Le Bengaluru FC nomme Albert Roca au poste de consultant technique ; Darren Caldeira sera directeur du football

Le Bengaluru FC a nommé l’ancien entraîneur-chef Albert Roca au poste de consultant technique et l’ancien joueur Darren Caldeira, qui a travaillé comme expert pour la Super League indienne (ISL), au poste de directeur du football, a annoncé le club lundi.

Roca, qui a guidé le Bengaluru FC vers la finale lors de sa toute première saison ISL en 2017-18, reviendra au club dans son nouveau rôle. C’est aussi un retour aux sources pour Caldeira qui a joué pour les Bleus de 2013 à 2015 et encore une fois lors de la campagne 2016-17.

“Les Blues ont nommé Albert Roca au poste de consultant technique et Darren Caldeira au poste de directeur du football. Bienvenue, messieurs !”, a annoncé le Bengaluru FC dans un tweet lundi.

Roca a également guidé le Bengaluru FC jusqu’à la finale de la Coupe AFC en 2016 et a ensuite été nommé entraîneur-chef du Hyderabad FC. Cependant, il a rejoint le FC Barcelone avant même de prendre la tête de l’équipe et va désormais travailler à nouveau dans le football indien.

Le propriétaire et directeur du club, Parth Jindal, a déclaré : « Nous sommes ravis de ramener deux anciens du Bengaluru FC dans le giron, alors que nous cherchons à restructurer et à faire avancer ce club. Le travail d’Albert avec Bengaluru au cours de ses deux saisons à la tête a été exceptionnel. Sous ses ordres, nous avions l’une des équipes les plus fortes et jouions sans doute le football le plus attractif de l’histoire du club. Sa vision, son réseau, son expérience et le fait qu’il connaisse ce club seront des aspects qui nous aideront énormément.”

“A Darren, nous avons quelqu’un qui est techniquement solide et qui est resté en contact très étroit avec la Ligue dans son rôle précédent dans la diffusion. Surtout, après avoir joué et remporté des trophées avec nous, il est bien conscient de la mentalité sur laquelle ce club a été construit. Je suis convaincu qu’ensemble, Albert et Darren – ainsi que le reste de l’équipe – nous mettront sur la bonne voie pour devenir le club de football que nous sommes capables d’être, et au-delà.”

L’Espagnol Roca, qui a passé deux saisons en tant qu’entraîneur du Bengaluru FC où il a mené l’équipe à une finale historique de la Coupe de l’AFC et à un titre de la Coupe de la Fédération, prendra les rênes de tout ce qui concerne la philosophie du club et la haute performance.

“Je suis ravi de retourner au Bengaluru FC, qui a été ma première maison et ma première famille en Inde. Nous avons réalisé de grandes choses ensemble pendant mon séjour au club, et j’étais triste lorsque les circonstances m’ont forcé à retourner en Espagne. Mais le football nous a donné une autre chance, une chance qui me passionne et que j’attends avec impatience. Le club et ses fans ont connu des saisons difficiles ces dernières années, et la propriété et la direction sont déterminées à y remédier. Et je ferai de mon mieux pour que cela se produise”, a déclaré Roca dans un communiqué lundi.

S’exprimant sur sa nomination, Caldeira, qui détient également une licence AFC B, a déclaré : “C’est à la fois – un honneur et un défi – de retourner au Bengaluru FC où j’ai eu certains de mes plus beaux souvenirs en tant que joueur. J’ai cette chance de redonner au club dans un rôle différent et c’est celui qui me passionne le plus. Il y a aussi l’avantage supplémentaire de travailler avec quelqu’un d’aussi expérimenté qu’Albert et ensemble, nous sommes impatients d’amener notre club de football vers de nouveaux sommets.”

