Le Bengaluru FC bat le Mumbai City FC 2-1 et remporte le titre de la Maiden Durand Cup

Le Bengaluru FC a battu le Mumbai City FC 2-1 en finale de la Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata dimanche.

Siva Shakti et Alan Costa ont marqué les buts des deux côtés de l’égalisation d’Apuia pour aider Bengaluru à remporter la Coupe Durand, le Trophée Shimla et la Coupe du Président pour la première fois de leur histoire.

Dès la première minute, le Mumbai City FC était devant mais Vinit Rai a été renversé. Le ballon de Greg Stewart sur le coup franc qui en a résulté n’a cependant pas donné grand-chose.

Sur le coup de la 10e minute, Alexandar Jovanovic a joué un long ballon d’espoir qui aurait facilement pu être qualifié de dégagement et a trouvé son chemin vers Siva Shakti. La starlette de Bengaluru, qui a reçu son premier départ de Simon Grayson, a rendu sa foi en battant Mourtada Fall dans une bataille de force et a levé le ballon dans le coin devant un Phurba Lachenpa pressé.

Les défenses après la frappe d’ouverture se sont raidies alors que Rostyn Griffiths et Jovanovic ont tous deux lancé de bons défis après avoir perdu du terrain sur leurs cibles de marquage.

Alors que l’horloge tournait 30, Sandesh Jhingan a fait une erreur en s’avançant pour dégager un coup de pied de but de l’autre côté, mais il a été jugé que son pied était trop haut. Sur le coup franc qui en a résulté, Stewart a été glissé et son tir enroulé a été poussé dans une zone dangereuse par Gurpreet Singh Sandhu. Apuia, qui était de retour dans l’équipe après son passage avec Lommel SK en Belgique, a été le plus rapide à réagir en envoyant le ballon au fond des filets.

Bengaluru tenait à reprendre l’avantage et a immédiatement appuyé fort. À la 38e minute, Lallingzuala Chhangte a dû dégager la ligne de but pour arrêter le tir dévié de Roy Krishna.

Alors que le chronomètre approchait de la mi-temps, le défi de Mourtada sur Krishna était assorti d’un carton jaune, mais le coup franc de Sunil Chhetri était bloqué par le mur.

Après la pause, Chhangte a eu une chance brillante mais difficile alors que son effort sifflait au-delà de la barre transversale après s’être faufilé derrière au second poteau.

À la 60e minute, Fall a de nouveau été impliqué dans un défi physique avec Krishna et a terminé deuxième. Aux appels d’un penalty, l’arbitre a pointé en corner. Lachenpa a réussi un superbe arrêt pour priver Chhetri d’un autre corner.

Chhetri a envoyé un corner délicieux alors qu’Alan Costa a sauté haut et au bon moment pour frapper le but de la tête et redonner l’avance à Bengaluru à la 61e minute.

Une autre erreur de Jhingan aurait pu entraîner une nouvelle égalisation du Mumbai City FC, mais le Bengaluru FC a réussi à surfer sur cette vague. Quelques minutes plus tard, à la 77e marque, le tir du remplaçant Alberto Noguera a secoué le montant alors que le joueur de Mumbai City semblait de plus en plus frustré.

Contre le cours du jeu, le remplaçant Udanta Singh a bloqué une attaque de la droite et après avoir joué un une-deux intelligent avec Krishna, s’est glissé dans Siva sur le flanc droit, qui à son tour a trouvé Chhetri. La légende du football indien a glissé un défenseur mais son tir a été bloqué par Lachenpa.

Même si la ville de Mumbai a insisté, Bengaluru a tenu à offrir à Sunil Chhetri la seule pièce d’argenterie qui lui manquait dans son illustre cabinet.< /p>

