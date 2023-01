Le Bengaluru FC entre dans le top six avec une victoire convaincante sur le Chennaiyin FC

Le Bengaluru FC a porté un coup dur à ses coéquipiers du Chennaiyin FC, scellant trois points grâce à une victoire 3-1 au stade Sree Kanteerava samedi. Cette victoire, leur quatrième consécutive, les a placés dans le top six pour la première fois depuis la deuxième semaine de la saison, et a créé un coussin de cinq points entre eux et le Chennaiyin FC.

Une première mi-temps pleine d’erreurs a permis à l’équipe locale d’imprimer son autorité sur le match. Sivasakthi Narayanan a mené la charge pour le Bengaluru FC, bondissant sur une puce bien pesée de Roy Krishna qui était de retour pour défendre un corner à la 15e minute. Sivasakthi a commencé sa course depuis sa propre moitié de terrain mais a utilisé son rythme et son toucher pour organiser un tête-à-tête avec le gardien Samik Mitra, avant de le placer dans son poteau proche.

Sept minutes plus tard, Sivasakthi rôdait alors que Jiteshwor Singh ratait une passe latérale au centre de la défense du Chennaiyin FC. L’attaquant était sur place pour voler le ballon, garder son sang-froid et le faire passer par-dessus le gardien pressé.

Juste après la demi-heure de jeu, c’était au tour de Rohit Kumar de faire de même, en interceptant la faible passe de Mitra vers Julius Duker qui faisait face à son propre but. Après une brève bagarre, Rohit a émergé avec le ballon et l’a passé dans le filet entre les jambes de Mitra alors qu’il se précipitait. Peu de temps après, le dégagement gonflé de Mitra directement dans Sivasakthi lui a donné l’occasion de réaliser un triplé, mais les défenseurs centraux étaient revenus pour le bloquer.

Le Chennaiyin FC est sorti pour la seconde mi-temps avec trois changements de personnel, un changement de formation et beaucoup plus d’intention. L’un des remplaçants, Edwin Vanspaul, s’est retrouvé libre sur le côté droit de la surface après que Jiteshwor ait remporté un duel au milieu de terrain et l’ait joué – il a enroulé son pied gauche autour du ballon pour le passer devant Gurpreet Singh Sandhu pour le faire 3-1 à la 59e minute.

À partir de là, les visiteurs ont appliqué beaucoup de pression avec deux attaquants à l’avant, et Peter Sliskovic était à la fin de l’une des meilleures occasions créées au cours de cette période, mais a donné un coup de pied large dans le virage. Une minute plus tard, une autre balle perdue est tombée pour le curleur du pied gauche de Vanspaul qui a raté de peu le poteau.

À l’aube des 15 dernières minutes du match, le Chennaiyin FC était toujours en tête en seconde période, et un mouvement rapide sur la gauche a permis à Ninthoi un tir franc sur le but à l’intérieur de la surface, mais l’arrêt réflexe de Sandhu a maintenu l’avance du Bengaluru FC intacte.

La seule grande occasion du Bengaluru FC de la mi-temps est survenue à la 84e minute, lorsque la première touche du remplaçant Bruno Ramires a été une volée tonitruante que Mitra a repoussée. Quelques moments de nervosité supplémentaires sont survenus dans les arrêts de jeu, mais les Blues ont réussi à tenir le coup pour un résultat crucial.

Ils ont pris la sixième place avec 22 points, avec un déplacement à l’ATK Mohun Bagan le 5 février prochain. Pour le Chennaiyin FC, c’était un sixième match consécutif sans victoire après leur résultat 7-3 contre le NorthEast United FC en décembre. Ils accueillent l’Odisha FC le 2 février dans ce qui pourrait devenir un match incontournable.

