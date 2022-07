Le Bengaluru FC et les Kerala Blasters terminent quatrièmes après des performances Gutsy

Le défi Next Generation Cup 2022 pour le Bengaluru FC et les Kerala Blasters s’est terminé avec beaucoup à apprendre pour les deux clubs indiens. Les deux ont réussi à terminer quatrième de leurs groupes respectifs après quelques rencontres enrichissantes avec les équipes de l’académie de Premier League. Alors que le Bengaluru FC s’est incliné face à Nottingham Forest, Crystal Palace a pris le dessus sur les Kerala Blasters lors de leurs éliminatoires respectives pour la 3e/4e place au Royaume-Uni, samedi.

Le Bengaluru FC s’est incliné 1-6 contre Nottingham Forest sur le terrain de la Leicester City Academy tandis que les Kerala Blasters ont perdu 1-4 au Hotspur Way Training Ground contre les Londoniens pour terminer une semaine passionnante pour la réserve des clubs Hero Indian Super League (ISL). côtés au Royaume-Uni.

La Next Generation Cup a réuni cinq équipes de l’académie de Premier League et une d’Afrique du Sud en plus des deux clubs indiens. La compétition internationale fait partie du partenariat à long terme de la Premier League avec Football Sports Development Limited (FSDL) visant à développer de manière holistique le football en Inde.

Les Blues ont été battus 3-6 par Leicester City en demi-finale du match des Midlands mercredi tandis que les Blasters ont subi un revers 0-7 contre Tottenham Hotspur lors du dernier match de la poule de Londres.

Avec une chance de décrocher la troisième place dans leurs groupes respectifs, le Bengaluru FC et les Kerala Blasters se sont battus vaillamment mais ont finalement décollé.

Beaucoup à apprendre pour les Bleus face à Forest

Le Bengaluru FC n’a pas tiré le meilleur parti de son match éliminatoire pour la 3e place contre Nottingham Forest, car l’équipe anglaise a marqué deux fois dans les quinze premières minutes.

Dale Taylor a ouvert le score pour Forest à la 8e minute avant que Josh Powell ne double l’avantage trois minutes plus tard pour placer son équipe dans une position dominante.

Le Bengaluru FC a bien réagi aux premiers revers en posant des questions à la ligne de fond de Forest. Shighil NS a vu sa tentative stoppée par le gardien de Forest à la 37e minute alors que les Blues menaçaient de réduire de moitié le déficit.

Mais à quatre minutes de la pause, Taylor a ajouté un troisième pour Nottingham Forest alors qu’ils prenaient le contrôle total du match.

Mais l’équipe de Naushad Moosa est sortie positive pour la seconde mi-temps, tout comme elle l’avait fait contre Leicester City lors du dernier match et a retiré un but à la 51e minute alors que Kamalesh P a terminé un beau mouvement des Blues après avoir été nourri par Bekey Oram à l’intérieur du boîte.

Le but a donné à l’équipe indienne l’impulsion nécessaire pour faire son retour alors qu’elle mettait Forest sous pression à certaines occasions, mais l’équipe anglaise a finalement tué le match en tant que concours lorsque Esapa Osong a porté le score à 4-1 à la 69e minute.

L’équipe de Moosa a cependant continué à bien rivaliser et a évité d’autres dégâts jusqu’aux dernières minutes du match. Osong a marqué son deuxième but du match pour porter le score à 5-1 à la 88e minute avant de compléter son tour du chapeau dans les arrêts de jeu pour porter le score à 6-1 en faveur de Forest.

Ce fut une dure leçon pour le Bengaluru FC dans la Next Gen Cup, mais dont ils apprendront beaucoup. Les hommes de Moosa en ont fait assez lors de leurs deux matches au Royaume-Uni pour être fiers de leurs performances.

Les blasters résilients gagnent le respect de Crystal Palace

Les Kerala Blasters ont fait preuve de beaucoup de combativité et d’esprit lors de leur match éliminatoire pour la 3e place contre Crystal Palace, mais ont finalement été battus 4-1.

Le gardien de but Sachin Suresh a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe indienne dans les buts, car il a réalisé une série de meilleurs arrêts.

Il a été appelé à l’action dès la 11e minute lorsqu’il a refusé à Palace le premier but après que les Londoniens aient réussi à débloquer la défense des Blasters.

Sachin a ensuite réalisé un autre arrêt brillant à la 29e minute lorsqu’il a sauvé une tête à bout portant d’Ola-Abedomi de Palace. Cependant, l’attaquant de Palace ne pouvait pas être refusé une minute plus tard alors qu’il faisait la percée pour son équipe.

Palace a de nouveau menacé huit minutes plus tard mais Bijoy a bloqué solidement Mooney.

Les Blasters ont réussi à être à seulement un but de leurs adversaires à l’intervalle alors qu’ils entamaient la seconde période avec leurs espoirs très intacts.

Cependant, à peine cinq minutes après le redémarrage, Mooney a doublé l’avance de Palace avec un but bien encaissé pour donner aux Londoniens un peu de répit.

Mais les Blasters ont produit la réponse parfaite au revers en remportant un penalty à l’autre bout qui a été converti par le capitaine Ayush Adhikari à la 52e minute pour remettre les Kerala Blasters dans le coup.

L’équipe de Tomas Tchorz a continué à rester sur le pied avant dans le but de rétablir la parité dans le match, mais cela a laissé des lacunes à exploiter pour Palace. À la 66e minute, Williams a marqué un troisième but pour l’équipe londonienne pour ravir le match aux Blasters. Konda a ensuite mis le résultat hors de tout doute, marquant le quatrième but de Palace à huit minutes de la fin.

Les Blasters ont continué à jouer sur le pied avant alors que le match touchait à sa fin, mais ils n’ont pas pu trouver un autre but.

Palace a remporté la troisième place de l’étape londonienne alors que les Kerala Blasters ont terminé leur campagne Next Gen Cup avec de nombreuses expériences merveilleuses à rapporter de leur tournée au Royaume-Uni.

