagles FC, après quoi les matchs du groupe D devaient débuter le 14 mai avec son compatriote ATK Mohun Bagan, de la Super League indienne, face aux vainqueurs des éliminatoires.

Voici la déclaration du Bengaluru FC:

«Le match des éliminatoires de la Coupe AFC 2021 du Bengaluru FC contre l’Eagles FC a été reporté sous (sic) nouvel ordre, comme l’a confirmé dimanche la Confédération asiatique de football. Le club prend des dispositions pour ramener tous ses joueurs et son personnel à la maison au plus tôt.«Le Bengaluru FC souhaite également présenter des excuses inconditionnelles pour une atteinte à la santé et à la sécurité impliquant un membre du personnel et deux joueurs, aux Maldives, dimanche.«Le club a maintenu le plus haut niveau de sécurité et de précaution tout au long de la pandémie, et cette erreur de jugement n’aligne ni n’indique en aucun cas des mesures strictes que le club a maintenues au cours de la saison.« Le club traitera cette question en interne et aucune autre déclaration ne sera faite. »

Maldives’ Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Autonomisation Communautaire, Ahmed Mahloof a condamné le comportement du Bengaluru FC mais n’a pas décrit la nature de la violation du protocole.

Il a écrit, « Comportement inacceptable de @bengalurufc enfreindre les directives strictes de HPA et @theafcdotcom.. Le club devrait partir (Maldives) immédiatement car nous ne pouvons pas recevoir cet acte. Nous avons honoré l’engagement que nous avons pris il y a quelques mois, même avec l’augmentation des cas et la pression du public. «

Les récentes directives établies par le ministère du Tourisme des Maldives pour les touristes en provenance de l’Inde indiquent que les touristes ne peuvent rester que dans un seul endroit (où ils réservent leur complexe) pendant tout leur voyage et aucune excursion d’île en île n’est autorisée.

L’AFC, dans sa déclaration d’ajournement, a également déclaré: «Les clubs participants qui se sont rendus aux Maldives devront organiser leur retour chez eux tout en adhérant aux protocoles de santé et de voyage COVID-19 mis en place par le pays. Dans le même temps, l’AFC est en contact avec tous les autres clubs et officiels participants qui ne sont pas entrés aux Maldives pour annuler leurs arrangements de voyage. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici