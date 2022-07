Le Bengaluru FC et les Kerala Blasters s’affronteront contre des équipes de Premier League au Royaume-Uni

Les équipes de réserve du Bengaluru FC et du Kerala Blasters FC sont arrivées au Royaume-Uni pour participer à la Next Generation Cup, 2022 organisée par la Premier League.

Le tournoi fait partie du partenariat de longue date entre la Premier League et Football Sports Development Limited (FSDL) pour soutenir le développement du football en Inde. Les équipes de jeunes des deux clubs Hero Indian Super League s’étaient qualifiées pour participer au tournoi international en terminant dans les deux premiers de la première édition de la Reliance Foundation Development League (RFDL) qui s’est tenue plus tôt cette année.

La Coupe Next Generation à huit équipes comprend cinq équipes de jeunes de clubs de Premier League et une équipe académique d’Afrique du Sud aux côtés du Bengaluru FC et du Kerala Blasters FC. Les équipes seront divisées en deux groupes et joueront leur premier match le 27 juillet à Londres et dans les Midlands.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré : « La Premier League et nos clubs se réjouissent d’accueillir les joueurs du Bengaluru FC et du Kerala Blasters FC pour la Next Generation Cup, la première fois que le tournoi de développement des jeunes a lieu au Royaume-Uni.

“Cet événement s’appuie sur notre travail continu avec la Hero Indian Super League, pour soutenir le développement et la croissance du football en Inde.

“Cela offre également une excellente opportunité aux jeunes joueurs des ligues de se rencontrer et de s’affronter, de découvrir les cultures de chacun et de se développer sur et en dehors du terrain.

“J’espère que tous ceux qui participeront à la Coupe à Leicester City et aux installations d’entraînement de l’équipe première de Tottenham Hotspur apprécieront leur expérience et bénéficieront de leur implication.”

A LIRE AUSSI | Le Bayern Munich conclut un accord pour l’adolescent rennais Mathys Tel

Le porte-parole de Football Sports Development Limited (FSDL) a déclaré: «Cela nous fait un immense plaisir de voir de jeunes footballeurs indiens se faire connaître à l’échelle internationale et faire passer leur jeu au niveau supérieur. Cela permettra sûrement aux joueurs émergents d’évoluer en tant que meilleurs footballeurs et de diriger la croissance du football dans le pays.

“Le partenariat FSDL-Premier League a été une étape cruciale vers notre engagement à mondialiser le football indien et nous sommes reconnaissants à la Premier League d’être partenaires et de faire résonner notre vision du développement et de la croissance de l’écosystème du football indien.”

“L’Inde a un immense potentiel pour le football et nous, à la FSDL, nous efforçons de renforcer constamment le sport pour faire du pays une puissance mondiale du football. Nous souhaitons à nos joueurs tout le meilleur pour le tournoi et espérons que ce sera une excellente expérience d’apprentissage pour eux.

Pendant le tournoi, la Premier League et ses clubs organiseront également des ateliers de partage des connaissances afin de soutenir au mieux les clubs ISL impliqués. En outre, cela offrira aux jeunes footballeurs indiens l’occasion de jouer au Royaume-Uni et d’affronter des équipes académiques de la ligue de football la plus suivie au monde.

Quatre officiels indiens sont également présents en Angleterre, signalant la dernière étape positive dans la relation entre la Premier League et Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) avec la Super League indienne (ISL) et la Fédération indienne de football (AIFF). Cela est le résultat d’une longue période de collaboration qui a également vu PGMOL dispenser un certain nombre de cours de développement des arbitres en Inde dans le cadre du programme Premier Skills de la Premier League et un soutien étendu aux officiels de match, à leurs entraîneurs et observateurs.

Le directeur général de PGMOL, Mike Riley, a déclaré: «Nous bénéficions d’un partenariat bénéfique et productif avec la Hero Indian Super League et l’AIFF depuis plusieurs années maintenant, avec un fort accent sur l’entraînement et la formation de leurs officiels de match sur et hors du terrain. .

«Des progrès fantastiques ont été réalisés pendant cette période et c’est un plaisir de voir que cela continue alors que nous accueillons quatre arbitres talentueux à la Next Generation Cup. J’espère qu’ils apprécieront l’expérience et profiteront de ce qui promet d’être un grand tournoi.

Grâce à ce partenariat, qui a débuté il y a huit ans, la Premier League et FSDL ont continué à travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leur expertise dans tous les domaines du jeu, y compris la gouvernance, le développement des talents, la croissance commerciale, l’administration et le développement de la communauté au sens large. Plus récemment, les deux ligues ont collaboré au développement holistique du sport en Inde, axé sur l’amélioration des normes d’entraînement et d’arbitrage dans le pays.

A LIRE AUSSI | Ricky Lallawmawma signe une prolongation de contrat avec le Jamshedpur FC

CALENDRIER DES MATCHS

mercredi 27 juillet 2022

Next Gen London (Groupe B) : Tottenham Hotspur vs Kerala Blasters FC – 15h30 IST

Next Gen Midlands (Groupe A) : Leicester City FC contre Bengaluru FC – 21h30 IST

samedi 30 juillet 2022

Next Gen London (Groupe B) : 3e/4e place et finale – 15 h IST et 18 h IST

Next Gen Midlands (Groupe A) : 3e/4e place et finale – 14 h 30 IST et 17 h 30 IST

INFORMATIONS SUR LA DIFFUSION EN DIRECT

Youtube

Super Ligue indienne

Kerala Blasters FC

Bangalore FC

Facebook

Super Ligue indienne

Bangalore FC

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici