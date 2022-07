Le Bengaluru FC nous a rendu la vie difficile, déclare l’entraîneur de Leicester City, Leon McSweeney

L’équipe de l’académie des anciens champions de Premier League Leicester City FC avait presque le cœur dans la bouche lorsque l’équipe réserve du Bengaluru FC, anciens champions de la Super League indienne eux-mêmes, a inscrit trois buts en sept minutes lors de leur match de la Next Generation Cup, 2022 à Leicester, aux États-Unis. Royaume mercredi.

Leicester City, qui avait déjà pris une avance de six buts, a remporté le match nul 6-3, mais non sans que le Bengaluru FC ne reçoive les éloges des adversaires et des délégués de la Premier League qui assistaient à l’action depuis les tribunes.

Leon McSweeney, l’entraîneur de l’académie du Leicester City FC, a reconnu que les jeunes Foxes avaient subi une immense pression de la part de l’équipe indienne. « Bengaluru nous a rendu la vie très difficile avec son énergie et son intensité. Cela a causé beaucoup de problèmes, notamment en deuxième mi-temps. Je pense qu’ils peuvent être très fiers de ce qu’ils ont montré. Et certainement, si nous n’avions pas eu le coussin, nous aurions été beaucoup plus nerveux à la fin », a déclaré McSweeney.

Naushad Moosa du Bengaluru FC a identifié le plus grand point positif du match : une expérience inestimable. “Après le match, j’ai entendu les garçons dire que nous aurions pu gagner le match. C’est donc ce qu’ils doivent comprendre », a-t-il déclaré.

Moosa a expliqué comment les joueurs émergents de Bengaluru ont surmonté leurs appréhensions d’affronter une équipe de Premier League progressivement dans le match, transformant les 90 minutes sur le terrain en un “grand moment d’apprentissage”.

“J’ai senti qu’ils avaient cette peur de jouer contre Leicester. Donc vous pouviez voir, tout le monde était à terre. Quand ils allaient au tacle, ils ne donnaient pas leur cent pour cent. En deuxième mi-temps, l’équipe était totalement différente dans la façon dont on s’y prenait. Donc, c’est ce qu’ils devront apprendre et c’est un très bon moment d’apprentissage », a déclaré Moosa.

McSweeney, un ancien joueur de Leicester City lui-même, a reconnu que le partenariat de la Premier League avec Football Sports Development Limited (FSDL) aide les joueurs à se connecter via le football et à découvrir les différentes cultures, à la fois sur et en dehors du terrain.

“Je pense juste à l’expérience dans différentes cultures en termes de football, de physique, de vitesse de jeu, d’intensité et de pressing dans les différentes facettes du jeu. Et surtout pour tous, c’est tant mieux que ça marche dans les deux sens. Nos gars font l’expérience d’un style de football culturel différent contre une opposition différente et doivent faire face à cela et comment ils peuvent faire face parce qu’ils n’obtiendraient normalement pas ce type de test s’ils restaient dans ce pays. Avoir ce croisement culturel est important », a déclaré l’Irlandais.

Le Bengaluru FC affrontera l’équipe de l’académie du Nottingham Forest FC samedi lors d’un match pour la 3e/4e place du groupe A Next Gen Midlands.

