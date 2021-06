Le Bengaluru FC nomme Naushad Moosa assistant de l’entraîneur-chef Marco Pezzaiuoli

Le Bengaluru FC a signé un nouveau contrat de trois ans, jusqu’à la saison 2023-24, avec Naushad Moosa, qui était en charge du programme de développement des jeunes du club mais qui assistera désormais exclusivement l’entraîneur en chef Marco Pezzaiuoli.

Moosa, un entraîneur agréé par l’AFC qui a rejoint le Bengaluru FC en 2017, a déclaré après avoir signé le contrat samedi : « Je suis heureux d’engager mon avenir au Bengaluru FC pour trois ans de plus. Pendant le temps que j’ai passé ici, nous avons vu beaucoup de jeunes joueurs gravir les échelons, et l’année dernière surtout, beaucoup d’entre eux ont frappé aux portes de l’équipe senior. J’ai hâte de les voir maintenant consolider leur place et, espérons-le, représenter également l’équipe nationale ».

« La saison dernière, j’ai eu l’occasion de diriger l’équipe senior en tant qu’entraîneur-chef par intérim et je ne pense pas avoir appris autant en cinq ans qu’en cinq mois. J’ai également passé les derniers mois à travailler en étroite collaboration avec Marco (Pezzaiuoli) et c’est une éducation que je cherche à développer davantage avec ce rôle », a-t-il ajouté.

Ancien footballeur lui-même, Moosa a joué pour Air India, Churchill Brothers, East Bengal FC, Mahindra United et Mohammed Sporting au cours d’une carrière de 12 ans. En tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de réserve du Bengaluru FC, il a guidé les « Blue Colts » vers des victoires consécutives en championnat de Super Division BDFA en 2019 et 2020.

Moosa, qui a pris en charge par intérim le Bengaluru FC lors de la campagne 2020-21 de la Super League indienne (ISL), a travaillé aux côtés de Pezzaiuoli lors de la dernière campagne de qualification du club pour la Coupe AFC.

