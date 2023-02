Le Bengaluru FC devance le Kerala Blasters FC 1-0 et termine cinquième du tableau

Le Bengaluru FC a prolongé sa séquence de victoires à six matchs dans la Super League indienne (ISL) 2022-23 après une victoire 1-0 sur ses rivaux Kerala Blasters au stade Sree Kanteerava samedi.

Roy Krishna a marqué son cinquième but de la saison alors que les Blues sont passés de la septième à la cinquième place du classement, et un point d’avance sur le FC Goa et l’Odisha FC.

Une atmosphère électrique a englouti la salle avec plusieurs fans présents à l’extérieur, alimentant une rencontre à indice d’octane élevé entre deux équipes fortes. Les opportunités se sont présentées aux deux extrémités dans les premières étapes de la première mi-temps. Dimitrios Diamantakos n’a pas réussi à atteindre la cible d’un centre prometteur de Sahal Samad à une extrémité, tandis que Sandesh Jhinghan a secoué la barre transversale d’un coup franc de Javi Hernandez à l’autre.

Les Blasters ont gardé plus de ballon, mais les Blues ont tiré plus de tirs au but et ont finalement tiré le premier sang juste après la demi-heure de jeu. Hernandez était le fournisseur alors qu’il glissait une balle intelligente vers Krishna sur le flanc droit. Sous la pression de Ruivah Hormipam, le Fidjien a dominé le défenseur et s’est frayé un chemin dans la surface avant de passer devant Prabhsukhan Gill au premier poteau sous un angle serré.

À cinq minutes de la pause, Hernandez a eu l’occasion d’inscrire son nom sur la feuille de match en évitant le piège du hors-jeu et en abattant habilement un long ballon juste devant le but. Cependant, Gill a bondi sur le ballon avant que l’Espagnol ne puisse ajuster son pied et obtenir un tir au loin.

Les Kerala Blasters ont commencé la deuxième mi-temps du pied avant. Le centre d’Adrian Luna du flanc droit était juste derrière Diamantakos et a été dégagé en toute sécurité. Des films effrontés étaient présentés par Luna alors que les Blasters avançaient à plusieurs reprises, se faisant contrecarrer par la fidèle défense du Bengaluru FC à presque toutes les occasions. Samad a tenté de trouver le poteau éloigné à quelques reprises, mais ses deux efforts ont été largement dépassés.

Vers l’heure de jeu, le Bengaluru FC mettait la pression sur les Blasters. Roshan Naorem a coupé depuis le flanc gauche et a tenté d’attraper Gill du mauvais pied avec un tir au premier poteau. Cependant, le tireur des Blasters n’a pas tardé à décrocher un corner.

Les Blasters ont soufflé et soufflé dans les dernières minutes du match mais n’ont rien pu faire pour corriger leur record au stade Sree Kanteerava de l’ISL.

Après avoir mis en place sa plus longue séquence de victoires de l’histoire de l’ISL, le Bengaluru FC affrontera le nouveau vainqueur de la ligue, le Mumbai City FC, le 15 février prochain pour tenter de consolider ses chances en séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Kerala Blasters n’ont pas encore confirmé leur qualification pour les séries éliminatoires cette saison et auront une chance de le faire lors de leur prochain match contre ATK Mohun Bagan le 18 février.

