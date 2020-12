Anciens champions Bengaluru FC chercheraient à rebondir après leur première défaite de la saison quand ils affrontent une difficulté Jamshedpur FC dans un Super Ligue indienne match au stade Fatorda.

Bengaluru, qui a perdu 0-1 contre ATK Mohun Bagan le 21 décembre, sont actuellement classés troisième avec 12 points en 7 matchs. Les hommes de Carles Cuadrat chercheraient à rebondir et à combler l’écart avec le Mumbai City FC et l’ATK Mohun Bagan, tous deux avec 16 points après 7 matchs.

Les Bleus ont été incohérents cette saison, ils ont remporté trois matchs, fait match nul trois et en ont perdu un jusqu’à présent. Ils ont eu du mal à créer une dynamique gagnante.

Sixième du classement, Jamshedpur arrive également dans ce match après une défaite 1-2 aux mains du FC Goa et ils chercheraient leur troisième victoire de la saison. Tout en reconnaissant que Jamshedpur méritait plus de points, l’entraîneur du BFC Carles Cuadrat a déclaré qu’il s’attendait à un match difficile lundi.

« Jamshedpur fait du très bon travail et ils méritent d’avoir plus de points sur la table », a déclaré Cuadrat. « Nous devons contrôler Jamshedpur. Leurs étrangers s’améliorent chaque semaine, et leurs jeunes joueurs indiens se débrouillent également bien. Jamshedpur sera un adversaire difficile à affronter, mais nous avons un plan, et nous essaierons d’obtenir les trois. points. »

Bien que marquer des buts n’ait jamais été un problème pour BFC, leur défense n’a pas semblé bonne. Ils ont concédé huit buts lors de leurs sept premiers matches de la saison, alors qu’ils n’en ont expédié que neuf au cours de la saison 2019-20.

Jamshedpur misera sur Nerijus Valskis de causer des problèmes à la défense adverse, après avoir marqué six buts. Le Lituanien n’a cependant pas encore marqué contre BFC. « Nous avons un plan, une bonne structure et nous avons concédé le moins de buts la saison précédente. Nous maintenons une ligne haute et cela fait partie du plan. Valskis n’a pas pu marquer contre nous la saison dernière et nous essaierons de faire le bien. des choses dans le prochain match aussi », a déclaré Cuadrat.

L’entraîneur-chef de Jamshedpur, Owen Coyle, est optimiste quant au match de lundi. Aitor Monroy, le principal créateur de chance pour Jamshedpur, détiendra également la clé aux côtés de Valskis en attaque. « C’est un match difficile pour les deux équipes. Les BFC sont très respectés. Ils ont un entraîneur formidable et de très bons joueurs. Une équipe très travaillante et organisée », a-t-il déclaré. « Nous sommes impatients de jouer contre les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Nous sommes capables de gagner contre les meilleurs. Mais nous devons être à notre meilleur contre une très bonne équipe BFC. »

