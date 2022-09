Les champions en titre de la Super League indienne (ISL) Hyderabad FC affronteront les anciens champions du Bengaluru FC lors de la deuxième demi-finale de la 131e IndianOil Durand Cup, au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Kolkata le jeudi 15 septembre à 18h00.

Il y a peu de choix entre les deux équipes sur les preuves disponibles dans cette édition IndianOil Durand Cup et c’est ce qui rend la sélection d’un gagnant une proposition délicate.

Les champions de l’ISL avaient l’air impeccables jusqu’à ce que Army Red les batte dans un match de championnat de groupe final sans conséquence, puis le Rajasthan United FC leur a également lancé un défi de taille en quarts de finale, avant de succomber à leur qualité générale. Le Bengaluru FC a également eu des arrêts et des départs dans sa campagne et a gratté un Odisha FC à 10 joueurs en quart de finale, avec un dernier coup gagnant de Roy Krishna à la suite d’une bévue monumentale du gardien des Juggernauts dans les dernières secondes.

Les deux équipes ont également marqué 11 buts identiques en cinq matchs jusqu’à présent, le Hyderabad FC en concédant trois, tandis que le Bengaluru FC en a laissé cinq. Ce qui donne également un léger avantage au Hyderabad FC, c’est qu’il a eu sept buteurs jusqu’à présent avec Bart Ogbeche en tête avec cinq réalisations. Les Blues, quant à eux, se sont principalement appuyés sur leur trio de frappeurs composé du talisman Sunil Chhetri (3), Roy Krishna (3) et de la doublure du duo Siva Sakthi (4) pour leurs buts. Faisal est le seul autre joueur du Bengaluru FC à avoir marqué dans le tournoi et Siva et Faisal ont été jusqu’à présent préférés comme remplaçants par l’entraîneur Simon Grayson.

Manolo Marquez, l’entraîneur du Hyderabad FC, a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match : « Je pense que si nous devons dire quelque chose à leur sujet, c’est qu’ils ont recruté de meilleurs joueurs en attaque cette année. Ils ont aussi de très bons joueurs de leur académie. Je pense que c’est une équipe très forte physiquement. Si vous vous souvenez des deux matchs de la saison dernière, nous étions très similaires. Nous avons mieux joué qu’eux en première mi-temps avec notre style et ils ont mieux joué que nous en deuxième mi-temps avec leur style. Il faut essayer de jouer avec notre style. Par exemple, l’autre jour, c’était très égal entre Odisha et Bengaluru mais ces dangereux joueurs offensifs ont finalement décidé du score.

L’entraîneur de Bengaluru, Simon Grayson, a également parlé de la familiarité entre les deux équipes en disant : « Ça va être un match difficile. Nous devons bien défendre et nous devons marquer. Hyderabad FC est une bonne équipe. Mais nous sommes prêts. Je pense que la plupart de nos joueurs connaissent les faiblesses et les points forts du Hyderabad FC. Nous savons donc ce que nous devons faire et nous respectons l’opposition. Demain, nous voulons marquer plus de buts que le Hyderabad FC. Jouez au football équilibré et essayez de gagner le match.

Beaucoup considèrent le match comme une fusillade entre le trio de grève du Bengaluru FC et Bart Ogbeche du Hyderabad FC, mais c’est vraiment un affrontement de deux unités de combat et de qualité avec des joueurs comme Akash Mishra et Suresh Wangjam et d’autres des deux côtés capables de transformer un gros match. Cela promet d’être un match de football passionnant avec le gros prix final Durand à gagner.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici