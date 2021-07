Le « Bengali » de 25 ans dans le sanctuaire du Texas est le plus vieux tigre du monde en captivité

Bengali, un tigre du Bengale de 25 ans vivant dans le sanctuaire animalier de Tiger Creek au Texas, aux États-Unis, a vécu bien au-delà de la durée de vie habituelle d’un tigre de 10 à 15 ans. Maintenant, le Guinness World Records a confirmé que l’animal rugissant, qui doit célébrer son 26e anniversaire le 31 août de cette année, est le plus vieux tigre vivant en captivité.

Mentionnant que les tigres vivent généralement de 15 à 20 ans en captivité, le sanctuaire a déclaré Records du monde Guinness, « Notre résidente la plus âgée, Bengali, a plus que dépassé ces attentes avec son âge actuel! » Agé de 25 ans et 319 jours (au moment de la confirmation par GWR), le tigre est venu au sanctuaire en 2000. Selon le personnel de le sanctuaire se rappelle, Bengali était timide au début et se cachait de quiconque venait lui rendre visite.Petit à petit, elle s’est adaptée à sa nouvelle maison et maintenant on la trouve en train de paresser dans sa cour et d’interagir avec les visiteurs du sanctuaire aussi .

Bengali, contrairement à d’autres tigres sauvages, n’a pas à se soucier de son prochain repas car le personnel du sanctuaire prend soin d’elle. Habituellement, elle mange plusieurs fois par jour, se baigne et fait de longues siestes dans des endroits ombragés. Fait intéressant, sa nourriture préférée est les sucettes glacées au sang. La tigresse, qui n’a jamais mis bas, a passé plus de deux décennies dans le sanctuaire du Texas.

Le personnel du sanctuaire garde de bons souvenirs du bengali. Ils se souviennent quand ils ont célébré son 21e anniversaire. En plus d’organiser une fête, ils lui ont offert un fût vide avec lequel le tigre a joué, bondissant et s’allongeant dessus pour le reste de son anniversaire.

La reconnaissance de Bengali comme le plus vieux tigre apporte de la joie à ses gardiens. Le bengali appartient à une sous-espèce de tigres originaire du sous-continent indien et considérée comme en voie de disparition. Avant le bengali, Guddu, un Indien de 26 ans, était considéré comme le plus vieux tigre vivant en captivité. Cependant, Guddu est décédé en 2014.

