Le Bengaluru FC annonce son équipe pour la NextGen Cup 2022

Le Bengaluru FC a annoncé une équipe de 20 joueurs pour la Next Gen Cup, qui se déroulera au Royaume-Uni la semaine prochaine. Dirigée par l’entraîneur-chef Naushad Moosa, l’équipe présente les nouvelles recrues Felixson Fernandes, Clarence Fernandes et Ankith Padmanabhan.

“Nous sommes vraiment heureux d’être ici à Londres et je suis particulièrement heureux pour les garçons qui ont travaillé dur pour gagner cette expérience. La Reliance Foundation Development League m’a donné l’occasion de voir certains des joueurs en action et d’évaluer où ils en sont sur leur chemin vers la première équipe. La NextGen Cup va maintenant nous aider à jouer contre certaines des meilleures équipes de jeunes d’Angleterre, et nous sommes tous très excités », a déclaré Moosa, après que les Blue Colts ont atterri à Londres et ont visité le stade de Wembley.

Namgyal Bhutia est sur le point de mener les Blue Colts à l’action pour la NextGen Cup, après s’être qualifié en tant que vainqueur de la RF Development League. Kerala Blasters, qui a terminé deuxième du même tournoi, est l’autre équipe de la Super League indienne au Royaume-Uni pour le tournoi.

“Cette équipe ici est un mélange de joueurs qui ont joué pour la première équipe et d’autres qui travaillent dur pour se faire remarquer. Ils sont tous vraiment motivés et je suis sûr qu’ils donneront le meilleur de leurs capacités », a ajouté Moosa.

Équipe:

Gardiens : Dipesh Chauhan, Sharon Padattil

Défenseurs : Felixson Fernandes, Clarence Fernandes, Robin Yadav, Namgyal Bhutia, Rajanbir Singh, Tomthinganba Meetei

Milieux de terrain : Kamalesh Palanisamy, Bekey Oram, Shighil Nambrath, Damaitphang Lyngdoh, Lalhmingchuanga Fanai, Lalremtuanga Fanai

Grévistes : Lalpekhlua, Monirul Molla, Ankith Padmanabhan, Thoi Singh, Sivasakthi Narayanan, Akashdeep Singh

L’entraîneur-chef: Naushad Moosa

Assistant de l’entraîneur: Jeevan Jayaraj

