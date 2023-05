Le Bengaluru FC couronné champion de la Ligue de développement de la Reliance Foundation après une défense de titre palpitante contre le Sudeva Delhi FC

Le Bengaluru FC a battu le Sudeva Delhi FC 4-3 aux tirs au but pour sortir vainqueur de la finale de la deuxième saison de la Reliance Foundation Development League (RFDL) à Navi Mumbai dimanche. Les Bleus ont défendu leur titre avec style en gardant leurs nerfs dans une fusillade tendue après qu’une unité Sudeva très motivée les ait mis deux fois derrière dans le temps réglementaire. Le match s’est terminé 2-2 au bout de 90 minutes et seule la plus petite des marges séparait ces deux équipes incroyablement prometteuses dans le choc au sommet de la RFDL.

Sudeva a ouvert le score avec Seilanthang Lotjem capitalisant sur un centre du flanc droit pour compléter une belle finition à la 17e minute. Lotjem a aidé son équipe à construire ce jeu depuis le milieu de terrain, traversant le canal intérieur pour recevoir confortablement la passe et convertir l’opportunité de marquer le premier but de la nuit.

Cependant, Bengaluru ne s’est pas retenu par la suite. Ils ont immédiatement commencé à contre-attaquer et à prendre de l’avance, ce qui a permis à Sudeva de concéder un coup de pied aux Blues. Leur milieu de terrain vedette Huidrom Thoi Singh n’a pas transpiré en égalisant les scores alors que les deux équipes se dirigeaient vers la mi-temps avec un match bien équilibré.

Le deuxième essai a débuté avec Sudeva reprenant progressivement son emprise sur la procédure. Ils ont été composés en possession et ont obligé Bengaluru à travailler dur pour récupérer le ballon au centre du parc. Le milieu de terrain de Sudeva, Daniel Gurung, a effectué une course rapide pour obtenir la fin d’un long ballon de la ligne de fond et l’a placé devant le gardien de Bengaluru Sharon à la 48e minute.

Les Bleus ont encore dû attaquer pour regagner le terrain perdu. Ils sont devenus plus affirmés avec le ballon à leurs pieds, tentant souvent des passes positives qui pourraient les aider à faire basculer le jeu en leur faveur. Leurs efforts ont porté leurs fruits avec l’attaquant remplaçant Satendra Singh Yadav sortant du banc pour frapper une frappe puissante du bord de la surface pour égaliser à nouveau les scores et finalement forcer le jeu dans la séance de tirs au but. Le skipper de Bengaluru, Sharon, a bien plongé sur son côté droit pour empêcher l’attaquant de Sudeva, Ramesh Chhetri, du coup de pied final et a mené ses garçons à une victoire catégorique au Reliance Corporate Park (RCP).

« La qualité des joueurs est vraiment bonne. Donc, nous savions que quoi qu’il arrive, nous riposterions. Que nous concédions ou non, cela n’a pas d’importance. Parce que les joueurs sont de très bonne qualité et nous savions quels étaient nos plans. Nous avons joué selon nos plans et avons finalement obtenu le résultat que nous voulions, alors c’est ce qui compte », a expliqué l’entraîneur du Bengaluru FC, Kaizad Ambapardiwalla, sur l’esprit combatif dont a fait preuve son équipe en rebondissant deux fois pour égaliser pendant le match.

« Ce fut un grand voyage et surtout pour Sudeva d’être ici pour notre première fois dans le tournoi, chapeau aux garçons, vous savez ! Les jeunes garçons ont eu beaucoup de matches donc nous avons plus d’expérience qu’auparavant. Cela a été une excellente plateforme pour les garçons pour montrer leur talent. Nous avons beaucoup de joueurs de l’académie, qui ont eu la chance de jouer ici. Donc, cela aidera certainement Sudeva et ce fut un voyage fantastique », l’entraîneur du Sudeva Delhi FC, Chencho Dorji, a parlé de l’apprentissage et des points à retenir pour ses joueurs de leur parcours inspiré dans la RFDL.